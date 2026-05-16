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O Hearts exige “as medidas mais severas possíveis” após relatos de que jogadores foram agredidos fisicamente quando torcedores do Celtic invadiram o campo antes do apito final na dramática decisão do título da Premiership
Um final caótico
A temporada da Premiership escocesa chegou ao fim em meio a um caos absoluto, após uma grave falha de segurança no Celtic Park. No que deveria ter sido uma celebração do futebol nacional, o clima se tornou tóxico quando os torcedores invadiram o campo antes que o árbitro pudesse sinalizar oficialmente o fim da partida. A confusão resultante deixou jogadores e comissão técnica temendo por sua segurança, levando os jogadores do Hearts a se dirigirem para o túnel.
O Hearts não mediu palavras em sua resposta imediata ao incidente, descrevendo os eventos como uma mancha no futebol nacional. O clube divulgou um comunicado oficial dizendo: “O Heart of Midlothian condena veementemente as cenas vergonhosas no Celtic Park nesta tarde, que, mais uma vez, envergonharam o futebol escocês. Relatos de graves agressões físicas e verbais contra nossos jogadores e comissão técnica, tanto em campo quanto fora dele, são profundamente perturbadores. Estamos investigando o caso a fundo e mantendo diálogo com a Polícia da Escócia. Não faremos mais comentários neste momento, a não ser para dizer que é totalmente inaceitável que nossos jogadores e comissão técnica tenham sido colocados nessa situação.”
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Investigação e diálogo com a polícia
A gravidade da situação ficou clara quando se soube que o elenco do Hearts havia sido alvo de agressões físicas durante a confusão. Enquanto os torcedores invadiam o campo, a delegação do Hearts viu-se presa em um ambiente “ameaçador” que forçou a evacuação imediata do gramado. O clube confirmou que o perigo era tão significativo que não foi possível cumprir as obrigações com a mídia após a partida, priorizando o bem-estar físico de seu pessoal em detrimento das entrevistas para a televisão e a imprensa. Alguns jogadores ainda estavam vestindo o uniforme completo quando se dirigiram ao ônibus da equipe.
Ao explicar a decisão de ignorar o protocolo de mídia habitual, o clube declarou: “Dada a atmosfera ameaçadora e hostil dentro do estádio, toda a nossa equipe não teve alternativa a não ser sair imediatamente, sem cumprir as obrigações com a mídia após a partida. Pedimos desculpas aos nossos parceiros de mídia, mas a segurança de nossa equipe foi nossa principal prioridade durante essas cenas inaceitáveis. A invasão do campo causou um final caótico, e ninguém parecia saber se a partida havia sido encerrada ou não.”
Pedidos por sanções sem precedentes
Com os olhos do mundo do futebol voltados para Glasgow, o Hearts apelou à Federação Escocesa de Futebol e à SPFL para que enviem uma mensagem clara. O clube de Edimburgo acredita que uma simples multa não será suficiente, dada a natureza física das agressões relatadas. A integridade da liga foi posta em causa, e a direção do Tynecastle espera que as autoridades ajam com firmeza para garantir que tais cenas nunca se repitam na primeira divisão.
A declaração do clube continuou: “Nossos jogadores foram privados da oportunidade de agradecer aos nossos magníficos torcedores – sensacionais, sem exceção – pelo apoio nesta tarde e ao longo de toda a temporada. Esperamos que as autoridades do futebol tomem as medidas mais severas possíveis, no interesse de proteger a segurança dos jogadores e torcedores e a integridade do nosso esporte.”
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O Hearts termina em segundo lugar após derrota no final da partida
As cenas vergonhosas no Celtic Park só vieram agravar a decepção, já que o título escapou das mãos do Hearts nos momentos finais. Apesar da amargura esmagadora de perder o campeonato – depois de liderar a tabela por 250 dias –, o clube continua imensamente orgulhoso do grande salto que a equipe deu ao longo da temporada 2025/26.
Encerrando seu comunicado com uma homenagem à equipe, o clube afirmou: “Nesta temporada, o Hearts conquistou a imaginação dos fãs de futebol, não apenas na Escócia, mas em todo o mundo. Prestamos homenagem a Derek McInnes, sua comissão técnica, o time principal e os torcedores, que deixaram o clube orgulhoso nesta temporada. Nenhum deles merecia as cenas vergonhosas que se desenrolaram.”