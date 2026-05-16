O Hearts exige “as medidas mais severas possíveis” após relatos de que jogadores foram agredidos fisicamente quando torcedores do Celtic invadiram o campo antes do apito final na dramática decisão do título da Premiership

A temporada da Premiership escocesa chegou ao fim em meio a um caos absoluto, após uma grave falha de segurança no Celtic Park. No que deveria ter sido uma celebração do futebol nacional, o clima se tornou tóxico quando os torcedores invadiram o campo antes que o árbitro pudesse sinalizar oficialmente o fim da partida. A confusão resultante deixou jogadores e comissão técnica temendo por sua segurança, levando os jogadores do Hearts a se dirigirem para o túnel.

O Hearts não mediu palavras em sua resposta imediata ao incidente, descrevendo os eventos como uma mancha no futebol nacional. O clube divulgou um comunicado oficial dizendo: “O Heart of Midlothian condena veementemente as cenas vergonhosas no Celtic Park nesta tarde, que, mais uma vez, envergonharam o futebol escocês. Relatos de graves agressões físicas e verbais contra nossos jogadores e comissão técnica, tanto em campo quanto fora dele, são profundamente perturbadores. Estamos investigando o caso a fundo e mantendo diálogo com a Polícia da Escócia. Não faremos mais comentários neste momento, a não ser para dizer que é totalmente inaceitável que nossos jogadores e comissão técnica tenham sido colocados nessa situação.”