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O Hearts critica o “fim prematuro” do confronto decisivo contra o Celtic após a invasão de campo
Buscando respostas das autoridades
De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, o Hearts começou agradecendo aos seus incríveis torcedores pelo magnífico apoio ao longo da temporada, antes de confirmar que enviou uma carta à SFA e à SPFL exigindo respostas após o controverso desfecho do confronto decisivo pelo título no sábado. Após o gol de Callum Osmand nos acréscimos, que fixou o placar em 3 a 1, os torcedores da casa invadiram o campo para comemorar antes mesmo do apito final.
A SPFL confirmou que a partida terminou naquele momento, apesar de o relógio indicar que ainda restavam pelo menos 40 segundos do tempo de acréscimo previsto.
O comunicado do Hearts confirmou que o clube “escreveu à SFA e à SPFL expondo nossas observações e perguntas sobre as circunstâncias que envolveram o término prematuro da partida, e expressando nossa preocupação de que tenha sido estabelecido um precedente preocupante, pelo qual uma invasão de campo pode efetivamente determinar a duração de uma partida de futebol, em vez dos árbitros. Solicitamos uma resposta imediata aos pontos que levantamos.”
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Respondendo a comentários irresponsáveis
O time de Edimburgo também criticou duramente as declarações do técnico do Celtic, Martin O'Neill, que na segunda-feira classificou como "absurdas" as alegações de que a invasão caótica de campo teria envergonhado o futebol escocês. O Hearts acredita firmemente que a invasão nunca deve ser tolerada e enfatizou que a gravidade das possíveis consequências deve ser plenamente compreendida tanto pelos torcedores quanto pelos clubes.
Referindo-se à posição de O'Neill, o Hearts declarou: “Estamos cientes dos comentários altamente irresponsáveis feitos publicamente esta semana, que parecem buscar defender aqueles que invadiram o campo no sábado e minimizar a gravidade da situação. Essas declarações trazem implicações perigosas, e exortamos as autoridades do futebol a garantir que este assunto seja tratado com a seriedade que ele exige, e com a total cooperação de todos os envolvidos.”
Relatos preocupantes de violência física
As repercussões do fim de semana foram além do resultado esportivo, tendo sido levantadas sérias preocupações quanto à segurança dos jogadores. Tony Bloom, acionista do Hearts, revelou que alguns jogadores foram agredidos durante a invasão de campo, criando uma atmosfera hostil e ameaçadora que forçou o time a evacuar imediatamente pelo túnel.
Consequentemente, a equipe teve que abandonar suas obrigações com a imprensa após a partida. O clube enfatizou que seu pessoal ficou preso em um ambiente profundamente perturbador. Em resposta, o Hearts informou que está investigando ativamente os eventos antes, durante e após a partida, ao mesmo tempo em que continua a oferecer total apoio à Polícia da Escócia para determinar se ocorreu algum ato criminoso.
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De olho no sucesso a longo prazo
Apesar do final devastador de uma campanha notável, o Hearts continua incrivelmente otimista. O clube encara esta excelente temporada como apenas o começo de seus planos para um sucesso sustentável a longo prazo. Olhando para a próxima temporada com confiança, o clube promete voltar mais forte, apoiado, como sempre, pelo apoio excepcional de seus torcedores, patrocinadores e parceiros.