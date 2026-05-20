O Hearts critica o “fim prematuro” do confronto decisivo contra o Celtic após a invasão de campo

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, o Hearts começou agradecendo aos seus incríveis torcedores pelo magnífico apoio ao longo da temporada, antes de confirmar que enviou uma carta à SFA e à SPFL exigindo respostas após o controverso desfecho do confronto decisivo pelo título no sábado. Após o gol de Callum Osmand nos acréscimos, que fixou o placar em 3 a 1, os torcedores da casa invadiram o campo para comemorar antes mesmo do apito final.

A SPFL confirmou que a partida terminou naquele momento, apesar de o relógio indicar que ainda restavam pelo menos 40 segundos do tempo de acréscimo previsto.

O comunicado do Hearts confirmou que o clube “escreveu à SFA e à SPFL expondo nossas observações e perguntas sobre as circunstâncias que envolveram o término prematuro da partida, e expressando nossa preocupação de que tenha sido estabelecido um precedente preocupante, pelo qual uma invasão de campo pode efetivamente determinar a duração de uma partida de futebol, em vez dos árbitros. Solicitamos uma resposta imediata aos pontos que levantamos.”