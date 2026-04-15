O grito de guerra “tragam o jantar” de Mikel Arteta foi mais uma jogada fracassada do técnico do Arsenal - são os torcedores do Arsenal que estão sendo decepcionados pelo time, e não o contrário

Arteta deixou sua marca em todos os aspectos da tentativa de unir o Arsenal de uma forma que não se via desde os tempos de Highbury, o que é mérito seu e demonstra sua ligação com o clube. No entanto, isso corre o risco de se voltar contra ele.

A adoção de “The Angel” como o novo hino do clube faz os neutros estremecerem, mas o objetivo era melhorar a atmosfera no estádio, assim como pedir ao locutor para repetir o nome do artilheiro, como fazem na Europa. Ganhos marginais, etc., etc.

Quando a equipe de Arteta surgiu pela primeira vez como candidata ao título nas temporadas 2022-23 e 2023-24, o futebol que praticava era divertido e digno do nome do Arsenal. Eles simplesmente ficaram aquém, primeiro devido à falta de experiência para levar o trabalho até o fim e, depois, por começarem muito devagar. A última temporada expôs a falta de profundidade do elenco, o que foi corrigido no verão de 2025. Agora, eles têm um elenco enorme, mas os torcedores, que pagam um dos preços mais altos de ingressos em toda a Europa, tiveram que engolir o pior futebol da liga na esperança de que isso finalmente rendesse um troféu.

As pessoas chamaram os torcedores do Arsenal de mimados por vaiarem o time após a derrota para o Bournemouth, embora essa seja, no fim das contas, a razão pela qual eles fizeram isso. Se você joga com um time pragmático e feio, montado para vencer a qualquer custo, é melhor que você realmente vença. Essas mesmas pessoas, geração após geração, estão vendo seu time desmoronar novamente, só que desta vez não há nem mesmo estilo no que estão vendo. São elas que precisam ir para o trabalho, para o bar ou para qualquer outro lugar e aturar todas as provocações que os jogadores e o técnico, que ganham uma fortuna, só veem de verdade através das telas de seus celulares.

Isso, tanto quanto qualquer outra coisa, alimenta a atmosfera do Emirates Stadium. O nervosismo e os gemidos persistentes estão enraizados no DNA do clube mais do que qualquer música pré-jogo ou ritual do locutor do estádio. Esse é o problema final que Arteta precisa resolver, e somente vencer a Premier League ou a Liga dos Campeões irá resolvê-lo.