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Mikel Arteta Arsenal GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

O grito de guerra “tragam o jantar” de Mikel Arteta foi mais uma jogada fracassada do técnico do Arsenal - são os torcedores do Arsenal que estão sendo decepcionados pelo time, e não o contrário

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Especiais e Opinião
Arsenal x Sporting
Liga dos Campeões
Premier League

Chegou novamente aquela época do ano para o Arsenal. Quando o calendário chega a abril, o mundo vê do que a equipe realmente é feita. Infelizmente para os Gunners, um padrão familiar está se repetindo diante dos nossos olhos. A derrota de sábado em casa para o Bournemouth lembrou de forma assustadora outras derrotas nesta fase das temporadas anteriores.

Este revés contra o Bournemouth esteve longe de ser uma vitória fácil para a equipe de Andoni Iraola, e o Arsenal também não tem demonstrado a forma de campeões nas últimas semanas. Ainda no mês passado, a conquista de um possível quadruplo parecia não apenas possível, mas até mais provável, considerando os resultados até a final da Carabao Cup e os sorteios favoráveis na FA Cup e na Liga dos Campeões.

Mais uma vez, a temporada do Arsenal está em queda livre, mesmo estando seis pontos à frente na liderança da Premier League. A torcida do Emirates Stadium vaiou a equipe quando essa vantagem ainda era de nove pontos. E o dedo acusador deve ser apontado para o técnico Mikel Arteta.

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    Preocupações com o início antecipado da partida

    Às vésperas do confronto contra o Bournemouth, o primeiro do Arsenal desde a vitória dramática sobre o Everton em 14 de março, Arteta lançou um apelo aos torcedores, ciente de que o horário do jogo no início da tarde de sábado pode ser uma armadilha.

    “Quanto mais nos aproximamos [do fim da temporada], a relevância e a importância da partida aumentam, obviamente”, disse Arteta em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

    “E amanhã é um grande dia para nós. Os jogadores sabem disso, nossos torcedores sabem disso. O jogo começa às 12h30. É um jogo bem cedo. Então, acordem cedo, tomem o café da manhã cedo, tragam o almoço, tragam o jantar, como se costuma dizer na Inglaterra, e vamos todos juntos para isso, porque tem que ser um grande dia.”

    É uma mensagem que Arteta teria feito melhor em dirigir aos seus jogadores, mesmo que, parafraseando Wayne Rooney, ninguém goste de engolir macarrão às nove da manhã. O Arsenal ficou em segundo plano na maioria dos aspectos, registrando uma mísera média de 0,18 gols esperados em jogadas abertas. Viver e morrer de jogadas ensaiadas acabou pesando para os Gunners.

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  • Vídeo de treinamento

    Em um de seus últimos treinos antes de enfrentar o Bournemouth, o Arsenal treinou em sua base de London Colney diante de uma tela gigante que exibia um vídeo do TikTok com uma música gerada por IA e uma lista com os nomes de todos os jogadores. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais posteriormente

    Foi uma síntese perfeita do motivo pelo qual quem está de fora não considera simpática essa equipe do Arsenal e sua diretoria. Esse foi mais um momento visto como uma encenação e um teatro insincero, em vez de algo digno de futuros campeões.


  • Memórias do PSG

    O discurso de Arteta sobre “trazerem o jantar” foi, na verdade, semelhante ao que ele disse aos torcedores do Arsenal antes da semifinal da Liga dos Campeões do ano passado contra o Paris Saint-Germain.

    “Quero dizer aos nossos torcedores que, contra o PSG, vocês têm que disputar cada bola conosco. Tragam suas chuteiras, suas caneleiras, seus shorts, suas camisas”, disse ele antes da partida de ida.

    Em seguida, em um vídeo motivacional publicado nas redes sociais e exibido para a torcida no Emirates Stadium antes do pontapé inicial, Arteta apelou mais uma vez aos torcedores. “É a nossa hora. É hora de fazer acontecer”, disse ele, olhando diretamente para a câmera. “Preciso de vocês, preciso da pessoa ao lado de vocês. Preciso dessa conexão. Quero que joguem cada bola conosco. Cada passe, cada desarme, cada corrida, cada decisão. Vocês precisam sentir a energia do estádio e das pessoas ao seu lado. Conto com vocês. Vamos fazer isso acontecer.”

    A mensagem não surtiu efeito. O tifo com o canhão característico revelado na North Bank foi, na melhor das hipóteses, decepcionante e, na pior, embaraçoso, embora, mais uma vez, os torcedores não tivessem culpa nisso. Depois que Ousmane Dembélé marcou aos quatro minutos, a atmosfera não conseguiu se animar novamente, com o time da casa fazendo pouco para apaziguar os torcedores.


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    A reputação de Arteta

    Quando Arteta assumiu o comando do Arsenal, a opinião pública em geral tinha uma visão bastante neutra sobre ele. Ele era lembrado principalmente como o meio-campista preciso que havia defendido os Gunners em sua carreira de jogador, embora já fosse uma figura de destaque ainda mais atrás no Everton.

    Mesmo durante suas duas primeiras temporadas como técnico do Arsenal, Arteta pouco fez para realmente se destacar como algo além de inofensivo. Havia um consenso de que o clube precisava de uma renovação e quase não se falava em sua demissão, apesar de dois oitavos lugares consecutivos na Premier League.

    Mas quando o Arsenal e a Amazon Prime lançaram um documentário cobrindo a temporada 2021-22, foi aí que o clima mudou. Arteta criou vários artifícios para inspirar seus jogadores e passar a imagem de um motivador, mas era uma tática do tipo Marmite — ou você amava seu entusiasmo ou odiava seus maneirismos ao estilo David Brent.

    Tendo disputado o título com eles desde então, percebe-se, em retrospecto, que Pep Guardiola e o Manchester City raramente, ou talvez nunca, exibiram ao mundo esse tipo de artimanha, mesmo que elas aconteçam a portas fechadas.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os torcedores estão sofrendo

    Arteta deixou sua marca em todos os aspectos da tentativa de unir o Arsenal de uma forma que não se via desde os tempos de Highbury, o que é mérito seu e demonstra sua ligação com o clube. No entanto, isso corre o risco de se voltar contra ele.

    A adoção de “The Angel” como o novo hino do clube faz os neutros estremecerem, mas o objetivo era melhorar a atmosfera no estádio, assim como pedir ao locutor para repetir o nome do artilheiro, como fazem na Europa. Ganhos marginais, etc., etc.

    Quando a equipe de Arteta surgiu pela primeira vez como candidata ao título nas temporadas 2022-23 e 2023-24, o futebol que praticava era divertido e digno do nome do Arsenal. Eles simplesmente ficaram aquém, primeiro devido à falta de experiência para levar o trabalho até o fim e, depois, por começarem muito devagar. A última temporada expôs a falta de profundidade do elenco, o que foi corrigido no verão de 2025. Agora, eles têm um elenco enorme, mas os torcedores, que pagam um dos preços mais altos de ingressos em toda a Europa, tiveram que engolir o pior futebol da liga na esperança de que isso finalmente rendesse um troféu.

    As pessoas chamaram os torcedores do Arsenal de mimados por vaiarem o time após a derrota para o Bournemouth, embora essa seja, no fim das contas, a razão pela qual eles fizeram isso. Se você joga com um time pragmático e feio, montado para vencer a qualquer custo, é melhor que você realmente vença. Essas mesmas pessoas, geração após geração, estão vendo seu time desmoronar novamente, só que desta vez não há nem mesmo estilo no que estão vendo. São elas que precisam ir para o trabalho, para o bar ou para qualquer outro lugar e aturar todas as provocações que os jogadores e o técnico, que ganham uma fortuna, só veem de verdade através das telas de seus celulares.

    Isso, tanto quanto qualquer outra coisa, alimenta a atmosfera do Emirates Stadium. O nervosismo e os gemidos persistentes estão enraizados no DNA do clube mais do que qualquer música pré-jogo ou ritual do locutor do estádio. Esse é o problema final que Arteta precisa resolver, e somente vencer a Premier League ou a Liga dos Campeões irá resolvê-lo.

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    Trampolim esportivo

    No entanto, apesar de toda essa negatividade, a temporada do Arsenal está longe de estar perdida. Como disse Arteta após o jogo contra o Bournemouth, todos no clube teriam aceitado de bom grado estar nesta posição no início da campanha.

    A partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira à noite, contra o Sporting, é um momento decisivo. Os Gunners chegaram às semifinais da Copa da Europa apenas duas vezes em toda a sua história, mas estão prestes a repetir essa façanha em temporadas consecutivas. Uma semifinal contra o Atlético de Madrid, time que golearam por 4 a 0 no início desta temporada, é o resultado mais esperado.

    Paradoxalmente, o Arsenal precisa encarar isso como apenas mais um jogo. Sem frescuras, sem alarde. Faça o que tem que ser feito e não implore aos torcedores para que os empurrem até a linha de chegada — é seu trabalho motivá-los, e não o contrário.

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