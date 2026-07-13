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Jochen Tittmar

Traduzido por

O grande teste decisivo para Karim Adeyemi: será que o FC Barcelona é um desafio grande demais para a estrela do BVB?

La Liga
Especiais e Opinião
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
Barcelona

Karim Adeyemi está prestes a se transferir do BVB para o FC Barcelona, na Espanha. O que essa transferência iminente significa para as três partes envolvidas?

A iminente contratação de Karim Adeyemi pelo atual campeão da Primera División é uma verdadeira surpresa. Segundo relatos unânimes da mídia, o Dortmund receberá 22 milhões de euros por ele. A isso se somam bônus facilmente alcançáveis de até nove milhões, além de uma participação de 35% em uma eventual revenda. No domingo, o Borussia confirmou que Adeyemi estava dispensado devido a “conversas com outro clube”. E o presidente do clube blaugrana, Joan Laporta, declarou: “Estamos muito felizes com a contratação de Adeyemi. Já o acompanhamos há algum tempo. Ele é perigoso e rápido, e Deco conduziu a negociação de forma excelente. A notícia chegou exatamente na hora certa.”

Adeyemi tomou a decisão certa? O técnico do Barça, Hansi Flick, conseguirá revelar o potencial do jogador de 24 anos de forma mais consistente? E como avaliar a transferência do ponto de vista do BVB? O SPOX traz as respostas.

  • Karim Adeyemi: talento eterno ou elite europeia?

    Para Karim Adeyemi, essa transferência é uma decisão extremamente delicada. Quem, aos 24 anos, recebe a proposta de assinar com o FC Barcelona, não pensa duas vezes. Nessa situação, a resposta é sim.

    Além disso, porque, para ele, é uma saída de um beco sem saída. Em 2026, Adeyemi era apenas um jogador reserva no BVB, a Copa do Mundo aconteceu sem ele — sua situação em Dortmund estava visivelmente estagnada.

    Em Barcelona, ele agora se reencontra com Hansi Flick, o técnico sob cujo comando estreou na seleção alemã em 2021. Flick sabe como lidar com jogadores de transição e valoriza a velocidade vertiginosa de Adeyemi.

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    Em quais passos Adeyemi seguirá no Barcelona?

    No entanto, em Barcelona, as coisas serão um pouco mais implacáveis do que em Dortmund. No Barça, Adeyemi precisará se destacar com mais frequência e de forma mais constante. Sobretudo porque ele não chega lá como um salvador, mas sim como uma opção de luxo para dar amplitude ao time. 

    Quanto tempo de jogo Adeyemi realmente receberá de Flick é uma questão interessante. A propensão a lesões de Raphinha e Lamine Yamal poderia jogar a seu favor, caso isso persista com esses dois jogadores-chave.

    Marcus Rashford mostrou a Adeyemi, na última temporada, como se comportar nessa função. Ele desempenhou o papel de substituto regular de forma excepcional. O jogador emprestado pelo Manchester United disputou 49 partidas oficiais — das quais apenas 26 como titular —, marcando impressionantes 14 gols e dando 14 assistências. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    A transferência de Adeyemi para o Barcelona é o teste definitivo de maturidade

    Após a transferência de Adeyemi, a contratação do inglês deve estar fora de questão; portanto, ele terá que seguir os passos dele. Isso por si só já é um enorme desafio, mas, de maneira geral, a adaptação à qualidade individual do Barça também será um grande desafio.

    Com Raphinha, Yamal, Daniel Olmo e o recém-contratado Anthony Gordon, a concorrência é enorme. Será que atingir esse nível não é um ou dois degraus acima do alcance de Adeyemi?

    Uma coisa é certa: o ponta precisa amadurecer de vez na Espanha para ter uma chance. Para Adeyemi, a transferência para o Barcelona é o teste definitivo de maturidade. Se ele fracassar, corre o risco de ser colocado na categoria dos eternos talentos. Mas, se ele se destacar, poderá se tornar um jogador de ponta no futebol europeu.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelona: a contratação de Adeyemi não é absolutamente necessária

    Por que Flick está contratando um jogador que estagnou no BVB? Uma possível resposta está na dinâmica do jogo catalão. Sob o comando de Flick, o Barcelona às vezes exibe um futebol de posse de bola maravilhoso, impulsionado por gênios como Yamal. No entanto, para atuar em espaços extremamente apertados, é preciso, de vez em quando, um elemento imprevisível, capaz de quebrar o ritmo.

    É exatamente essa a função que deve caber a Adeyemi. Ele poderia aliviar a pressão sobre as alas do Barça e trazer o elemento de aceleração em profundidade. Além disso, Adeyemi é versátil. Ele pode atuar pela esquerda, pela direita, no centro ou no ataque.

    O que, no entanto, é incompreensível do ponto de vista dos catalães: por que contratariam Adeyemi se já têm no elenco o jovem Roony Bardghji, contratado no ano passado por 2,5 milhões de euros do FC Copenhague, que já é um bom substituto para Yamal?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barça já tem uma boa alternativa em Roony Bardghji

    Embora o jogador de 20 anos tenha disputado apenas 872 minutos na última temporada, ele participou de um total de 28 partidas oficiais. Com dois gols e quatro assistências, o jogador da seleção sueca deu várias amostras de seu potencial.

    Em vez disso, o clube, que passa por dificuldades financeiras, gastou agora pelo menos dez vezes o valor da transferência de Bardghji com Adeyemi, sobre quem já está claro que ele não se tornará titular. Ainda mais porque é de se supor que o caminho de Adeyemi não ficará automaticamente mais livre caso Ferran Torres, cujo nome tem sido associado a uma transferência para o Paris Saint-Germain, venha de fato a sair. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    A contratação de Adeyemi pelo Barcelona é uma transferência de treinador

    Afinal, considera-se certo que o Barça vai reforçar ainda mais o ataque. É preciso, no mínimo, mais um substituto para Robert Lewandowski, e Julian Álvarez já foi escolhido há muito tempo como o principal candidato.

    A contratação de Adeyemi não é, portanto, uma decisão estrategicamente óbvia do clube, mas sim uma contratação impulsionada pelo técnico. Flick está convencido de que conseguirá moldar Adeyemi e elevá-lo a um nível constante de classe mundial. Uma contratação que o Barça não precisava necessariamente do ponto de vista esportivo — mas que ressalta muito claramente a grande influência e o poder de decisão de Flick dentro do clube.

  • Ole BookGetty Images

    BVB: A transferência de Adeyemi é uma faca de dois gumes para o Dortmund

    Tendo em vista a tática de negociação do Dortmund, a transferência de Adeyemi é uma faca de dois gumes. É claro que dói abrir mão de um jogador com esse potencial por um valor fixo abaixo de seu suposto valor de mercado. Mas a realidade também era essa: o contrato de Adeyemi ia até 2027 e ele não queria renovar.

    As posições estavam inflexíveis, e as expectativas salariais estavam, supostamente, a anos-luz de distância. Para o BVB, essa era a última chance de, pelo menos, obter algum retorno financeiro. Isso deu tão certo que, no final das contas, o Borussia vai recuperar os 30 milhões de euros que havia gasto com Adeyemi em 2022 — no mínimo. Teoricamente, é possível até conseguir muito mais do que isso.

    No entanto, deve-se atribuir ao Dortmund a culpa por ter ficado sob pressão nas negociações, já que a renovação de contrato pretendida com Adeyemi se arrastou por tempo demais. Assim, o BVB perdeu sua vantagem no mercado de transferências, pois o jogador se recusava terminantemente a renovar seu contrato. O Dortmund ficou em desvantagem e, de certa forma, teve que aceitar o que o Barcelona colocou na mesa.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    O BVB precisa usar o dinheiro da venda de Adeyemi para resolver problemas urgentes

    No entanto, o que essa saída traz ao BVB, acima de tudo, é clareza. O orçamento liberado deve ajudar a resolver os problemas muito maiores do elenco: no meio-campo central, tanto na defesa quanto no ataque. Ou seja, exatamente onde o time da Westfália mais sentiu falta de estrutura e espírito na última temporada.

    Além disso, com a saída de Adeyemi, o BVB se livrou de um jogador cujo desempenho muitas vezes parecia isolado, que era propenso a lesões e que ganhava as manchetes por causa de muitos problemas fora de campo. Com sua saída, encerra-se, em última análise, um mal-entendido de quatro anos, já que ele nunca conseguiu demonstrar seu potencial de forma consistente em campo. Além disso, o clube economiza uma quantia considerável em salário de um jogador que, nos últimos tempos, costumava entrar apenas vindo do banco. 

  • Karim Adeyemi: Estatísticas de desempenho no BVB

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