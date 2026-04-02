Nicolò Tresoldi enfrenta uma grande decisão quanto à escolha do país pelo qual deseja disputar partidas internacionais. O atacante de 21 anos vem apresentando um bom desempenho no Club Brugge e, com isso, chamou a atenção de várias seleções de ponta.
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O grande talento Nicolò Tresoldi tem a luxuosa opção de escolher entre três países de ponta
O talentoso atacante nasceu na Itália e passou parte de sua infância lá. Por fim, Tresoldi mudou-se para Hannover, na Alemanha, aos 13 anos. Desde 2022, ele possui passaporte alemão, o que lhe permite atualmente disputar partidas internacionais pelas categorias de base da Die Mannschaft. Além dos passaportes italiano e alemão, ele também possui o passaporte argentino, devido à origem de sua mãe.
Até agora, Tresoldi sempre jogou pelas seleções juvenis alemãs, na Sub-19 e, atualmente, na Sub-21. De acordo com reportagens do BILD, a Federação Argentina de Futebol já estabeleceu os primeiros contatos com o jogador e sua família para convencê-lo. A Argentina poderia, portanto, ficar à frente da Itália e da Alemanha neste caso.
A escolha entre os três principais países não será fácil. Tresoldi ainda não tomou uma decisão definitiva, mas recentemente manifestou interesse em uma carreira na seleção italiana. Além dos países interessados nos serviços do atacante, há também clubes que o acompanham de perto. Tresoldi já foi associado várias vezes ao AC Milan. O gigante italiano já fez negócios com o Club Brugge em outras ocasiões, com as recentes contratações de Charles De Ketelaere e Ardon Jashari.
Tresoldi já atuou 48 vezes pela equipe belga nesta temporada. Nesses jogos, ele marcou 17 gols e deu cinco assistências.