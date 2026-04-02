O grande talento Nicolò Tresoldi tem a luxuosa opção de escolher entre três países de ponta

O talentoso atacante nasceu na Itália e passou parte de sua infância lá. Por fim, Tresoldi mudou-se para Hannover, na Alemanha, aos 13 anos. Desde 2022, ele possui passaporte alemão, o que lhe permite atualmente disputar partidas internacionais pelas categorias de base da Die Mannschaft. Além dos passaportes italiano e alemão, ele também possui o passaporte argentino, devido à origem de sua mãe.

Até agora, Tresoldi sempre jogou pelas seleções juvenis alemãs, na Sub-19 e, atualmente, na Sub-21. De acordo com reportagens do BILD, a Federação Argentina de Futebol já estabeleceu os primeiros contatos com o jogador e sua família para convencê-lo. A Argentina poderia, portanto, ficar à frente da Itália e da Alemanha neste caso.











