O grande talento do FC Twente que chamou a atenção do FC Barcelona e do Bayern de Munique

Nijstad foi convocado para o elenco do Twente já aos 17 anos e teve sua grande chance quando o capitão Robin Pröpper sofreu uma lesão na cabeça em outubro de 2025, apenas oito minutos após o início do clássico contra o Heracles. Foi um momento oportuno para sua estreia, já que, devido à estrutura incomum de ambos os clubes, ele havia, na verdade, jogado nas categorias de base de ambos.

Mas Nijstad já havia se apaixonado pelo Twente e teve um desempenho excelente na vitória por 2 a 1, o que lhe rendeu o título de melhor jogador da partida, eleito pelos torcedores naquele dia.

“Um dia maravilhoso”, disse ele após o jogo. “Você trabalha muito tempo para chegar a este momento. Jogo nesta base há oito anos e sonha em jogar aqui. O fato de ter acontecido hoje, logo após alguns minutos, é realmente incrível. Foi um momento fantástico, mas eu estava muito nervoso. À medida que a partida avançava, fui me sentindo cada vez mais à vontade.”

“Cresci acompanhando o FC Twente desde pequeno, então, para mim, foi legal poder entrar hoje como reserva. O clássico é diferente das outras partidas, mas você encara isso como um jogo normal. Para mim, não é tão pesado quanto para alguns.”