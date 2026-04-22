O grande talento do FC Twente que chamou a atenção do FC Barcelona e do Bayern de Munique

Nijstad está apenas em sua primeira temporada como jogador profissional, mas não demorou muito para que ele se destacasse no FC Twente e chamasse a atenção dos principais clubes europeus.
FC Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea são apenas alguns dos clubes que deitaram os olhos no jogador de 18 anos, que, desde sua estreia na equipe principal em outubro passado, rapidamente se estabeleceu como um dos melhores zagueiros do Tukkers. Ele chegou a admitir que pretende chegar ao topo em um futuro próximo.
O Voetbalzone traz para você todos os detalhes sobre um dos jovens talentos mais empolgantes da Holanda.