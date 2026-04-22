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Rian Rosendaal

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O grande talento do FC Twente que chamou a atenção do FC Barcelona e do Bayern de Munique

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R. Nijstad
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Seja Ruud Krol, duas vezes finalista da Copa do Mundo, o atacante Ronald Koeman, o ícone do futebol total Ruud Gullit ou o multicampeão Virgil van Dijk: a Holanda tem uma rica tradição em formar zagueiros que deixaram sua marca no futebol. E há um novo talento em ascensão que todos os grandes clubes querem contratar: conheça Ruud Nijstad, o jovem zagueiro-estrela do FC Twente.

Nijstad está apenas em sua primeira temporada como jogador profissional, mas não demorou muito para que ele se destacasse no FC Twente e chamasse a atenção dos principais clubes europeus.

FC Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea são apenas alguns dos clubes que deitaram os olhos no jogador de 18 anos, que, desde sua estreia na equipe principal em outubro passado, rapidamente se estabeleceu como um dos melhores zagueiros do Tukkers. Ele chegou a admitir que pretende chegar ao topo em um futuro próximo.

O Voetbalzone traz para você todos os detalhes sobre um dos jovens talentos mais empolgantes da Holanda.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    O início

    Nijstad nasceu em 17 de janeiro de 2008, em Almelo. Depois de dar seus primeiros passos no clube amador DETO, ele ingressou, aos 11 anos, na academia conjunta do Twente e do Heracles Almelo. Quando estava prestes a completar 16 anos, despertou o interesse do AC Milan e da Juventus, chegando até a viajar para o norte da Itália para se encontrar com representantes de ambos os clubes. 

    No entanto, acabou optando por assinar contrato com o Twente, o clube do qual era torcedor e que acreditava enormemente nele. Ele progrediu rapidamente no clube da Eredivisie, foi promovido para a equipe Sub-19 aos 16 anos e, no início desta temporada, passou para a equipe Sub-21. No entanto, não demorou muito para que ele fosse escalado para a equipe principal.

    • Publicidade
  • Ruud NijstadGetty

    Grande avanço

    Nijstad foi convocado para o elenco do Twente já aos 17 anos e teve sua grande chance quando o capitão Robin Pröpper sofreu uma lesão na cabeça em outubro de 2025, apenas oito minutos após o início do clássico contra o Heracles. Foi um momento oportuno para sua estreia, já que, devido à estrutura incomum de ambos os clubes, ele havia, na verdade, jogado nas categorias de base de ambos. 

    Mas Nijstad já havia se apaixonado pelo Twente e teve um desempenho excelente na vitória por 2 a 1, o que lhe rendeu o título de melhor jogador da partida, eleito pelos torcedores naquele dia.

    “Um dia maravilhoso”, disse ele após o jogo. “Você trabalha muito tempo para chegar a este momento. Jogo nesta base há oito anos e sonha em jogar aqui. O fato de ter acontecido hoje, logo após alguns minutos, é realmente incrível. Foi um momento fantástico, mas eu estava muito nervoso. À medida que a partida avançava, fui me sentindo cada vez mais à vontade.”

    “Cresci acompanhando o FC Twente desde pequeno, então, para mim, foi legal poder entrar hoje como reserva. O clássico é diferente das outras partidas, mas você encara isso como um jogo normal. Para mim, não é tão pesado quanto para alguns.”

  • Ruud NijstadGetty

    E agora?

    Nijstad jogou tão bem sob a pressão do clássico que manteve sua vaga no time titular, mesmo quando Pröpper já estava totalmente recuperado. E logo em sua terceira partida, Nijstad deu sua primeira assistência na derrota por 3 a 2 contra o Ajax.

    O jovem continuou jogando e chegou até a tirar Pröpper da equipe titular, para grande irritação do capitão. Ele forma uma dupla fixa com Stav Lemkin no centro da defesa e tem um bom entrosamento com o lateral-esquerdo Mats Rots.

    Nijstad teve talvez sua melhor atuação até agora na vitória por 2 a 1 sobre o Ajax em abril e, na semana seguinte, marcou seu primeiro gol como profissional, após um escanteio, na vitória por 2 a 1 em casa contra o FC Volendam. Nijstad já foi recompensado em nível internacional e estreou em março pela Seleção Holandesa Sub-19.

  • Ruud NijstadGetty

    Pontos fortes

    Nijstad é conhecido por sua habilidade com a bola. Ele possui um alcance impressionante nos passes, tem um olho afiado para lançar bolas longas para o ataque e transmite uma autoconfiança notável quando tem a bola nos pés. Ele é o arquétipo do zagueiro moderno, capaz de atuar como lateral-esquerdo invertido e que gosta de avançar para o meio-campo para apoiar o ataque.

    Quando lhe pediram para descrever seu próprio estilo de jogo, ele disse: “Bom com a bola, forte fisicamente, tenho boa visão de jogo e um bom passe.” Ele também não deixa a desejar em altura: tem 1,90 metro e ainda tem muito espaço para crescer.

  • Ruud Nijstad Getty

    Pontos a melhorar

    Embora possa parecer surpreendente, dada a sua posição e sua altura de 1,90 metro, Nijstad admitiu: “Ainda posso melhorar na defesa dentro da grande área, e o mesmo vale para o meu pé direito.” De fato, ele foi lembrado do quanto ainda tem a aprender na partida contra o Ajax, quando teve muita dificuldade nos duelos aéreos com Wout Weghorst.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    O novo Frank de Boer?

    Nijstad é frequentemente comparado ao lendário zagueiro holandês Frank de Boer, também um zagueiro central canhoto que estreou na Eredivisie aos 18 anos. Ambos os jogadores são conhecidos por sua capacidade de levar a bola da defesa para o ataque e por sua força física.

    Nathan Aké, do Manchester City, outro zagueiro central canhoto que foi reconvertido em lateral-esquerdo por Pep Guardiola, também vem à mente quando se vê Nijstad em ação pela primeira vez.

  • Ruud NijstadGetty

    O futuro

    Com apenas quatro partidas restantes na temporada da Eredivisie, Nijstad está focado em ajudar o Twente na busca pelo segundo lugar e pela classificação para a Liga dos Campeões, ou, pelo menos, por uma vaga na Liga Europa. Mas está claro que ele já pensa no próximo passo. Ele tem contrato com o Twente até 2027, o que significa que o clube pode vendê-lo neste verão por uma quantia modesta, supostamente em torno de oito milhões de euros, ou corre o risco de vê-lo partir de graça no ano que vem.

    Em uma entrevista recente à ESPN, ele foi direto ao ponto: “Acho que é renovar meu contrato ou sair. Tenho uma ideia do que vou fazer, mas, da forma como as coisas estão agora, sou jogador do FC Twente. Consigo me desligar bem disso e deixar isso a cargo dos meus pais e da minha assessoria. Estou concentrado no futebol. Considero-me uma pessoa sensata e mantenho a calma em relação à situação. É verdade que tudo está acontecendo rápido, mais rápido do que o esperado, mas estou feliz com os minutos de jogo que recebo e espero continuar assim.”

    O técnico John van den Brom está convencido de que ele está destinado ao topo. “Coisas boas acontecem rápido. Ruud passou por uma evolução enorme. Ele é um rapaz incrível e um grande talento. Tem muito potencial para chegar lá. Para mim, ele está entre os cinco jogadores mais talentosos da minha carreira como técnico.”