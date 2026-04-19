O grande plano do Liverpool está em frangalhos após a lesão de Hugo Ekitike: Alexander Isak e Florian Wirtz agora precisam, simplesmente, justificar o valor de suas transferências para restaurar a confiança em todo o projeto da FSG

Slot argumentou na noite de terça-feira que o Liverpool havia provado que era capaz de “competir” com o Paris Saint-Germain — mas a expectativa para este ano não era apenas competir com o PSG, e sim derrotá-lo; e, embora tenha havido aspectos positivos a serem destacados do período de superioridade após o intervalo, simplesmente não havia como esconder o fato de que a diferença entre as duas equipes, na verdade, aumentou desde a última temporada — e não diminuiu.

Os placares dizem tudo. Menos de um ano depois de ser derrotado nos pênaltis pelo PSG, o Liverpool perdeu por 4 a 0 no placar agregado para praticamente o mesmo time — apesar de ter gasto cerca de 450 milhões de libras (606 milhões de dólares) no mercado de transferências. É claro que o dinheiro nunca garante o sucesso, mas sempre aumenta as expectativas, e as contratações mais recentes nem sequer chegaram perto de atendê-las.

O jovem zagueiro Giovanni Leoni teve um azar terrível ao sofrer uma lesão que encerrou sua temporada em setembro passado, mas Milos Kerkez e Jeremie Frimpong não se mostraram nem de longe a resposta do Liverpool para Nuno Mendes e Achraf Hakimi. O suposto sucessor de Alisson, Giorgi Mamardashvili, continua preocupantemente desajeitado com a bola nos pés; Wirtz não está influenciando os jogos importantes nem de longe tanto quanto deveria; enquanto a carreira de Isak em Anfield ainda não decolou.

Ekitike tem sido realmente a única história de sucesso da histórica onda de gastos do verão passado e, com ele fora pelo menos até o final do ano, é difícil não ficar cético em relação ao suposto “futuro brilhante” da equipe — especialmente com a saída de Salah e Andy Robertson, Virgil van Dijk aparentemente em declínio e Slot lutando para transmitir ao resto de nós o que ele está tentando fazer com este elenco específico.

Se um Liverpool ainda sem brilho também não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o CEO de futebol da FSG, Michael Edwards, e o diretor esportivo do clube, Richard Hughes, terão ainda mais dificuldade em concluir uma reformulação que foi criminosamente deixada inacabada no verão passado, ao não substituir Luis Diaz e trazer Marc Guehi para disputar uma vaga de titular com Ibrahima Konate, que está sem contrato.

Realmente não há tantos jogadores de primeira linha no mercado no momento, e é por isso que tantos clubes estão sendo associados aos mesmos nomes, enquanto valores exorbitantes são cogitados para jogadores ainda não comprovados. O promissor jovem zagueiro central Jeremy Jacquet pode já estar a caminho do Rennes (por uma fortuna), mas a longa ausência de Ekitike, aliada à seca de gols de Cody Gakpo, significa que o Liverpool precisará contratar outro atacante e, ao mesmo tempo, realizar a tarefa aparentemente impossível de encontrar um sucessor à altura de Salah.

Nesse contexto, o Liverpool realmente não pode se dar ao luxo de perder o dinheiro e o poder de atração que a Liga dos Campeões permite que um comprador traga para a mesa de negociações — mas essa é uma possibilidade real neste momento.