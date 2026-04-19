O grande plano do Liverpool está em frangalhos após a lesão de Hugo Ekitike: Alexander Isak e Florian Wirtz agora precisam, simplesmente, justificar o valor de suas transferências para restaurar a confiança em todo o projeto da FSG

Os Reds têm seis jogos pela frente, sendo que três deles são contra adversários entre os cinco primeiros: Manchester United (fora), Chelsea (em casa) e Aston Villa (fora). Pior ainda, a reta final começa com o primeiro clássico no Hill Dickinson Stadium, onde o Everton estará desesperado para impulsionar suas próprias aspirações europeias, infligindo mais sofrimento aos rivais de Merseyside.
Dada a importância do confronto, a forma recente dos adversários e a posição na tabela, um empate não seria um desastre para o Liverpool — mas este parece ser um jogo imperdível para todos os envolvidos com o clube. Porque os torcedores não estão apenas questionando o técnico, estão questionando todo o projeto.
Pode ter havido todo tipo de circunstâncias atenuantes (algumas das lesões foram incrivelmente infelizes), mas esta temporada não tem sido nem de longe boa o suficiente, e é por isso que a maioria dos torcedores ficou completamente perplexa com as notícias de que Slot continuará no cargo mesmo que o Liverpool termine fora dos cinco primeiros.
Também tem sido alegado que, apesar dos rumores de ligações com a Arábia Saudita, Edwards e Hughes também não irão a lugar algum neste verão, o que significa que as figuras-chave do clube responsáveis por uma campanha desastrosa terão permissão para tentar reverter a situação na próxima temporada.
Se for esse o caso, Edwards e Hughes precisariam mesmo que o elenco que montaram mostrasse alguns sinais promissores nas próximas semanas — porque, com base nas negociações do verão passado, é difícil ser otimista quanto à capacidade da equipe de contratações dos Reds de preencher adequadamente as lacunas evidentes no elenco e, ao mesmo tempo, encontrar um substituto adequado para Ekitike durante a próxima janela de transferências — especialmente com Slot continuando a insistir que o Liverpool é “um clube que negocia jogadores”.
Como resultado, um time que parecia ter o título desta temporada garantido agora se vê envolto em incertezas após enfraquecer o elenco a partir de uma posição de real força.
Os torcedores, portanto, precisam urgentemente de algo pelo qual torcer para deixar essa temporada caótica para trás. Como Wirtz disse ao site oficial do clube na noite de terça-feira: “Temos que jogar a Liga dos Campeões no ano que vem, devemos isso ao clube e aos torcedores.” E ninguém tem uma dívida maior a pagar do que Wirtz e Isak.
Eles não podem ser responsabilizados pelas falhas de quem está acima deles, e ambos tiveram azar, no sentido de que Slot não parece saber como tirar o melhor de Wirtz, enquanto os problemas de lesão de Isak têm sido implacáveis. Nenhum dos dois foi responsável por definir seus valores de transferência. Mas ainda é hora de eles justificarem esses valores.
Wirtz e Isak eram os garotos-propaganda do novo projeto da FSG em Anfield; com razão ou sem ela, o ônus agora recai sobre eles para mostrar que ainda vale a pena torcer pelo time.