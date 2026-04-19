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Liverpool forward line GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O grande plano do Liverpool está em frangalhos após a lesão de Hugo Ekitike: Alexander Isak e Florian Wirtz agora precisam, simplesmente, justificar o valor de suas transferências para restaurar a confiança em todo o projeto da FSG

Opinion
Liverpool
Premier League
H. Ekitike
A. Isak
F. Wirtz
Everton x Liverpool
Especiais e Opinião
Everton
A. Slot

Arne Slot declarou que o “futuro era promissor” para o Liverpool após a eliminação da Liga dos Campeões na terça-feira, mas não havia como dissipar o clima de desânimo que pairava sobre Anfield. Os anfitriões não tinham apenas perdido mais uma partida para o Paris Saint-Germain — eles também perderam Hugo Ekitike por lesão. De fato, a pouca esperança que o Liverpool tinha de reverter o déficit de 2 a 0 da primeira partida acabou efetivamente no momento em que seu único atacante em forma e sem lesões caiu no chão sem ninguém por perto.

A partida estava apenas na meia hora, e os anfitriões conseguiram realmente pressionar o PSG por uns bons 20 minutos após o intervalo, mas sem seu artilheiro em campo, nunca pareceram capazes de mandar a bola para o fundo da rede.

Assim, embora a notícia de quinta-feira de que Ekitike havia rompido o tendão de Aquiles fosse esperada, não foi menos devastadora — para o jogador, seu técnico e, de fato, seu clube. O jogador de 23 anos tinha sido um dos poucos raios de otimismo em uma temporada de resto sombria e deprimente para o Liverpool.

O fato de que é improvável que o francês volte a jogar até 2027 é um problema enorme para os Reds, sem solução óbvia — a menos que os outros grandes reforços contratados no verão, Alexander Isak e Florian Wirtz, consigam restaurar alguma fé em um grande plano que corre risco muito real de colapso total...

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    Da alegria do clássico ao pavor

    Após a derrota no meio da semana para o PSG, o comentarista da Prime Video, Daniel Sturridge, ficou visivelmente irritado com a sugestão de que o Liverpool entraria no clássico de Merseyside deste domingo como azarão. Mas Wayne Rooney não estava apenas provocando quando afirmou que fazia muito tempo que seus companheiros do Everton não encaravam o confronto com tanta confiança — e isso se deve principalmente ao fato de que seus rivais da cidade parecem não ter nenhuma.

    Tudo isso está muito longe do primeiro clássico da temporada. Quando o Liverpool enfrentou o Everton pela última vez, em 20 de setembro, os Reds pareciam estar em ótima fase, na liderança da Premier League e com 100% de aproveitamento. Consequentemente, a vitória por 2 a 1 sobre os rivais da cidade só aumentou a empolgação entre os torcedores.

    É verdade que o Liverpool ainda não havia apresentado um desempenho convincente durante os 90 minutos, mas Ekitike continuou seu início de temporada melhor do que o esperado com seu primeiro gol no clássico, enquanto Isak acumulou alguns minutos valiosos saindo do banco, já que o sueco continuava se recuperando para atingir a forma física ideal após perder a pré-temporada devido à greve de verão no Newcastle.

    Embora Wirtz tivesse começado no banco devido a uma adaptação compreensivelmente difícil aos rigores do futebol inglês, seu desempenho na vitória na Liga dos Campeões sobre o Atlético, quatro dias antes, havia demonstrado sua criatividade de nível mundial.

    Mais sucessos sob o comando de Slot pareciam, portanto, mais prováveis do que possíveis naquele momento, com o argumento de que, se o Liverpool estava vencendo todos os seus jogos sem jogar particularmente bem, começaria a varrer os adversários de lado assim que todos os novos contratados se adaptassem.

    O Liverpool, porém, não se encaixou a tempo. Ele capitulou.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Queda chocante

    O Liverpool disputou 27 partidas do campeonato desde que venceu o Everton em Anfield. A equipe venceu apenas 10 — o mesmo número de derrotas — e um time que conquistou o título da última temporada com facilidade agora espera terminar em quinto lugar para garantir uma vaga tão necessária na Liga dos Campeões da próxima temporada.

    Obviamente, há muitas razões para o dramático declínio do Liverpool. Embora Alexis Mac Allister tenha afirmado esta semana que não acredita que a morte de Diogo Jota explique “por que este ano tem sido tão difícil para nós”, provavelmente nunca saberemos totalmente o verdadeiro impacto desse trauma sobre os jogadores.

    Também é difícil avaliar de fora que tipo de efeito a briga de Mohamed Salah com Slot teve no vestiário. O que podemos afirmar com certeza é que a queda inesperada na produtividade do egípcio prejudicou gravemente as esperanças do Liverpool de disputar títulos importantes nesta temporada — sobretudo porque ninguém mais se mostrou capaz de compensar essa lacuna.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    Algumas exceções

    Ekitike e Dominik Szoboszlai certamente não podem ser criticados por seus esforços durante esta campanha tão difícil. O jogador da seleção francesa se tornou o primeiro jogador desde Kenny Dalglish a marcar gols em cinco competições diferentes em sua primeira temporada no Liverpool, além de ter marcado 17 gols no total, incluindo 11 no campeonato.

    Szoboszlai, por sua vez, respondeu às críticas sobre seu rendimento ao atingir dois dígitos pela primeira vez desde que chegou a Anfield vindo do Leipzig no verão de 2023, ao mesmo tempo em que continuou a jogar com uma energia e um dinamismo que têm faltado muito em jogadores como Mac Allister, cujo retrocesso tem sido tão intrigante quanto prejudicial.

    Como resultado, um meio-campista versátil que deveria servir como reserva de Wirtz tem sido regularmente escalado à frente do jogador contratado por 100 milhões de libras na posição de camisa 10 e agora é amplamente considerado o único candidato legítimo ao prêmio de Jogador da Temporada do Liverpool.

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    Vislumbres de glória

    Para ser justo com Wirtz, ele tem a capacidade de criar oportunidades para os companheiros e entusiasmar a torcida como poucos outros jogadores do elenco do Liverpool. Também houve partidas em que o jogador da seleção alemã não apenas correspondeu às expectativas, mas também deu esperança quanto ao que o futuro pode trazer — especialmente no que diz respeito à sua relação com Ekitike.

    Na maior parte do tempo, tem sido difícil assistir ao Liverpool nesta temporada, mas a interação de Wirtz com o francês foi, por vezes, um deleite para os olhos — principalmente na goleada de 4 a 1 sobre o Newcastle no final de janeiro.

    Também tivemos um vislumbre do que Wirtz e Isak poderiam fazer juntos na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham Hotspur em dezembro, quando o camisa 9 converteu um passe em profundidade do meia-atacante.

    Mas foi só isso, um vislumbre, pois uma entrada violenta de Micky van de Ven quebrou a perna de Isak segundos depois de ele ter marcado – e, assim, o deixou fora de ação por quatro meses, justamente quando parecia que ele havia dado o pontapé inicial em sua campanha.

    Nesse contexto, dá para entender, de certa forma, a disposição de Slot em colocar Isak no mesmo time que Wirtz e Ekitike contra o PSG na noite de terça-feira. Como o sueco estava fora de forma desde que se mudou para Merseyside, ele havia jogado apenas 88 minutos ao lado dos outros reforços contratados no verão.

    Infelizmente, eles conseguiram apenas mais 30 minutos devido à lesão inoportuna de Ekitike — e o trio de ataque potencialmente impressionante pode nem mesmo aumentar essa contagem antes do fim da próxima temporada.

    Em que situação estará o Liverpool quando ele estiver pronto para voltar à ação também é uma incógnita nesta fase.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Contratações que não estão dando certo

    Slot argumentou na noite de terça-feira que o Liverpool havia provado que era capaz de “competir” com o Paris Saint-Germain — mas a expectativa para este ano não era apenas competir com o PSG, e sim derrotá-lo; e, embora tenha havido aspectos positivos a serem destacados do período de superioridade após o intervalo, simplesmente não havia como esconder o fato de que a diferença entre as duas equipes, na verdade, aumentou desde a última temporada — e não diminuiu.

    Os placares dizem tudo. Menos de um ano depois de ser derrotado nos pênaltis pelo PSG, o Liverpool perdeu por 4 a 0 no placar agregado para praticamente o mesmo time — apesar de ter gasto cerca de 450 milhões de libras (606 milhões de dólares) no mercado de transferências. É claro que o dinheiro nunca garante o sucesso, mas sempre aumenta as expectativas, e as contratações mais recentes nem sequer chegaram perto de atendê-las.

    O jovem zagueiro Giovanni Leoni teve um azar terrível ao sofrer uma lesão que encerrou sua temporada em setembro passado, mas Milos Kerkez e Jeremie Frimpong não se mostraram nem de longe a resposta do Liverpool para Nuno Mendes e Achraf Hakimi. O suposto sucessor de Alisson, Giorgi Mamardashvili, continua preocupantemente desajeitado com a bola nos pés; Wirtz não está influenciando os jogos importantes nem de longe tanto quanto deveria; enquanto a carreira de Isak em Anfield ainda não decolou.

    Ekitike tem sido realmente a única história de sucesso da histórica onda de gastos do verão passado e, com ele fora pelo menos até o final do ano, é difícil não ficar cético em relação ao suposto “futuro brilhante” da equipe — especialmente com a saída de Salah e Andy Robertson, Virgil van Dijk aparentemente em declínio e Slot lutando para transmitir ao resto de nós o que ele está tentando fazer com este elenco específico.

    Se um Liverpool ainda sem brilho também não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o CEO de futebol da FSG, Michael Edwards, e o diretor esportivo do clube, Richard Hughes, terão ainda mais dificuldade em concluir uma reformulação que foi criminosamente deixada inacabada no verão passado, ao não substituir Luis Diaz e trazer Marc Guehi para disputar uma vaga de titular com Ibrahima Konate, que está sem contrato.

    Realmente não há tantos jogadores de primeira linha no mercado no momento, e é por isso que tantos clubes estão sendo associados aos mesmos nomes, enquanto valores exorbitantes são cogitados para jogadores ainda não comprovados. O promissor jovem zagueiro central Jeremy Jacquet pode já estar a caminho do Rennes (por uma fortuna), mas a longa ausência de Ekitike, aliada à seca de gols de Cody Gakpo, significa que o Liverpool precisará contratar outro atacante e, ao mesmo tempo, realizar a tarefa aparentemente impossível de encontrar um sucessor à altura de Salah.

    Nesse contexto, o Liverpool realmente não pode se dar ao luxo de perder o dinheiro e o poder de atração que a Liga dos Campeões permite que um comprador traga para a mesa de negociações — mas essa é uma possibilidade real neste momento.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Todos os olhos voltados para Isak & Wirtz

    Os Reds têm seis jogos pela frente, sendo que três deles são contra adversários entre os cinco primeiros: Manchester United (fora), Chelsea (em casa) e Aston Villa (fora). Pior ainda, a reta final começa com o primeiro clássico no Hill Dickinson Stadium, onde o Everton estará desesperado para impulsionar suas próprias aspirações europeias, infligindo mais sofrimento aos rivais de Merseyside.

    Dada a importância do confronto, a forma recente dos adversários e a posição na tabela, um empate não seria um desastre para o Liverpool — mas este parece ser um jogo imperdível para todos os envolvidos com o clube. Porque os torcedores não estão apenas questionando o técnico, estão questionando todo o projeto.

    Pode ter havido todo tipo de circunstâncias atenuantes (algumas das lesões foram incrivelmente infelizes), mas esta temporada não tem sido nem de longe boa o suficiente, e é por isso que a maioria dos torcedores ficou completamente perplexa com as notícias de que Slot continuará no cargo mesmo que o Liverpool termine fora dos cinco primeiros.

    Também tem sido alegado que, apesar dos rumores de ligações com a Arábia Saudita, Edwards e Hughes também não irão a lugar algum neste verão, o que significa que as figuras-chave do clube responsáveis por uma campanha desastrosa terão permissão para tentar reverter a situação na próxima temporada.

    Se for esse o caso, Edwards e Hughes precisariam mesmo que o elenco que montaram mostrasse alguns sinais promissores nas próximas semanas — porque, com base nas negociações do verão passado, é difícil ser otimista quanto à capacidade da equipe de contratações dos Reds de preencher adequadamente as lacunas evidentes no elenco e, ao mesmo tempo, encontrar um substituto adequado para Ekitike durante a próxima janela de transferências — especialmente com Slot continuando a insistir que o Liverpool é “um clube que negocia jogadores”.

    Como resultado, um time que parecia ter o título desta temporada garantido agora se vê envolto em incertezas após enfraquecer o elenco a partir de uma posição de real força.

    Os torcedores, portanto, precisam urgentemente de algo pelo qual torcer para deixar essa temporada caótica para trás. Como Wirtz disse ao site oficial do clube na noite de terça-feira: “Temos que jogar a Liga dos Campeões no ano que vem, devemos isso ao clube e aos torcedores.” E ninguém tem uma dívida maior a pagar do que Wirtz e Isak.

    Eles não podem ser responsabilizados pelas falhas de quem está acima deles, e ambos tiveram azar, no sentido de que Slot não parece saber como tirar o melhor de Wirtz, enquanto os problemas de lesão de Isak têm sido implacáveis. Nenhum dos dois foi responsável por definir seus valores de transferência. Mas ainda é hora de eles justificarem esses valores.

    Wirtz e Isak eram os garotos-propaganda do novo projeto da FSG em Anfield; com razão ou sem ela, o ônus agora recai sobre eles para mostrar que ainda vale a pena torcer pelo time.

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