O grande jogador do Arsenal, Thierry Henry, explica o que os Gunners precisam da janela de transferências de verão - com um aviso de que “não será fácil” feito pelo “Invencível” aos vencedores do título da Premier League de 2026

O Arsenal pôs fim a uma espera de 22 anos pelo título do campeonato sob o comando de Mikel Arteta, um feito que reuniu a torcida e validou o projeto de longo prazo no Emirates Stadium. Refletindo sobre a conquista, Henry admitiu ter percebido uma mudança na mentalidade da equipe antes mesmo do início da campanha, observando que o elenco finalmente possuía os ingredientes necessários para chegar até o fim.

Falando sobre seus sentimentos em relação ao elenco atual, Henry disse à Betway: “Eu disse no início da temporada que esta era a primeira vez que eu conseguia nos ver ganhando o campeonato, e não hesitei quando disse que precisávamos ganhá-lo. Antes, faltava algo, mas este ano eles fizeram acontecer. Por quê? Tempo, investimentos na direção certa e, finalmente, eu consigo me identificar com a equipe. Há algo ali – o espírito de luta, os grandes momentos – com o qual você consegue se identificar.”



