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O grande jogador do Arsenal, Thierry Henry, explica o que os Gunners precisam da janela de transferências de verão - com um aviso de que “não será fácil” feito pelo “Invencível” aos vencedores do título da Premier League de 2026
O plano concretizado: Henry sobre a glória do Arsenal
O Arsenal pôs fim a uma espera de 22 anos pelo título do campeonato sob o comando de Mikel Arteta, um feito que reuniu a torcida e validou o projeto de longo prazo no Emirates Stadium. Refletindo sobre a conquista, Henry admitiu ter percebido uma mudança na mentalidade da equipe antes mesmo do início da campanha, observando que o elenco finalmente possuía os ingredientes necessários para chegar até o fim.
Falando sobre seus sentimentos em relação ao elenco atual, Henry disse à Betway: “Eu disse no início da temporada que esta era a primeira vez que eu conseguia nos ver ganhando o campeonato, e não hesitei quando disse que precisávamos ganhá-lo. Antes, faltava algo, mas este ano eles fizeram acontecer. Por quê? Tempo, investimentos na direção certa e, finalmente, eu consigo me identificar com a equipe. Há algo ali – o espírito de luta, os grandes momentos – com o qual você consegue se identificar.”
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Construindo uma dinastia no norte de Londres
Embora as comemorações no norte de Londres tenham sido históricas, o francês já está de olho no que é necessário para manter esse nível. Para Henry, a janela de transferências de verão representa um momento crucial em que a diretoria deve decidir como aprimorar uma fórmula vencedora sem comprometer a química que garantiu o título.
Henry explicou o desafio de permanecer no topo, afirmando: “Agora é preciso construir sobre isso. É muito importante ver o que é preciso acrescentar para se manter competitivo. É outra coisa quando todos querem te destruir e todos querem tirar esse título de você. Se você não começar bem, as pessoas vão questionar as mesmas coisas durante toda a temporada novamente.”
A dificuldade de encontrar o perfil certo
O ex-atacante apontou as contratações de Marc Guehi e Antoine Semenyo pelo Manchester City como o padrão de excelência para reforços no meio da temporada ou de caráter tático, que compreendem os rigores do futebol inglês. Ele alertou que encontrar jogadores capazes de melhorar imediatamente uma equipe já candidata ao título é uma tarefa complexa para Arteta e a diretoria do Arsenal.
“Ajustar-se e evoluir no topo é fundamental”, observou Henry. “Este é um ano crucial porque é preciso saber quem vai chegar, quem precisa sair, e é preciso fazer as escolhas certas. Vimos times que achavam que os jogadores iriam chegar e torná-los melhores, mas leva tempo para se adaptar à Premier League. Então, o que o Arsenal vai fazer? Conseguir alguém que possa se adaptar imediatamente à Premier League e ter um impacto instantâneo em um time que acabou de ganhar o campeonato nem sempre é fácil.”
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Uma ligação especial com a comunidade
Além das táticas e das transferências, Henry ficou emocionado com a intensidade das emoções demonstradas durante a parada do título. Tendo sido uma figura-chave na era dos “Invencíveis” do clube, ele entende melhor do que ninguém o que significa para a comunidade global do Arsenal estar de volta ao topo.
“Tudo o que sei é que temos muitos torcedores do Arsenal em todo o mundo, e quando você vence com o Arsenal, a sensação é diferente”, concluiu Henry. “É um clube especial, é um clube do povo no fim das contas, e você viu isso. As ruas realmente responderam”.
Ele acrescentou: “Vamos ser honestos, foi apenas um título, pelo qual esperávamos há 22 anos. Mas quando você viu o amor e o carinho, e como as pessoas comemoraram em Londres e ao redor do mundo, você percebe o impacto do Arsenal Football Club. Foi lindo, estávamos esperando por isso, e não subestime o impacto que o Arsenal tem na comunidade.”