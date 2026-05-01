Já são 13 jogadores que marcaram mais gols. Entre eles, Serhou Guirassy e Julian Brandt (três cada), dois de seus companheiros no Borussia Dortmund. Fabio Silva marcou um gol a menos na Bundesliga até agora, depois de entrar como reserva. No entanto, pode-se afirmar: o português é o melhor jogador reserva da liga.
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O grande dilema de Fabio Silva no BVB: o melhor jogador reserva da Bundesliga está em um impasse
O jogador de 23 anos disputou até agora 25 partidas na primeira divisão alemã, sendo que em 18 delas entrou como reserva. E foi assim que conseguiu sete das suas oito participações em gols. Apenas na vitória por 3 a 2 em casa contra o St. Pauli, em meados de janeiro, Silva foi titular do BVB, quando deu a assistência para o 2 a 0 marcado por Karim Adeyemi.
“Esteja eu no time titular ou não: sempre que o técnico quiser me colocar em campo, tento ajudar a equipe”, disse há poucos dias o atacante, contratado no verão passado por 22,5 milhões de euros do Wolverhampton Wanderers. Em seguida, ele acrescentou uma frase essencial para a avaliação do jogador Silva: “Acho que todos percebem que sou mais do que um jogador que apenas marca gols.”
Silva se encontra, assim, em um verdadeiro dilema em sua primeira temporada no BVB. Não se trata da lesão no adutor que ele trouxe consigo ao Borussia após a transferência e cujos efeitos da cirurgia o fizeram chegar com um enorme atraso. Silva já está em plena forma física há muito tempo; sete de suas nove partidas como titular ocorreram em 2026.
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Fabio Silva em Frankfurt com uma das melhores atuações como reserva do BVB
O jogador, que disputou uma única partida pela seleção nacional, tem tido, até agora, uma influência muito maior na equipe quando entra como reserva. Pois, embora Silva tenha tido um início tudo menos ideal em seu novo clube, em campo ele sempre causou boa impressão.
Quando Silva entra em campo, ele geralmente demonstra de imediato um empenho exemplar e traz exatamente a energia de que uma equipe precisa nas fases finais da partida e que, naturalmente, também é desejada por um treinador. Sua disposição é excelente, ele tem ritmo, se movimenta muito bem em profundidade e, graças à sua ótima técnica e à alta inteligência de jogo, se integra bem ao jogo de combinações. Sua atuação no empate por 3 a 3 no início do ano em Frankfurt, por exemplo, foi uma das melhores participações de um jogador reserva no BVB nos últimos anos.
Com isso, ele se qualificou, com razão, para a escalação inicial em algumas poucas ocasiões. Nesses jogos, Silva trouxe as características mencionadas, mas o rendimento foi – como visto acima – extremamente fraco. Isso, por sua vez, o levou rapidamente de volta ao banco.
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Com Fabio Silva, o BVB joga de forma mais fluida e imprevisível no ataque
É sempre possível perceber o quanto o ataque do Dortmund muda com Silva em comparação com Guirassy. Com ele, o BVB joga de forma mais fluida e imprevisível no ataque, enquanto o guineense é utilizado exclusivamente como pivô. Inúmeros passes altos e ainda mais cruzamentos são lançados em sua direção.
No entanto, assim como Guirassy de vez em quando, Silva também ficava frequentemente isolado no ar em suas partidas como titular, especialmente nos primeiros tempos quase cronicamente fracos que o Borussia apresentou ao longo da temporada. Isso não se deve exclusivamente, mas também ao simples fato de que, como reserva, no final de uma partida geralmente se enfrenta adversários mais cansados e se abrem espaços maiores.
“É claro que, como atacante, é importante marcar um gol – essa é a melhor sensação”, disse Silva recentemente, explicando: “Às vezes as coisas não acontecem, às vezes é preciso mais tempo. Em alguns momentos desta temporada, foi mais importante dar assistências. Acho que todos percebem, pelo meu estilo de jogo, que posso ajudar a equipe. Estou muito satisfeito com meu desempenho e com o que posso oferecer à equipe.”
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Apesar dos grandes avanços e do estilo de jogo coletivo: três gols são poucos para um atacante do BVB
Certamente pode ser isso. Já há cerca de três semanas, Niko Kovac destacou a boa evolução dele. “Há cerca de três ou quatro semanas, vejo um Fabio nos treinos que deu um passo adiante. Vejo um progresso realmente grande.”
Após o gol de Silva no 4 a 0 contra o Freiburg no domingo, o técnico disse: “O que certamente faltava a ele era a preparação física. Tivemos que trabalhar muito nisso, e isso leva tempo. Dar duas corridas na floresta não basta para te tornar apto para a Bundesliga. Dá para ver: com o desenvolvimento físico vem a capacidade de jogar um jogo da Bundesliga.”
Silva terá boas perspectivas na reestruturação do BVB, que aparentemente prevê um aumento significativo dos elementos de jogo, graças ao seu perfil. Especialmente porque, diante dos rumores intermináveis, o futuro de Guirassy provavelmente também será discutido na próxima janela de transferências.
O Dortmund, no entanto, precisa que Silva marque mais gols; para um atacante, não há como fugir disso. Três gols em 36 partidas oficiais, nas quais ele atuou em média 32 minutos, são poucos. No entanto, o fato de ele estar envolvido em um gol a cada 115 minutos, considerando esse tempo de jogo, é algo digno de nota. Aí reside o problema: ambas as perspectivas têm sua razão de ser.
Fabio Silva: Estatísticas no BVB
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