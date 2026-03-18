O governo do Senegal solicita uma investigação por "corrupção" contra a CAF devido à decisão de anular o resultado da final da Copa Africana de Nações em favor de Marrocos

Indignado com a revogação, o Estado solicitou formalmente uma investigação independente. Um porta-voz do governo emitiu uma declaração contundente, exigindo responsabilização pelo que descreveu como uma decisão ilegal e profundamente injusta. Ele afirmou: “Esta decisão sem precedentes e excepcionalmente grave contradiz diretamente os princípios fundamentais da ética esportiva, entre os quais se destacam a imparcialidade, a lealdade e o respeito pela verdade do jogo. Ela decorre de uma interpretação manifestamente errônea dos regulamentos. Ao questionar um resultado alcançado no final de uma partida que foi disputada e vencida de acordo com as regras do jogo, a CAF compromete gravemente a sua própria credibilidade e a confiança legítima que o povo africano deposita nas instituições esportivas continentais. O Senegal não pode tolerar uma decisão administrativa que anula o empenho, o mérito e a excelência esportiva. O Senegal rejeita inequivocamente esta tentativa injustificada de desposse. Apela a uma investigação internacional independente sobre suspeitas de corrupção nos órgãos dirigentes da CAF.”