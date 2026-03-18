AFP
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O governo do Senegal solicita uma investigação por "corrupção" contra a CAF devido à decisão de anular o resultado da final da Copa Africana de Nações em favor de Marrocos
A CAF revoga o resultado final
A Comissão de Apelação da CAF revogou de forma sensacional o resultado da final da AFCON, tirando da seleção senegalesa o troféu conquistado com tanto esforço. A entidade reguladora determinou que a equipe perdeu a partida contra a seleção anfitriã depois que seus jogadores abandonaram o campo. As cenas caóticas se desenrolaram já no final do tempo de acréscimo, quando uma revisão do VAR concedeu um pênalti tardio ao time adversário, levando o técnico a instruir seus jogadores a voltarem para o vestiário. Embora eles tenham acabado voltando para garantir uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, os árbitros aplicaram retroativamente os regulamentos do torneio para conceder aos anfitriões uma vitória por 3 a 0 por desistência.
O Senegal exige uma investigação internacional
Indignado com a revogação, o Estado solicitou formalmente uma investigação independente. Um porta-voz do governo emitiu uma declaração contundente, exigindo responsabilização pelo que descreveu como uma decisão ilegal e profundamente injusta. Ele afirmou: “Esta decisão sem precedentes e excepcionalmente grave contradiz diretamente os princípios fundamentais da ética esportiva, entre os quais se destacam a imparcialidade, a lealdade e o respeito pela verdade do jogo. Ela decorre de uma interpretação manifestamente errônea dos regulamentos. Ao questionar um resultado alcançado no final de uma partida que foi disputada e vencida de acordo com as regras do jogo, a CAF compromete gravemente a sua própria credibilidade e a confiança legítima que o povo africano deposita nas instituições esportivas continentais. O Senegal não pode tolerar uma decisão administrativa que anula o empenho, o mérito e a excelência esportiva. O Senegal rejeita inequivocamente esta tentativa injustificada de desposse. Apela a uma investigação internacional independente sobre suspeitas de corrupção nos órgãos dirigentes da CAF.”
Marrocos defende a aplicação das regras
Enquanto seus adversários se enfureciam, a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) procurou se distanciar da controvérsia. A FRMF insistiu que seu protesto era simplesmente uma questão de integridade jurídica, e não uma ofensa à qualidade da equipe adversária. Acolhendo com satisfação a decisão que os declarou vencedores do torneio em casa, declararam: “A Federação deseja relembrar que sua abordagem nunca teve a intenção de contestar o desempenho esportivo das equipes participantes desta competição, mas exclusivamente de solicitar a aplicação do regulamento da competição.” Reafirmaram seu compromisso de respeitar as regras das competições africanas.
A disputa judicial segue para o TAS
Com a federação continental e o país anfitrião mantendo-se firmes, a Federação Senegalesa de Futebol confirmou que levará o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça. Eles esperam que uma revisão judicial externa anule a derrota por desistência e restabeleça o resultado alcançado em campo. Argumentam que, como os jogadores voltaram para terminar a partida, a alteração retroativa é totalmente inválida. No entanto, a entidade reguladora sustenta que as regras são claras no que diz respeito às equipes que abandonam o campo. Em última instância, essa disputa acirrada está destinada a ser resolvida em um tribunal europeu.
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