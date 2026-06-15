O goleiro-herói de Cabo Verde, Vozinha, revela que sua mãe perdeu a sensacional atuação na Copa do Mundo contra a Espanha devido a problemas com o visto

A participação de Vozinha não foi importante apenas pelo resultado; ela também o inscreveu nos livros de recordes. Aos 40 anos e 12 dias, ele se tornou o jogador mais velho a estrear na primeira partida de uma seleção em uma Copa do Mundo. Na história geral da competição, apenas a lenda egípcia Essam El Hadary era mais velho ao estrear na Copa do Mundo, com 45 anos e 161 dias, em 2018.

Refletindo sobre sua ascensão tardia ao topo do futebol internacional, o goleiro disse: “Estou muito orgulhoso por ter sido eleito o melhor jogador da partida. Para mim, é uma honra representar o país que amo. Somos de um lugar muito pequeno, e nosso caminho até a classificação também foi muito difícil. Hoje, nosso sonho se tornou realidade ao enfrentarmos uma seleção como a Espanha. Tenho muito orgulho de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Trabalhamos na vida para ter momentos como este. Tenho 40 anos agora, mas não fui profissional até os 25. Esta é uma recompensa por toda essa jornada.”