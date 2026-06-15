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O goleiro-herói de Cabo Verde, Vozinha, revela que sua mãe perdeu a sensacional atuação na Copa do Mundo contra a Espanha devido a problemas com o visto
Uma noite histórica em Atlanta
Numa noite que ficará marcada como um marco para o futebol africano, Cabo Verde estreou-se na fase final da Copa do Mundo masculina frustrando os atuais campeões europeus. Os Tubarões Azuis desafiaram as expectativas e garantiram um ponto contra uma seleção espanhola repleta de estrelas, com o goleiro Vozinha, de 40 anos, realizando uma série de defesas de nível mundial para manter os favoritos do torneio à distância.
O goleiro veterano, que atualmente joga pelo Chaves, da segunda divisão portuguesa, foi o coração da equipe. Depois de fazer sete defesas cruciais para manter o placar zerado, ele foi eleito o Melhor Jogador da Partida. No entanto, enquanto comemorava com seus companheiros em Atlanta, seus pensamentos estavam voltados para aqueles que não puderam estar lá para compartilhar a glória.
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Problemas com o visto causam grande tristeza
Em declarações à imprensa após sua atuação histórica, Vozinha explicou as dificuldades pessoais que impediram sua família de viajar para os Estados Unidos. “Chorei depois do jogo porque cresci com meus avós quando era criança, e eles não puderam estar presentes. Eles faleceram há alguns anos. Minha mãe também não pôde vir devido a um problema com o visto e ao custo que teríamos de arcar. Não conseguimos resolver isso a tempo”, revelou o goleiro.
Apesar da ausência de seus parentes mais próximos, Vozinha manteve o foco na conquista coletiva de sua nação. Ele acrescentou: “Esta é uma mensagem de agradecimento a todos em Cabo Verde. Estamos muito felizes depois disso; este grupo de jogadores trabalhou muito para viver este momento. É um dia para se sentir orgulhoso e satisfeito.”
Batendo recordes da Copa do Mundo
A participação de Vozinha não foi importante apenas pelo resultado; ela também o inscreveu nos livros de recordes. Aos 40 anos e 12 dias, ele se tornou o jogador mais velho a estrear na primeira partida de uma seleção em uma Copa do Mundo. Na história geral da competição, apenas a lenda egípcia Essam El Hadary era mais velho ao estrear na Copa do Mundo, com 45 anos e 161 dias, em 2018.
Refletindo sobre sua ascensão tardia ao topo do futebol internacional, o goleiro disse: “Estou muito orgulhoso por ter sido eleito o melhor jogador da partida. Para mim, é uma honra representar o país que amo. Somos de um lugar muito pequeno, e nosso caminho até a classificação também foi muito difícil. Hoje, nosso sonho se tornou realidade ao enfrentarmos uma seleção como a Espanha. Tenho muito orgulho de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Trabalhamos na vida para ter momentos como este. Tenho 40 anos agora, mas não fui profissional até os 25. Esta é uma recompensa por toda essa jornada.”
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Conselhos para o seu eu mais jovem
Com Uruguai e Arábia Saudita ainda por enfrentar no Grupo C, Cabo Verde tem boas chances de avançar para as oitavas de final. Para Vozinha, a trajetória de um jogador que começou tarde na carreira profissional até se tornar um ícone da Copa do Mundo é algo que ele ainda tem dificuldade em acreditar. O goleiro, que já atuou na Moldávia, Eslováquia e Chipre, reservou um momento para refletir sobre sua trajetória profissional e o que isso significa para seu legado.
Ele disse aos repórteres: “Eu diria ao Vozinha de 18 anos para se orgulhar muito de si mesmo. Ele trabalhou muito. Para ser sincero, eu nunca sonhei com coisas assim quando era criança, mas depois deste jogo posso dizer à minha versão mais jovem que tudo valeu a pena.”