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O goleiro do Atlético de Madrid, Juan Musso, se pronuncia sobre a entrada de Fermín López que deixou o craque do Barcelona com o nariz sangrando
O confronto sangrento com Fermín
Após uma noite caótica da Liga dos Campeões em Madri, a imagem marcante foi um momento de alta tensão que deixou o craque do Barcelona, Fermin, ensanguentado após uma colisão com o goleiro do Atlético, Musso. Enquanto os jogadores de Diego Simeone lutavam para avançar com um placar agregado de 3 a 2, apesar da derrota por 2 a 1 naquela noite, Musso se esticou para fazer uma defesa e sua chuteira acertou o rosto do meio-campista de 22 anos. Fermin precisou de cuidados médicos intensivos em campo para estancar o sangramento do nariz.
Musso insistiu que não houve malícia na jogada e que sua principal preocupação era o bem-estar do jovem. “Se estão pedindo pênalti pelo incidente com Fermin, é uma jogada que me deixa triste por ele, porque ele se machucou e eu nunca quero isso”, disse o argentino à RTVE. “Fui imediatamente ver como ele estava. É uma jogada que acontece, com a cabeçada dele e eu esticando a perna para bloquear. Como alguém pode achar que isso é pênalti?”
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Musso rejeita as acusações de “roubo” feitas por Raphinha
Esse incidente polêmico alimentou uma reação furiosa e generalizada por parte do time do Barcelona, com o ponta Raphinha alegando que a eliminatória foi “completamente roubada” devido à arbitragem de Clement Turpin. Musso não hesitou em rebater as reclamações do brasileiro, mantendo-se firme contra as acusações e insistindo que o Atlético venceu de forma justa em campo nas duas partidas.
“É uma loucura querer passar isso como um roubo”, acrescentou Musso, antes de se referir ao cartão vermelho que Pau Cubarsi recebeu na primeira partida. “Entendo o que Raphinha diz, entendo o que qualquer um pode dizer, respeito a opinião de todos, mas não vamos falar de roubos porque isso não ajuda. Ganhamos em campo, vencemos por 2 a 0 fora de casa. Último homem, no futebol, é cartão vermelho, infelizmente.”
Respeito pelo Barça, apesar da tensão
A tensão entre os dois gigantes espanhóis atingiu o auge após o confronto europeu, mas Musso afirmou que sua equipe tem grande respeito pela equipe de Hansi Flick. Apesar da troca de farpas, o goleiro acredita que a melhor equipe avançou para as semifinais após 180 minutos exaustivos de futebol, com Eric Garcia também recebendo cartão vermelho pelo Barça no final da segunda partida.
“O Barça é um time que respeitamos muito e jogar contra eles nos motiva muito; é um grande time, mas falar em roubo é uma loucura”, continuou o jogador da seleção argentina. Embora o Barcelona tenha dominado grande parte da segunda partida, a resiliência defensiva do Atlético acabou garantindo sua passagem para as semifinais da principal competição europeia.
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A atenção se volta para um final de alto risco
O Barcelona precisa agora se recompor e se concentrar em garantir o título da La Liga, onde pode se consolar com a confortável vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid, faltando apenas sete partidas para o fim do campeonato. O Atlético, por outro lado, busca equilibrar suas ambições na Liga dos Campeões com a busca imediata por um título, enquanto se prepara para enfrentar a Real Sociedad na final da Copa del Rey neste sábado.