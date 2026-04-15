O goleiro do Atlético de Madrid, Juan Musso, se pronuncia sobre a entrada de Fermín López que deixou o craque do Barcelona com o nariz sangrando

Após uma noite caótica da Liga dos Campeões em Madri, a imagem marcante foi um momento de alta tensão que deixou o craque do Barcelona, Fermin, ensanguentado após uma colisão com o goleiro do Atlético, Musso. Enquanto os jogadores de Diego Simeone lutavam para avançar com um placar agregado de 3 a 2, apesar da derrota por 2 a 1 naquela noite, Musso se esticou para fazer uma defesa e sua chuteira acertou o rosto do meio-campista de 22 anos. Fermin precisou de cuidados médicos intensivos em campo para estancar o sangramento do nariz.

Musso insistiu que não houve malícia na jogada e que sua principal preocupação era o bem-estar do jovem. “Se estão pedindo pênalti pelo incidente com Fermin, é uma jogada que me deixa triste por ele, porque ele se machucou e eu nunca quero isso”, disse o argentino à RTVE. “Fui imediatamente ver como ele estava. É uma jogada que acontece, com a cabeçada dele e eu esticando a perna para bloquear. Como alguém pode achar que isso é pênalti?”