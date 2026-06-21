Getty Images Sport
Traduzido por
O goleiro de Curaçao, Eloy Room, iguala o recorde da Copa do Mundo do ex-astro da seleção dos EUA, Tim Howard, com uma atuação notável no empate histórico contra o Equador
Room entra para o livro dos recordes
O goleiro de 37 anos fez impressionantes 15 defesas no Arrowhead Stadium — o maior número registrado em uma partida de 90 minutos da Copa do Mundo —, garantindo a Curaçao um empate sem gols contra o Equador. O resultado foi particularmente gratificante para a nação caribenha, após uma derrota contundente por 7 a 1 para a Alemanha em sua estreia no torneio.
Embora a FIFA tenha oficialmente creditado a Tim Howard 16 defesas durante sua lendária atuação como “Secretário de Defesa” contra a Bélgica em 2014, outras empresas de estatísticas, como a Opta, registraram o número como 15, o que significa que Room pelo menos igualou a marca de maior número de defesas em uma única partida. Ao contrário de Howard, porém, os feitos heróicos de Room resultaram em um jogo sem sofrer gols e em um ponto vital para seu país.
- AFP
Em busca do fantasma de Tim Howard
"Vai ser uma lembrança incrível", disse Room após a partida. "Você não pensa nisso na hora, mas é claro que vai ser algo que você vai relembrar. Para mim, como goleiro, esse foi quase um jogo perfeito.” O goleiro do Miami FC estava plenamente ciente de quão perto esteve de conquistar o título indiscutível, acrescentando, em tom de brincadeira, que Howard provavelmente estava “suando na frente da TV” porque o recorde estava prestes a ser quebrado.
A atuação de Room foi uma aula magistral de reflexos e posicionamento, já que ele defendeu incríveis 28 chutes de uma seleção do Equador cada vez mais desesperada. O veterano viu sua popularidade disparar da noite para o dia; o número de seguidores em seu Instagram saltou de 100 mil para quase 800 mil nas horas seguintes ao apito final, enquanto o mundo do futebol se levantava para prestar atenção ao ex-campeão da MLS Cup com o Columbus Crew.
Equador frustrado por uma barreira humana
Para o Equador, a tarde foi de total incredulidade. Apesar de dominarem a posse de bola e criarem chances que somaram 3,08 gols esperados (xG), a equipe não conseguiu superar Room. O técnico Sebastián Beccacece ficou em busca de respostas depois de ver sua equipe dar 15 chutes a gol sem conseguir marcar. “No futebol, há coisas que simplesmente não podem ser explicadas”, admitiu Beccacece. “O resultado fala por si só, então qualquer outra coisa que eu disser pode soar como uma desculpa.”
Room deu o tom logo aos três minutos com uma defesa corajosa contra Enner Valencia e não deu mais chances ao adversário. Seja ao impedir Gonzalo Plata à queima-roupa ou ao defender chutes dos reservas nos minutos finais, o goleiro de Curaçao se mostrou imbatível. Graças a seus esforços, Curaçao, a menor nação do torneio em termos de população, ainda pode sonhar com um milagre antes de sua última partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim.
- Getty Images
Aprovação real para o herói caribenho
A ocasião histórica contou com a presença da realeza holandesa, com o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima presentes no estádio do Kansas City Chiefs. Como Curaçao é um país constituinte do Reino dos Países Baixos, o casal real fez questão de visitar o vestiário após a partida. Room revelou que o clima era de alegria, observando que o rei e a rainha chegaram a “dançar no vestiário ao som da nossa música”.
O técnico de Curaçao, Dick Advocaat, falou com imenso orgulho sobre o progresso de sua equipe. “Vocês sabem o quanto avançamos, basicamente partindo do nada”, disse o experiente técnico. “E então você vem aqui e joga uma partida fora de casa diante de 60 mil pessoas e empata em 0 a 0. Tudo o que se pode sentir é orgulho pelo quanto avançamos.” Embora o empate deixe o Equador precisando de um resultado positivo contra a Alemanha para avançar, a noite pertenceu exclusivamente a Eloy Room.