O goleiro de 37 anos fez impressionantes 15 defesas no Arrowhead Stadium — o maior número registrado em uma partida de 90 minutos da Copa do Mundo —, garantindo a Curaçao um empate sem gols contra o Equador. O resultado foi particularmente gratificante para a nação caribenha, após uma derrota contundente por 7 a 1 para a Alemanha em sua estreia no torneio.

Embora a FIFA tenha oficialmente creditado a Tim Howard 16 defesas durante sua lendária atuação como “Secretário de Defesa” contra a Bélgica em 2014, outras empresas de estatísticas, como a Opta, registraram o número como 15, o que significa que Room pelo menos igualou a marca de maior número de defesas em uma única partida. Ao contrário de Howard, porém, os feitos heróicos de Room resultaram em um jogo sem sofrer gols e em um ponto vital para seu país.