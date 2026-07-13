O goleiro da seleção masculina dos EUA, Matt Turner, deve permanecer no New England Revolution depois que o clube da MLS chegou a um acordo com o Lyon para a prorrogação do empréstimo

O Revs anunciou na segunda-feira que o clube chegou a um acordo com o Lyon para prorrogar o contrato, mantendo Turner por empréstimo até 31 de dezembro. O acordo também inclui uma opção de prorrogar o empréstimo por mais um ano e, caso essa opção seja exercida, o Revs também teria a opção de comprar Turner definitivamente.

Como resultado do acordo, o goleiro de 32 anos permanece no Revs com um contrato no nível TAM para continuar como goleiro titular da equipe.