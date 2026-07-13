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O goleiro da seleção masculina dos EUA, Matt Turner, deve permanecer no New England Revolution depois que o clube da MLS chegou a um acordo com o Lyon para a prorrogação do empréstimo
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O que aconteceu
O Revs anunciou na segunda-feira que o clube chegou a um acordo com o Lyon para prorrogar o contrato, mantendo Turner por empréstimo até 31 de dezembro. O acordo também inclui uma opção de prorrogar o empréstimo por mais um ano e, caso essa opção seja exercida, o Revs também teria a opção de comprar Turner definitivamente.
Como resultado do acordo, o goleiro de 32 anos permanece no Revs com um contrato no nível TAM para continuar como goleiro titular da equipe.
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'Referência entre os goleiros da MLS'
“Estamos muito entusiasmados por ter chegado a um acordo com o Lyon que nos permitirá manter Matt Turner vestindo as cores do New England Revolution nos próximos anos”, disse Chris Tierney, gerente geral e diretor de futebol do Revs. “O desempenho de Matt em campo, aqui na MLS ou no cenário mundial com a Seleção Masculina dos EUA, fala por si só.
Acreditamos firmemente que Matt continuará sendo a referência entre os goleiros da MLS, à medida que for ampliando seu já impressionante legado com o Revolution.”
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A carreira de Turner até agora
Depois de se destacar inicialmente no Revs, Turner deu o grande salto para a Europa em 2022, assinando inicialmente com o Arsenal antes da Copa do Mundo daquele inverno. Após um ano e sete partidas com os Gunners, o goleiro se transferiu para o Nottingham Forest, onde atuou 20 vezes antes de passar por um período de empréstimo de um ano ao Crystal Palace. Em junho de 2025, ele assinou com o Lyon e, dois meses depois, foi emprestado ao Revs, reconquistando a vaga de titular com 10 partidas na reta final da temporada e 14 como titular no início desta temporada da MLS.
Na seleção, Turner soma 55 partidas pela seleção dos EUA e foi titular na derrota por 3 a 2 para a Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo neste verão.
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E agora, o que vem a seguir?
O Revs, que subiu para a quarta colocação antes da pausa da liga para a Copa do Mundo, voltará a disputar a MLS no dia 22 de julho contra o Toronto FC.
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