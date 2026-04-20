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O goleiro da seleção masculina dos EUA, Jonathan Klinsmann, sofreu uma fratura no pescoço após uma colisão enquanto jogava pelo Cesena
O que aconteceu?
Após a colisão, Klinsmann foi levado a um hospital local, onde os exames revelaram que ele havia sofrido uma fratura na vértebra, além de um corte na cabeça. O goleiro passou a noite no hospital em observação.
“O Cesena FC anuncia que, após a colisão ocorrida no final da partida entre Palermo FC e Cesena FC, Jonathan Klinsmann sofreu uma contusão com laceração na cabeça e uma lesão no pescoço, após o que passou a noite em observação no complexo hospitalar “Villa Sofia - Cervello”, na capital siciliana”, informou o clube em comunicado.
“Os exames realizados revelaram a presença de uma fratura na primeira vértebra cervical, pelo que o goleiro será submetido a novos exames e a uma consulta com um neurocirurgião especialista.”
O que Klinsmann disse
O próprio Klinsmann recorreu às redes sociais na segunda-feira para falar sobre a gravidade da lesão.
“Infelizmente, minha temporada chegou ao fim no sábado”, escreveu ele. “Durante a partida, sofri uma fratura na coluna que vai me deixar fora dos gramados por um tempo. Quero agradecer a todos que estavam no estádio e no hospital aqui em Palermo, aos torcedores do Cesena e do Palermo pelos votos de melhoras e, claro, aos meus amigos e familiares que me apoiaram nos últimos dias.
Boa sorte aos rapazes na nossa luta pelos playoffs e vejo todos vocês muito em breve.”
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Uma grande perda
A lesão surge num momento péssimo para Klinsmann, que certamente terá um longo caminho pela frente até se recuperar.
No âmbito da seleção nacional, Klinsmann tinha uma chance remota de entrar na lista para a Copa do Mundo após ter sido convocado para o estágio no outono. Ele ficou de fora do estágio de março, porém, já que Mauricio Pochettino e sua comissão técnica convocaram Matt Freese, Matt Turner, Patrick Schulte e Chris Brady, enquanto Roman Celentano foi forçado a desistir do estágio devido a uma lesão.
Pelo Cesena, Klinsmann também tinha alguns jogos importantes pela frente, já que o clube luta por uma vaga na Série A. Entrando nas últimas três semanas da temporada, o Cesena está atualmente disputando uma vaga nos playoffs de promoção. O clube ocupa atualmente a oitava posição na liga, garantindo a última vaga nos playoffs, com Carrarese e Avellino um ponto atrás.
E agora?
O Cesena volta a campo neste sábado para enfrentar a Sampdoria, que ocupa a 14ª posição. Em seguida, terá um jogo decisivo contra o Carrarese no dia 1º de maio, antes da partida de encerramento da temporada contra o Padova, no dia 8 de maio.