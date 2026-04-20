O goleiro da seleção masculina dos EUA, Jonathan Klinsmann, sofreu uma fratura no pescoço após uma colisão enquanto jogava pelo Cesena

Após a colisão, Klinsmann foi levado a um hospital local, onde os exames revelaram que ele havia sofrido uma fratura na vértebra, além de um corte na cabeça. O goleiro passou a noite no hospital em observação.

“O Cesena FC anuncia que, após a colisão ocorrida no final da partida entre Palermo FC e Cesena FC, Jonathan Klinsmann sofreu uma contusão com laceração na cabeça e uma lesão no pescoço, após o que passou a noite em observação no complexo hospitalar “Villa Sofia - Cervello”, na capital siciliana”, informou o clube em comunicado.

“Os exames realizados revelaram a presença de uma fratura na primeira vértebra cervical, pelo que o goleiro será submetido a novos exames e a uma consulta com um neurocirurgião especialista.”