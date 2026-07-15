O goleiro argentino Emi Martinez vai lutar por uma transferência para a Juventus após ficar “irritado” com o Aston Villa

Apesar das declarações públicas do Aston Villa sobre o papel fundamental de Martínez no elenco, o clube teria fixado um preço de € 12 milhões pelo goleiro argentino. Essa avaliação sugere que a diretoria está disposta a negociar caso suas exigências sejam atendidas, comprovando que todo jogador tem seu preço no mercado atual. No entanto, essa tensão crescente está longe de ser um incidente isolado; ao contrário, representa o capítulo mais recente de uma relação turbulenta, marcando mais uma ocasião em que o campeão da Copa do Mundo entrou em conflito com a diretoria do Villa na tentativa de forçar sua saída do clube.

Esse padrão de atrito remonta ao final da temporada 2024-2025, quando a pressão pública de Martínez por uma saída culminou em uma despedida emocionada dos torcedores na partida contra o Tottenham, levando o técnico Unai Emery a deixá-lo de fora da última partida da temporada. O drama atingiu o auge no último dia da janela de transferências de 2025, quando o goleiro passou suas últimas horas no centro de treinamento do Villa aguardando uma transferência para o Manchester United que, no fim das contas, não se concretizou. Embora Martínez tenha posteriormente renovado seu compromisso com a equipe, esse último impasse e o novo valor de € 12 milhões estabelecido indicam que a trégua instável entre ambos finalmente chegou ao seu limite.