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O goleiro argentino Emi Martinez vai lutar por uma transferência para a Juventus após ficar “irritado” com o Aston Villa
A frustração cresce no Villa Park
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a relação entre Emiliano Martínez e o Aston Villa parece ter chegado a um ponto crítico, já que o goleiro busca forçar uma transferência para a Itália. Apesar de ser uma figura emblemática do time da Premier League, o campeão da Copa do Mundo estaria “irritado” com a postura atual do clube em relação ao seu futuro.
O Villa insistiu publicamente que seu craque não está à venda, mas essa posição firme não foi bem recebida por Martinez. O argentino, que se juntou ao Aston Villa em 2020 por uma quantia estimada em 20 milhões de libras e tem contrato até 2029, teria deixado claro por meio de seus representantes que não tem intenção de permanecer no Villa Park e está disposto a lutar por uma saída para se juntar à Juventus.
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A Juventus aguarda nos bastidores
A Juventus está acompanhando a situação com grande interesse, buscando reforçar suas opções no gol. Os Bianconeri há muito admiram “Dibu” e acreditam que sua experiência e mentalidade vencedora seriam a combinação perfeita para o Allianz Stadium. Esse interesse surge na esteira de uma campanha excepcional de Martinez, que disputou 44 partidas em todas as competições na última temporada, desempenhando um papel fundamental na conquista da Liga Europa pelo Aston Villa e no quarto lugar na Premier League, o que garantiu a participação do clube na Liga dos Campeões na próxima temporada.
Embora o gigante de Turim esteja acompanhando Martinez de perto, o clube também mantém as opções em aberto, mantendo contato com a comitiva de Guglielmo Vicario. No entanto, a possibilidade de contratar um jogador do calibre de Martinez continua sendo uma prioridade, caso o preço seja justo.
Uma possível disputa por uma transferência
Apesar das declarações públicas do Aston Villa sobre o papel fundamental de Martínez no elenco, o clube teria fixado um preço de € 12 milhões pelo goleiro argentino. Essa avaliação sugere que a diretoria está disposta a negociar caso suas exigências sejam atendidas, comprovando que todo jogador tem seu preço no mercado atual. No entanto, essa tensão crescente está longe de ser um incidente isolado; ao contrário, representa o capítulo mais recente de uma relação turbulenta, marcando mais uma ocasião em que o campeão da Copa do Mundo entrou em conflito com a diretoria do Villa na tentativa de forçar sua saída do clube.
Esse padrão de atrito remonta ao final da temporada 2024-2025, quando a pressão pública de Martínez por uma saída culminou em uma despedida emocionada dos torcedores na partida contra o Tottenham, levando o técnico Unai Emery a deixá-lo de fora da última partida da temporada. O drama atingiu o auge no último dia da janela de transferências de 2025, quando o goleiro passou suas últimas horas no centro de treinamento do Villa aguardando uma transferência para o Manchester United que, no fim das contas, não se concretizou. Embora Martínez tenha posteriormente renovado seu compromisso com a equipe, esse último impasse e o novo valor de € 12 milhões estabelecido indicam que a trégua instável entre ambos finalmente chegou ao seu limite.
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Compromissos na Copa do Mundo e confronto contra a Inglaterra
Atualmente, Martínez está representando a Argentina na Copa do Mundo, onde ajudou com sucesso a levar seu país às semifinais. Um confronto muito aguardado contra a Inglaterra aguarda ele e a Albiceleste nesta quarta-feira à noite, enquanto buscam manter viva a defesa do título e repetir o triunfo histórico alcançado no Catar 2022.
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