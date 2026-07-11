O gol de empate da Inglaterra foi irregular? Grande polêmica em torno do gol de Jude Bellingham nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega

Como a bola havia tocado no suporte de uma Sky-Cam antes do gol, houve um breve momento de confusão durante as quartas de final da Copa do Mundo entre Noruega e Inglaterra. O gol de Bellingham, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, foi validado mesmo assim.

Após um lançamento de meta, a bola havia tocado na corda; pouco depois, ocorreu o empate. Na opinião do ex-árbitro da FIFA Mark Clattenburg, o VAR deveria ter intervindo e revisado a jogada.