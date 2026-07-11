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Jude BellinghamGetty Images
Christian Guinin

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O gol de empate da Inglaterra foi ilegal? Grande polêmica em torno do gol de Jude Bellingham nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega

Copa do Mundo
J. Bellingham
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra

Na partida das quartas de final da Copa do Mundo entre Noruega e Inglaterra, o gol de empate marcado por Jude Bellingham gerou polêmica.

O goleiro da Noruega, Örjan Nyland, correu imediatamente até o árbitro Clement Turpin (França) após o empate inglês em 1 a 1 e apontou para cima, mas não adiantou nada.

  • Como a bola havia tocado no suporte de uma Sky-Cam antes do gol, houve um breve momento de confusão durante as quartas de final da Copa do Mundo entre Noruega e Inglaterra. O gol de Bellingham, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, foi validado mesmo assim.

    Após um tiro de meta, a bola tocou na corda e, pouco depois, ocorreu o empate. Na opinião do ex-árbitro da FIFA Mark Clattenburg, o VAR deveria ter intervindo e revisado a jogada.

    “Quando a bola toca em um objeto que não faz parte do campo de jogo, a partida deve ser interrompida”, disse o inglês de 51 anos à FOX. O árbitro Turpin, porém, aparentemente nem percebeu a jogada.

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