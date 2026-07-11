Como a bola havia tocado no suporte de uma Sky-Cam antes do gol, houve um breve momento de confusão durante as quartas de final da Copa do Mundo entre Noruega e Inglaterra. O gol de Bellingham, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, foi validado mesmo assim.

Após um tiro de meta, a bola tocou na corda e, pouco depois, ocorreu o empate. Na opinião do ex-árbitro da FIFA Mark Clattenburg, o VAR deveria ter intervindo e revisado a jogada.

“Quando a bola toca em um objeto que não faz parte do campo de jogo, a partida deve ser interrompida”, disse o inglês de 51 anos à FOX. O árbitro Turpin, porém, aparentemente nem percebeu a jogada.