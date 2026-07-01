A anedota bizarra gerou reações bastante divergentes nas redes sociais. Enquanto o Football Ramble comemorou o momento, apelidando-o de “comentário verdadeiramente icônico”, outros torcedores divertidos compararam a transmissão a um famoso personagem de comédia, com um deles dizendo: “Sem dúvida, o melhor momento de comentário de Danny Murphy de todos os tempos. Puro Partridge.”

Outro espectador acrescentou: “Adorei a expressão no rosto [de Bower] quando Danny Murphy começa essa história”, enquanto outro comentou: “A melhor frase de comentário do torneio. Receba os aplausos, Danny Murphy.”

Por outro lado, vários telespectadores ficaram frustrados com a falta de foco na partida. Um torcedor postou sarcasticamente: “Análise fascinante do Danny Murphy aqui”, enquanto outro perguntou sem rodeios: “Desculpa, mas como o Danny Murphy pode ser considerado um comentarista de verdade?”

O absurdo total da história chegou a levar alguns a duvidar de sua veracidade, levando um usuário a brincar: “Acho que deve ser alguma versão daquela história de ‘ir morar numa fazenda’ que os pais dele contaram pra ele. Isso precisa de um tratamento completo de podcast de crimes reais. Justiça para o Bob.”