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O gato perdido de Danny Murphy causa alvoroço quando o ex-jogador da seleção inglesa e do Liverpool conta uma história bizarra durante a narração da Copa do Mundo
Momento bizarro na narração da Copa do Mundo
De forma inusitada, Murphy prestou homenagem ao seu animal de estimação enquanto fazia a co-narração da partida das oitavas de final entre a Costa do Marfim e a Noruega para a BBC.
O momento peculiar ocorreu quando Oscar Bobb entrou em campo no segundo tempo para substituir Alexander Sorloth. Com a Noruega vencendo por 1 a 0, Bobb recebeu a bola quase imediatamente, levando o comentarista principal, Steve Bower, a dizer: “Aí está a primeira participação de Bobb”. Após uma pausa de 10 segundos na jogada, Murphy aproveitou a oportunidade para afirmar: “Eu tinha um gato chamado Bob”. O co-comentarista relembrou essa história pessoal durante uma pausa no jogo, logo após um intervalo para hidratação.
O destino do gato Bob
Bower não ficou impressionado com a homenagem felina e respondeu: “O jogo não está tão ruim assim”. No entanto, Murphy continuou contando sua história pessoal, revelando o destino de seu animal de estimação. “É, ele pulou na parte de trás de uma van do Royal Mail e a gente o perdeu”. Após outra breve pausa, ele concluiu dizendo: “É realmente triste. Enfim”, antes de rir. Bower então mudou de assunto e voltou a focar a transmissão na partida, afirmando: “Enfim, faltam 18 minutos, a Costa do Marfim precisa de um gol”.
Felizmente para eles, um gol saiu apenas um minuto depois, marcado por Amad Diallo, antes que Erling Haaland finalmente garantisse a vitória para a Noruega a quatro minutos do fim.
Os telespectadores reagem ao comentário icônico
A anedota bizarra gerou reações bastante divergentes nas redes sociais. Enquanto o Football Ramble comemorou o momento, apelidando-o de “comentário verdadeiramente icônico”, outros torcedores divertidos compararam a transmissão a um famoso personagem de comédia, com um deles dizendo: “Sem dúvida, o melhor momento de comentário de Danny Murphy de todos os tempos. Puro Partridge.”
Outro espectador acrescentou: “Adorei a expressão no rosto [de Bower] quando Danny Murphy começa essa história”, enquanto outro comentou: “A melhor frase de comentário do torneio. Receba os aplausos, Danny Murphy.”
Por outro lado, vários telespectadores ficaram frustrados com a falta de foco na partida. Um torcedor postou sarcasticamente: “Análise fascinante do Danny Murphy aqui”, enquanto outro perguntou sem rodeios: “Desculpa, mas como o Danny Murphy pode ser considerado um comentarista de verdade?”
O absurdo total da história chegou a levar alguns a duvidar de sua veracidade, levando um usuário a brincar: “Acho que deve ser alguma versão daquela história de ‘ir morar numa fazenda’ que os pais dele contaram pra ele. Isso precisa de um tratamento completo de podcast de crimes reais. Justiça para o Bob.”
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O que vem a seguir para as emissoras?
A Noruega agora avança para as oitavas de final após seu gol no final da partida, onde enfrentará o Brasil em um confronto muito aguardado.
Enquanto isso, espera-se que Murphy e Bower continuem cumprindo suas funções na mídia à medida que a Copa do Mundo avança. Os torcedores, sem dúvida, estarão ligados para ver se mais alguma história inesperada envolvendo animais será compartilhada durante as próximas transmissões, à medida que a competição internacional esquenta e avança para as fases finais.