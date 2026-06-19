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“O garoto sabe marcar gols” - os três maiores pontos fortes de Dominic Calvert-Lewin destacados pelo ex-técnico do Leeds, enquanto os problemas com lesões do Everton são rapidamente esquecidos
O histórico de Calvert-Lewin: gols pelo Everton e pelo Leeds
O atacante da seleção da Inglaterra recebeu permissão para encerrar sua relação com o Everton como jogador sem vínculo, após o término de seu contrato. Ele passou nove anos em Merseyside, marcando 71 gols em 273 partidas.
Ele manteve uma média constante de cerca de 40 partidas entre 2018 e 2021, mas só ultrapassou a marca de 30 em uma única ocasião nas últimas quatro temporadas com os Toffees. Alcançar dois dígitos no número de gols na Premier League também se mostrou difícil, depois de ter atingido esse marco em temporadas consecutivas, quando estava cheio de confiança e em plena forma física.
Calvert-Lewin voltou com tudo à boa forma na temporada 2025-26. Em meio às dúvidas sobre sua capacidade de se manter em forma durante uma temporada inteira, ele disputou 39 partidas em todas as competições. Marcou 15 gols, sendo 14 deles na primeira divisão.
Ele desempenhou um papel crucial ao ajudar o Leeds a se manter na primeira divisão em sua primeira temporada de volta à elite, além de ter sido convocado novamente para a seleção nacional cerca de cinco anos após sua última partida pelos Três Leões.
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Os principais pontos fortes do atacante do Leeds, Calvert-Lewin
Reid, lenda do Everton, que comandou o Leeds em 22 partidas em 2003, está entre aqueles que ficaram impressionados com o retorno de Calvert-Lewin ao destaque. Ele afirma nunca ter tido dúvidas de que o poderoso camisa 9 fosse capaz de reencontrar seu ritmo.
Em entrevista durante o maior leilão do mundo com tema da Copa do Mundo — cortesia da BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido —, Reid disse ao GOAL, quando questionado se o renascimento de DCL após sua passagem pelo Everton foi uma surpresa: “Não consegui colocá-lo em campo.
“Diga o que disser, o garoto sabe marcar gols. Ele está sempre na área, sempre em movimento, sempre na marcação – eu gosto desses atacantes: seis jardas, bum, gol. Calvert-Lewin é assim.
“Ele teve uma temporada absolutamente fantástica. Todo o crédito vai para outro dos meus antigos clubes. Eles também se saíram brilhantemente. É interessante como as coisas se desenrolam. Estou realmente ansioso por isso.”
O Leeds conseguiu um bom custo-benefício no mercado de transferências de 2025
Calvert-Lewin foi, sem dúvida, a melhor contratação do Leeds em 2025, logo após a garantia do acesso da Championship, sem que nenhum valor tivesse que ser pago. Outras contratações notáveis foram realizadas, porém, com uma boa relação custo-benefício em todas as posições — jogadores como Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Anton Stach e Sean Langstaff estão se destacando em seus novos clubes.
No entanto, os Whites não gastaram dinheiro de forma descontrolada e talvez precisem investir um pouco mais em 2026 para acompanhar o ritmo dos rivais que gastam pesadamente. Quando essa sugestão foi apresentada a Reid, o ex-jogador da seleção inglesa disse: “Eles tiveram um começo difícil. Ele [Daniel Farke] mudou o esquema, não foi? Ele se saiu muito bem. Ótima gestão.
“A torcida de lá é fantástica. Os torcedores acreditaram no projeto. Os jogadores também. Estou claramente me repetindo, mas o recrutamento é muito importante. Veja times como o Brighton e o Bournemouth: o quanto eles têm se saído bem no recrutamento é absolutamente fantástico.”
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Jogos do Leeds: Calendário divulgado para a temporada 2026-27
O Leeds descobriu que sua partida de estreia na temporada 2026-27 da Premier League o levará ao City Ground para um confronto contra o Nottingham Forest. A equipe estará ansiosa para começar com o pé direito, permitindo que jogadores como Calvert-Lewin reforcem seu prestígio aos olhos de uma torcida ansiosa.
Se conseguirem dar continuidade a esse bom início, o interesse por itens de coleção relacionados ao Whites continuará a crescer. Alguns lotes intrigantes nesse segmento estão prestes a ir a leilão, incluindo a medalha de ouro de Pelé na Copa do Mundo de 1958 e camisas de Alan Ball e Martin Peters da final de 1966.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online programado com início em 2 de junho. Mais informações aqui; para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.