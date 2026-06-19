“O garoto sabe marcar gols” - os três maiores pontos fortes de Dominic Calvert-Lewin destacados pelo ex-técnico do Leeds, enquanto os problemas com lesões do Everton são rapidamente esquecidos

O atacante da seleção da Inglaterra recebeu permissão para encerrar sua relação com o Everton como jogador sem vínculo, após o término de seu contrato. Ele passou nove anos em Merseyside, marcando 71 gols em 273 partidas.

Ele manteve uma média constante de cerca de 40 partidas entre 2018 e 2021, mas só ultrapassou a marca de 30 em uma única ocasião nas últimas quatro temporadas com os Toffees. Alcançar dois dígitos no número de gols na Premier League também se mostrou difícil, depois de ter atingido esse marco em temporadas consecutivas, quando estava cheio de confiança e em plena forma física.

Calvert-Lewin voltou com tudo à boa forma na temporada 2025-26. Em meio às dúvidas sobre sua capacidade de se manter em forma durante uma temporada inteira, ele disputou 39 partidas em todas as competições. Marcou 15 gols, sendo 14 deles na primeira divisão.

Ele desempenhou um papel crucial ao ajudar o Leeds a se manter na primeira divisão em sua primeira temporada de volta à elite, além de ter sido convocado novamente para a seleção nacional cerca de cinco anos após sua última partida pelos Três Leões.