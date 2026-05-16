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"O garoto de Manchester" – Ryan Giggs apoia a tentativa do Manchester United de contratar Cole Palmer, do Chelsea
Os Red Devils têm como alvo a estrela de Stamford Bridge
O United está explorando opções para reforçar seu ataque antes da janela de transferências de verão, com Palmer supostamente apontado como um dos principais alvos. Apesar de ter gasto cerca de 200 milhões de libras em atacantes como Benjamin Sesko no verão passado, o clube aparentemente busca mais profundidade de elenco de alto nível. O torcedor de longa data do United estaria aberto a uma transferência para Old Trafford, em meio à crescente frustração no oeste de Londres. No entanto, o Chelsea detém uma posição de força nas negociações.
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Giggs apoia a campanha de contratações
Quando questionado no programa do YouTube “Rio Ferdinand Presents” sobre se o atacante do Chelsea se encaixaria no perfil do Old Trafford, Giggs fez uma avaliação muito positiva do seu ex-companheiro de equipe.
Giggs disse: “Sim, ele se encaixaria, rapaz de Manchester. Onde ele jogaria, já que obviamente Bruno [Fernandes] está na posição 10? Ele poderia jogar pela direita, possivelmente. Mas sim, falamos sobre [Rasmus] Hojlund e [Benjamin] Sesko, mas na verdade é só o Bruno que está criando jogadas repetidamente.
E se o Bruno tiver um dia ruim ou se machucar? Você precisa de três ou quatro jogadores no elenco que possam fazer a diferença para que esses jogadores coloquem a bola no fundo da rede.”
Palmer minimiza os rumores sobre sua saída
Apesar das crescentes especulações e rumores externos sobre um retorno a Manchester, Palmer descartou publicamente a ideia de que estaria insatisfeito na capital.
Ao abordar seu futuro em uma entrevista ao The Guardian, Palmer disse: “Todo mundo só fala. Quando vejo isso, só dou risada. Obviamente, Manchester é o meu lar. Toda a minha família está lá, mas não sinto saudades. Talvez sinta saudades se ficar três meses sem ir ou algo assim. Mas, quando chego em casa, acho que não há nada lá para mim de qualquer maneira.”
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Exibição em Wembley antes da janela de transferências
Palmer enfrenta um teste imediato ao se preparar para jogar pelo Chelsea contra seu ex-clube, o Manchester City, na final da FA Cup deste sábado, em Wembley. Depois de superar uma temporada desafiadora, marcada por lesões musculares e uma fratura no dedo do pé, o atacante chega à grande final com o objetivo de dar continuidade ao seu desempenho, que inclui dez gols e três assistências em 31 partidas disputadas em todas as competições nesta temporada. Após a final, o foco se voltará para seu futuro a longo prazo, com o Chelsea insistindo que seu craque não será vendido antes do término de seu contrato, em junho de 2033.