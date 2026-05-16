"O garoto de Manchester" – Ryan Giggs apoia a tentativa do Manchester United de contratar Cole Palmer, do Chelsea

Quando questionado no programa do YouTube “Rio Ferdinand Presents” sobre se o atacante do Chelsea se encaixaria no perfil do Old Trafford, Giggs fez uma avaliação muito positiva do seu ex-companheiro de equipe.

Giggs disse: “Sim, ele se encaixaria, rapaz de Manchester. Onde ele jogaria, já que obviamente Bruno [Fernandes] está na posição 10? Ele poderia jogar pela direita, possivelmente. Mas sim, falamos sobre [Rasmus] Hojlund e [Benjamin] Sesko, mas na verdade é só o Bruno que está criando jogadas repetidamente.

E se o Bruno tiver um dia ruim ou se machucar? Você precisa de três ou quatro jogadores no elenco que possam fazer a diferença para que esses jogadores coloquem a bola no fundo da rede.”