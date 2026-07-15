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O Galatasaray planeja uma ambiciosa tentativa de contratação de Phil Foden, já que o astro do Manchester City estaria “aberto” a uma saída no meio do ano
Galatasaray de olho em uma transferência sensacional de Foden
De acordo com o Fanatik, o gigante de Istambul está ansioso para reforçar seu elenco para a próxima temporada, com o objetivo de conquistar títulos nacionais e europeus, e identificou Foden — cujo valor de mercado é estimado em aproximadamente € 70 milhões — como seu alvo dos sonhos. O meia de 26 anos teria acordado uma renovação de contrato com o City em maio, mas isso ainda não foi oficializado; e, da forma como as coisas estão, seu contrato atual expira no próximo verão.
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George Gardi recebeu “plena autoridade” para fechar o negócio
Diz-se que Dursun Ozbek, presidente do clube, está totalmente empenhado em realizar uma contratação de peso neste verão e concedeu plena autoridade ao renomado agente George Gardi, que foi fundamental para trazer várias estrelas de destaque ao Nef Stadium nos últimos anos. Gardi teria sido quem inicialmente chamou a atenção da diretoria para o nome de Foden como um alvo viável.
O investimento financeiro necessário para contratar Foden é substancial, considerando seu histórico e valor de mercado. No entanto, a diretoria do Galatasaray está disposta a ir além de todos os limites para concretizar a negociação. O clube enfrenta forte concorrência, já que vários outros grandes clubes europeus também estão acompanhando de perto a situação do meio-campista em Manchester.
Disputa pela posição de número 10
Embora Foden seja o alvo dos sonhos, o Galatasaray não está apostando tudo em uma única carta. O Fanatik destaca que Bruno Fernandes, estrela do Manchester United, é outro nome que tem figurado no topo da lista.
Além de Foden e Fernandes, o clube está explorando alternativas mais jovens e com grande potencial. Segundo relatos, mantêm-se contatos com Can Uzun, a revelação do Eintracht Frankfurt, e com Julio Enciso, jogador da seleção paraguaia que atua pelo Brighton. Ambos os jogadores se encaixam no perfil de uma força criativa e dinâmica, embora Foden continue sendo o prêmio máximo para uma torcida ávida por uma contratação de nível mundial.
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E agora, o que vem a seguir?
Na temporada que acabou de terminar, Foden disputou 50 partidas pelo City em todas as competições. Durante esse período, ele marcou um total de 10 gols e deu sete assistências, o que não foi suficiente para garantir sua vaga na seleção final da Inglaterra para a Copa do Mundo. O site Fanatik afirma que Foden está aberto a uma transferência neste verão, embora ainda reste saber se o Fenerbahçe se tornará seu próximo destino.
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