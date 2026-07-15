Diz-se que Dursun Ozbek, presidente do clube, está totalmente empenhado em realizar uma contratação de peso neste verão e concedeu plena autoridade ao renomado agente George Gardi, que foi fundamental para trazer várias estrelas de destaque ao Nef Stadium nos últimos anos. Gardi teria sido quem inicialmente chamou a atenção da diretoria para o nome de Foden como um alvo viável.

O investimento financeiro necessário para contratar Foden é substancial, considerando seu histórico e valor de mercado. No entanto, a diretoria do Galatasaray está disposta a ir além de todos os limites para concretizar a negociação. O clube enfrenta forte concorrência, já que vários outros grandes clubes europeus também estão acompanhando de perto a situação do meio-campista em Manchester.