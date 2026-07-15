Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Phil Foden Manchester City 2025-26Getty
Donny Afroni

Traduzido por

O Galatasaray planeja uma ambiciosa tentativa de contratação de Phil Foden, já que o astro do Manchester City estaria “aberto” a uma saída no meio do ano

Mercado da bola
P. Foden
Galatasaray
Manchester City
Campeonato Turco
Premier League

O Galatasaray estaria avaliando uma transferência sensacional envolvendo Phil Foden, estrela do Manchester City. O gigante turco está pronto para testar a determinação do City em relação ao jogador da seleção inglesa, que estaria “aberto” a um novo desafio após uma temporada com tempo de jogo irregular no Etihad Stadium.

  • Galatasaray de olho em uma transferência sensacional de Foden

    De acordo com o Fanatik, o gigante de Istambul está ansioso para reforçar seu elenco para a próxima temporada, com o objetivo de conquistar títulos nacionais e europeus, e identificou Foden — cujo valor de mercado é estimado em aproximadamente € 70 milhões — como seu alvo dos sonhos. O meia de 26 anos teria acordado uma renovação de contrato com o City em maio, mas isso ainda não foi oficializado; e, da forma como as coisas estão, seu contrato atual expira no próximo verão.



    • Publicidade
  • Phil Foden Man CityGetty

    George Gardi recebeu “plena autoridade” para fechar o negócio

    Diz-se que Dursun Ozbek, presidente do clube, está totalmente empenhado em realizar uma contratação de peso neste verão e concedeu plena autoridade ao renomado agente George Gardi, que foi fundamental para trazer várias estrelas de destaque ao Nef Stadium nos últimos anos. Gardi teria sido quem inicialmente chamou a atenção da diretoria para o nome de Foden como um alvo viável.

    O investimento financeiro necessário para contratar Foden é substancial, considerando seu histórico e valor de mercado. No entanto, a diretoria do Galatasaray está disposta a ir além de todos os limites para concretizar a negociação. O clube enfrenta forte concorrência, já que vários outros grandes clubes europeus também estão acompanhando de perto a situação do meio-campista em Manchester.

  • Disputa pela posição de número 10

    Embora Foden seja o alvo dos sonhos, o Galatasaray não está apostando tudo em uma única carta. O Fanatik destaca que Bruno Fernandes, estrela do Manchester United, é outro nome que tem figurado no topo da lista.

    Além de Foden e Fernandes, o clube está explorando alternativas mais jovens e com grande potencial. Segundo relatos, mantêm-se contatos com Can Uzun, a revelação do Eintracht Frankfurt, e com Julio Enciso, jogador da seleção paraguaia que atua pelo Brighton. Ambos os jogadores se encaixam no perfil de uma força criativa e dinâmica, embora Foden continue sendo o prêmio máximo para uma torcida ávida por uma contratação de nível mundial.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Phil Foden Manchester City 2025-26Getty

    E agora, o que vem a seguir?

    Na temporada que acabou de terminar, Foden disputou 50 partidas pelo City em todas as competições. Durante esse período, ele marcou um total de 10 gols e deu sete assistências, o que não foi suficiente para garantir sua vaga na seleção final da Inglaterra para a Copa do Mundo. O site Fanatik afirma que Foden está aberto a uma transferência neste verão, embora ainda reste saber se o Fenerbahçe se tornará seu próximo destino.

Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT