O Galatasaray está preocupado com Virgil van Dijk e os jogadores altos do Liverpool, mas o técnico Okan Buruk vê uma grande vantagem na partida em casa, que considera “a mais importante”

O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, pediu aos seus jogadores que aproveitem o apoio da torcida do Rams Park quando enfrentarem o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira. O time turco busca repetir o sucesso da fase de grupos, quando uma vitória por 1 a 0 em Istambul provou que eles podem enfrentar os gigantes da Premier League em seu próprio território.

  • A atmosfera no Rams Park é um fator importante

    Buruk está contando com outra “barreira de barulho” para desestabilizar a equipe de Arne Slot, observando que a primeira partida representa a melhor oportunidade para garantir uma vantagem na disputa. “A primeira partida é a mais importante”, disse ele. “Existem grandes times — 16 grandes times — no mesmo caminho que nós e todos temos a chance de avançar. Nosso objetivo é obter vantagem na primeira partida contra o Liverpool.”

    Respeitando a qualidade dos Reds

    Apesar da confiança adquirida no encontro anterior, Buruk não tem ilusões quanto à tarefa que tem pela frente. Ele destacou a resiliência do Liverpool, que muitas vezes encontrou maneiras de vencer no final dos jogos nesta temporada. A preparação do técnico se concentrou claramente nos atributos psicológicos e táticos dos visitantes, que chegaram à Turquia em busca de redenção.

    “Não teremos nenhuma desculpa. Estamos jogando em casa e tentaremos dar o nosso melhor. Já jogamos contra eles uma vez e os conhecemos um pouco melhor”, explicou Buruk. “Nossos adversários são de altíssima qualidade. No início da temporada, eles venceram muitas partidas com gols no último minuto.”

  • A ameaça de Van Dijk e as jogadas ensaiadas

    Uma área específica de preocupação para o técnico do Galatasaray é a habilidade aérea do Liverpool e sua eficiência em situações de bola parada. Ele citou especificamente o capitão do clube, Virgil van Dijk, como uma ameaça principal que sua defesa deve controlar cuidadosamente ao longo dos 90 minutos se quiser manter o placar zerado.

    “Eles são muito bons (em jogadas ensaiadas) e têm Virgil van Dijk e outros jogadores altos e bons finalizadores muito eficazes”, admitiu Buruk. “Temos que ser cautelosos, mas é o mesmo contra qualquer time. Estamos preparados para isso. Eles sofreram muitos gols e temos que aproveitar isso também. Temos dois jogos contra eles e ambos os resultados são importantes. É importante terminarmos o primeiro jogo na melhor posição possível.”

    Esperando uma mentalidade diferente

    As lembranças do pênalti decisivo de Victor Osimhen em setembro ainda permanecem, mas Buruk espera um time do Liverpool muito mais focado desta vez. Com o aumento das apostas nas oitavas de final, o técnico turco acredita que os Reds serão mais precisos e menos propensos aos erros que lhes custaram caro durante o confronto na fase de grupos.

    Ao abordar a mudança tática que espera de Slot, Buruk acrescentou: “As equipes se conhecem. Acho que o Liverpool entrará nesta partida com uma mentalidade muito diferente daquela que teve em nosso confronto na fase de grupos.” O Galatasaray precisará de toda a vantagem de jogar em casa para garantir um resultado antes de ir para a partida de volta em Anfield.

