O Galatasaray está preocupado com Virgil van Dijk e os jogadores altos do Liverpool, mas o técnico Okan Buruk vê uma grande vantagem na partida em casa, que considera “a mais importante”

Apesar da confiança adquirida no encontro anterior, Buruk não tem ilusões quanto à tarefa que tem pela frente. Ele destacou a resiliência do Liverpool, que muitas vezes encontrou maneiras de vencer no final dos jogos nesta temporada. A preparação do técnico se concentrou claramente nos atributos psicológicos e táticos dos visitantes, que chegaram à Turquia em busca de redenção.

“Não teremos nenhuma desculpa. Estamos jogando em casa e tentaremos dar o nosso melhor. Já jogamos contra eles uma vez e os conhecemos um pouco melhor”, explicou Buruk. “Nossos adversários são de altíssima qualidade. No início da temporada, eles venceram muitas partidas com gols no último minuto.”