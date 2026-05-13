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O futuro genro de Roy Keane é acusado de usar "linguagem discriminatória" contra um rival do Middlesbrough na vitória do Southampton na semifinal dos play-offs da Championship
Acusações abalam o St Mary's
A atmosfera tensa das eliminatórias do Campeonato Inglês atingiu o auge na noite de terça-feira, quando o Southampton garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Middlesbrough, mas o resultado foi manchado por graves acusações em campo. Aos 38 minutos, o árbitro Andy Madley foi forçado a interromper a partida após um confronto entre o capitão do Southampton, Harwood-Bellis, e o zagueiro do Boro, Luke Ayling, depois que este recebeu um cartão amarelo por uma falta cínica em Leo Scienza.
O jornalista da Sky Sports Jonathan Oakes, segundo o The Mirror, relatou que Ayling alegou que Harwood-Bellis usou “linguagem discriminatória” contra ele, com outros jogadores também afirmando ter ouvido os comentários. Isso desencadeou uma discussão acalorada entre os árbitros e as respectivas comissões técnicas.
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O futuro genro de Keane em destaque
A polêmica gira em torno do zagueiro do Saints, de 24 anos, que mantém laços estreitos com uma das figuras mais lendárias do futebol. Fora dos gramados, Harwood-Bellis deve se casar com Leah, filha da lenda do Manchester United Roy Keane, no verão, após ter pedido a mão dela em casamento em 2024, após cinco anos de namoro. No entanto, seus preparativos para o grande dia foram ofuscados por esta reclamação do Middlesbrough. Madley informou ambas as comissões técnicas que incluiria os detalhes do incidente em seu relatório oficial da partida, o que poderia levar a uma investigação formal pela Federação Inglesa de Futebol nos próximos dias.
Técnicos entram em confronto na linha lateral
As acusações provocaram uma grande confusão nas laterais do campo, com o técnico do Middlesbrough, Kim Hellberg, e o técnico do Saints, Tonda Eckert, precisando ser separados pelo quarto árbitro. O incidente ocorreu enquanto o Boro vencia por 1 a 0, graças ao gol marcado por Riley McGree no início da partida, o que só serviu para acirrar ainda mais um confronto já bastante tenso, que havia sido marcado pelo escândalo do “Spygate” no início da semana.
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O Saints segue rumo a Wembley
Apesar do clima acalorado, o Southampton conseguiu manter a calma. Ross Stewart empatou pouco antes do intervalo, anulando o gol inicial de McGree. A partida foi para a prorrogação, onde Shea Charles fez um cruzamento decisivo que acabou no fundo da rede, levando a torcida da casa ao delírio e garantindo a vaga na final. O Southampton enfrentará agora o Hull City em Wembley, no dia 23 de maio, com uma vaga na Premier League em jogo. Enquanto os jogadores comemoram a viagem à capital, o foco permanecerá em Harwood-Bellis, já que as autoridades analisam as evidências relativas aos supostos comentários discriminatórios feitos no calor da disputa.