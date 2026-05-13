O futuro genro de Roy Keane é acusado de usar "linguagem discriminatória" contra um rival do Middlesbrough na vitória do Southampton na semifinal dos play-offs da Championship

A atmosfera tensa das eliminatórias do Campeonato Inglês atingiu o auge na noite de terça-feira, quando o Southampton garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Middlesbrough, mas o resultado foi manchado por graves acusações em campo. Aos 38 minutos, o árbitro Andy Madley foi forçado a interromper a partida após um confronto entre o capitão do Southampton, Harwood-Bellis, e o zagueiro do Boro, Luke Ayling, depois que este recebeu um cartão amarelo por uma falta cínica em Leo Scienza.

O jornalista da Sky Sports Jonathan Oakes, segundo o The Mirror, relatou que Ayling alegou que Harwood-Bellis usou “linguagem discriminatória” contra ele, com outros jogadores também afirmando ter ouvido os comentários. Isso desencadeou uma discussão acalorada entre os árbitros e as respectivas comissões técnicas.