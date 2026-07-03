Conforme anunciado oficialmente na sexta-feira pelo clube alemão mais titulado, o jogador da seleção alemã, de 23 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2031 na Säbener Straße. Segundo informações, o valor da transferência será de 55 milhões de euros, a serem pagos ao SGE.
Traduzido por
"O futuro é dele": o FC Bayern de Munique fecha a próxima grande contratação do verão
Brown, que, apesar do desastre da Alemanha na Copa do Mundo, foi um dos poucos destaques da seleção alemã, “teve uma evolução vertiginosa. Ele ainda tem muito potencial; o futuro é dele”, afirmou o diretor esportivo Max Eberl. O zagueiro “se destacou na Copa do Mundo e mostrou por que já vínhamos de olho nele há algum tempo”.
A contratação, acrescentou o presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, ressalta a ambição do clube de Munique de “prender os jovens jogadores alemães de ponta ao FC Bayern desde cedo. Isso sempre fez parte do nosso DNA e deve continuar assim no futuro”.
Para Brown, que o Eintracht havia contratado em 2024 por três milhões de euros do 1. FC Nürnberg, um sonho se torna realidade. “A chance de jogar por este clube significa muito para mim e me enche de orgulho. Além disso, sou da Baviera, o que torna tudo ainda mais especial”, enfatizou o jogador nascido em Amberg. Ele disse que “sempre sonhou em disputar os maiores títulos no mais alto nível”.
Um fator decisivo para sua transferência foi o técnico Vincent Kompany, continuou Brown: acima de tudo, o técnico “mostrou como ele me vê e como vê o meu desenvolvimento, e me convenceu totalmente”.
Nathaniel Brown também recebeu propostas da Premier League
As negociações em torno de Brown acabaram se prolongando, já que, segundo a Sky, o Bayern hesitou e não conseguiu fechar o acordo que, na verdade, já havia sido totalmente negociado com os dirigentes do Frankfurt.
Entre o time de Munique e o jogador, tudo já estava acertado há algum tempo — supostamente, o jogador de 23 anos chegou a recusar uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao Bayern. Lá, o campeão inglês Arsenal e o campeão mundial de clubes Chelsea também haviam demonstrado interesse, mas ambos receberam uma resposta negativa imediata.
Com Brown, o técnico do FCB, Vincent Kompany, consegue o reforço versátil que desejava para a posição de lateral. Brown, que na verdade foi formado como lateral-esquerdo, também pode atuar como lateral-direito em uma zaga de quatro; em Frankfurt, ele chegou a jogar, em algumas ocasiões, até mesmo como ponta na última temporada.
- Getty Images Sport
O que vai acontecer com Alphonso Davies no Bayern de Munique?
A contratação do jogador que já disputou oito partidas pela seleção nacional traz, ao mesmo tempo, a questão sobre como está o futuro de Alphonso Davies no clube. Os frequentes problemas com lesões do canadense nos últimos um ano e meio teriam, supostamente, causado preocupações entre os dirigentes do FCB. No final de maio, a revista “kicker” havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.
Brown vem de uma temporada forte no Eintracht, que passa por dificuldades, e de uma ascensão meteórica. Em todas as competições, ele entrou em campo 42 vezes pela SGE na temporada 2025/26, marcando quatro gols e dando seis assistências.
Seu bom desempenho fez com que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocasse também para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, de forma um tanto surpreendente, ele foi preferido a David Raum, do RB Leipzig, e foi titular em três das quatro partidas até a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele marcou um gol e deu uma assistência.
As vendas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogadores
Posição
Vendido para
Ano
Valor da transferência
Randal Kolo Muani
Ataque
PSG
2023
95 milhões de euros
Hugo Ekitike
Ataque
FC Liverpool
2025
95 milhões de euros
Omar Marmoush
Ataque
Manchester City
2025
75 milhões de euros
Luka Jović
Ataque
Real Madrid
2019
63 milhões de euros
Sebastien Haller
Ataque
West Ham United
2019
50 milhões de euros
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.