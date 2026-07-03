"O futuro é dele": o FC Bayern de Munique fecha a próxima grande contratação do verão

Brown, que, apesar do desastre da Alemanha na Copa do Mundo, foi um dos poucos destaques da seleção alemã, “teve uma evolução vertiginosa. Ele ainda tem muito potencial; o futuro é dele”, afirmou o diretor esportivo Max Eberl. O zagueiro “se destacou na Copa do Mundo e mostrou por que já vínhamos de olho nele há algum tempo”.

A contratação, acrescentou o presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, ressalta a ambição do clube de Munique de “prender os jovens jogadores alemães de ponta ao FC Bayern desde cedo. Isso sempre fez parte do nosso DNA e deve continuar assim no futuro”.

Para Brown, que o Eintracht havia contratado em 2024 por três milhões de euros do 1. FC Nürnberg, um sonho se torna realidade. “A chance de jogar por este clube significa muito para mim e me enche de orgulho. Além disso, sou da Baviera, o que torna tudo ainda mais especial”, enfatizou o jogador nascido em Amberg. Ele disse que “sempre sonhou em disputar os maiores títulos no mais alto nível”.

Um fator decisivo para sua transferência foi o técnico Vincent Kompany, continuou Brown: acima de tudo, o técnico “mostrou como ele me vê e como vê o meu desenvolvimento, e me convenceu totalmente”.