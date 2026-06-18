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O futuro de Roberto Martinez já está decidido? Reencontro com Cristiano Ronaldo é provável após a Copa do Mundo, enquanto o técnico da seleção de Portugal inicia negociações com o Al-Nassr
Estão em andamento negociações para a mudança para a Arábia Saudita
Martinez está em negociações avançadas para se tornar o próximo técnico do Al-Nassr, segundo o jornal A Bola. O técnico espanhol, que atualmente comanda a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, deve deixar o cargo na seleção assim que o torneio terminar para suceder Jorge Jesus em Riade.
As negociações entre Martinez e o gigante saudita teriam começado antes do início da Copa do Mundo. Com seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prestes a expirar, o ex-técnico do Everton e da Bélgica está considerando um retorno ao comando de um clube pela primeira vez desde 2016.
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Reencontro com Ronaldo e João Félix
Uma transferência para o Al-Nassr significaria que Martinez se reuniria com vários rostos conhecidos da seleção portuguesa, principalmente Ronaldo. O astro de 41 anos tem sido uma figura constante nas convocações de Martinez, e a perspectiva de trabalharem juntos diariamente no âmbito do clube é um fator significativo nas negociações em andamento.
Além disso, Martinez também encontraria João Félix no clube saudita, fortalecendo ainda mais o contingente português no Oriente Médio. Essa possível contratação ocorre em um momento de grande pressão para Martinez, já que Portugal estreou na Copa do Mundo com um decepcionante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, o que levou a um maior escrutínio sobre sua liderança.
Confirmação interna do Al-Nassr
A possibilidade foi mais uma vez sugerida por Saad Al-Subaie, ex-diretor do departamento jurídico do Al-Nassr, que recentemente comentou sobre a busca do clube por um novo técnico. Al-Subaie revelou que, embora Marco Silva fosse o principal alvo antes de assinar com o Benfica, o clube, desde então, reduziu suas opções a dois candidatos específicos.
Saad Al-Subaie afirmou em uma postagem nas redes sociais: “A primeira e mais forte opção era Marco Silva, mas, nos momentos finais, ele decidiu seu destino e assinou com o Benfica. Atualmente, as opções se reduziram a apenas dois nomes: um deles comanda sua seleção na Copa do Mundo, e o outro é técnico de um dos clubes da América do Sul.” É amplamente aceito que o técnico da seleção na Copa do Mundo a que se refere é, de fato, Martínez.
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Plano de sucessão para Portugal
Enquanto Martinez se prepara para deixar o cargo, a FPF já está sendo associada a possíveis substitutos para liderar a Seleção na próxima era. Curiosamente, Jesus, que deve substituir Martinez no Al-Nassr, tem sido apontado como um provável candidato para assumir o comando da seleção portuguesa após o término da Copa do Mundo na América do Norte.