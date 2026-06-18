Martinez está em negociações avançadas para se tornar o próximo técnico do Al-Nassr, segundo o jornal A Bola. O técnico espanhol, que atualmente comanda a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, deve deixar o cargo na seleção assim que o torneio terminar para suceder Jorge Jesus em Riade.

As negociações entre Martinez e o gigante saudita teriam começado antes do início da Copa do Mundo. Com seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prestes a expirar, o ex-técnico do Everton e da Bélgica está considerando um retorno ao comando de um clube pela primeira vez desde 2016.