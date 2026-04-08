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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

O futuro de José Mourinho “não é motivo de preocupação” para o Benfica, já que o presidente e o técnico insistem que ele é quem “está no comando” da decisão

J. Mourinho
Benfica
R. Costa
Campeonato Português

O Benfica agiu rapidamente para pôr fim às crescentes especulações em torno do futuro do técnico José Mourinho. Após um empate decepcionante que representou um duro golpe para suas aspirações ao título, tanto a diretoria do clube quanto o bicampeão da Liga dos Campeões reafirmaram com veemência seu compromisso, insistindo que o técnico de 63 anos permanece firmemente no comando.

  • Presidente esclarece situação contratual

    O Benfica negou veementemente que seu atual treinador esteja prestes a deixar o cargo. O experiente técnico, que possui um currículo brilhante, incluindo três títulos ingleses e duas conquistas da Liga dos Campeões, viu sua posição ser questionada após um frustrante empate em 1 a 1 contra a Casa Pia, que deixa sua equipe na terceira colocação, apesar de permanecer invicta no campeonato nesta temporada. Em declarações após uma audiência no Parlamento, o presidente do clube, Rui Costa, desmentiu completamente os rumores. Costa declarou: “José Mourinho tem contrato por mais um ano, não é um problema neste momento.” Ele também destacou a forte união interna, acrescentando: “Estamos em sintonia.”

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    O gerente afirma sua independência profissional

    O alvoroço em torno de Mourinho foi amplificado por notícias que sugeriam que seu agente, Jorge Mendes, o teria aconselhado a pedir demissão. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid e do Chelsea aproveitou uma recente coletiva de imprensa para desmentir pessoalmente essas alegações. O técnico de 63 anos, que comandou 39 partidas durante sua atual passagem pelo clube — registrando 23 vitórias e oito empates —, deixou bem claro que é ele quem decide o rumo de sua carreira. Ele afirmou: “Se algo aconteceu durante a partida, eu não sei. Nada aconteceu antes da partida. Jorge Mendes é meu agente, mas sou eu quem toma minhas próprias decisões. Minha decisão é que gostaria de continuar no Benfica.”

  • As esperanças de título dos Eagles estão se esvaindo

    Apesar da união fora de campo, o Benfica enfrenta dificuldades no campeonato nacional. O clube ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Liga Portugal, com 66 pontos após 28 partidas. Está a sete pontos do líder, o Porto, e a dois pontos do Sporting CP, que ainda tem um jogo a menos por disputar. O treinador admitiu que os objetivos do clube em termos de títulos mudaram significativamente. Referindo-se à classificação do campeonato, explicou: “A nível desportivo, o objetivo alcançável é terminar em segundo lugar, dependendo dos resultados dos outros jogos. Não dependemos apenas de nós mesmos. Mesmo que ganhemos todos os jogos, não dependemos exclusivamente de nós mesmos. O Sporting teria de perder mais dois pontos. Ainda é possível, e o Sporting pode até empatar. Tudo bem, não perdemos [contra a Casa Pia], mas não acho que um empate como este enaltece o Benfica de forma alguma, nem a carreira de nenhum de nós.”

  • jose mourinho⒞Getty Images

    Avaliações do elenco e perspectivas para o futuro

    Com contrato válido até junho de 2027, Mourinho precisa agora reconstruir a equipe. O Benfica recebe o Nacional no dia 12 de abril, antes de um confronto decisivo contra o Sporting, no dia 19 de abril, que poderá definir suas ambições de conquistar o segundo lugar. O técnico aproveitará essas seis últimas partidas do campeonato para avaliar quais jogadores se encaixam em sua visão de longo prazo.

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