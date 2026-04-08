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O futuro de José Mourinho “não é motivo de preocupação” para o Benfica, já que o presidente e o técnico insistem que ele é quem “está no comando” da decisão
Presidente esclarece situação contratual
O Benfica negou veementemente que seu atual treinador esteja prestes a deixar o cargo. O experiente técnico, que possui um currículo brilhante, incluindo três títulos ingleses e duas conquistas da Liga dos Campeões, viu sua posição ser questionada após um frustrante empate em 1 a 1 contra a Casa Pia, que deixa sua equipe na terceira colocação, apesar de permanecer invicta no campeonato nesta temporada. Em declarações após uma audiência no Parlamento, o presidente do clube, Rui Costa, desmentiu completamente os rumores. Costa declarou: “José Mourinho tem contrato por mais um ano, não é um problema neste momento.” Ele também destacou a forte união interna, acrescentando: “Estamos em sintonia.”
- AFP
O gerente afirma sua independência profissional
O alvoroço em torno de Mourinho foi amplificado por notícias que sugeriam que seu agente, Jorge Mendes, o teria aconselhado a pedir demissão. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid e do Chelsea aproveitou uma recente coletiva de imprensa para desmentir pessoalmente essas alegações. O técnico de 63 anos, que comandou 39 partidas durante sua atual passagem pelo clube — registrando 23 vitórias e oito empates —, deixou bem claro que é ele quem decide o rumo de sua carreira. Ele afirmou: “Se algo aconteceu durante a partida, eu não sei. Nada aconteceu antes da partida. Jorge Mendes é meu agente, mas sou eu quem toma minhas próprias decisões. Minha decisão é que gostaria de continuar no Benfica.”
As esperanças de título dos Eagles estão se esvaindo
Apesar da união fora de campo, o Benfica enfrenta dificuldades no campeonato nacional. O clube ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Liga Portugal, com 66 pontos após 28 partidas. Está a sete pontos do líder, o Porto, e a dois pontos do Sporting CP, que ainda tem um jogo a menos por disputar. O treinador admitiu que os objetivos do clube em termos de títulos mudaram significativamente. Referindo-se à classificação do campeonato, explicou: “A nível desportivo, o objetivo alcançável é terminar em segundo lugar, dependendo dos resultados dos outros jogos. Não dependemos apenas de nós mesmos. Mesmo que ganhemos todos os jogos, não dependemos exclusivamente de nós mesmos. O Sporting teria de perder mais dois pontos. Ainda é possível, e o Sporting pode até empatar. Tudo bem, não perdemos [contra a Casa Pia], mas não acho que um empate como este enaltece o Benfica de forma alguma, nem a carreira de nenhum de nós.”
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Avaliações do elenco e perspectivas para o futuro
Com contrato válido até junho de 2027, Mourinho precisa agora reconstruir a equipe. O Benfica recebe o Nacional no dia 12 de abril, antes de um confronto decisivo contra o Sporting, no dia 19 de abril, que poderá definir suas ambições de conquistar o segundo lugar. O técnico aproveitará essas seis últimas partidas do campeonato para avaliar quais jogadores se encaixam em sua visão de longo prazo.