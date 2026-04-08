Apesar da união fora de campo, o Benfica enfrenta dificuldades no campeonato nacional. O clube ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Liga Portugal, com 66 pontos após 28 partidas. Está a sete pontos do líder, o Porto, e a dois pontos do Sporting CP, que ainda tem um jogo a menos por disputar. O treinador admitiu que os objetivos do clube em termos de títulos mudaram significativamente. Referindo-se à classificação do campeonato, explicou: “A nível desportivo, o objetivo alcançável é terminar em segundo lugar, dependendo dos resultados dos outros jogos. Não dependemos apenas de nós mesmos. Mesmo que ganhemos todos os jogos, não dependemos exclusivamente de nós mesmos. O Sporting teria de perder mais dois pontos. Ainda é possível, e o Sporting pode até empatar. Tudo bem, não perdemos [contra a Casa Pia], mas não acho que um empate como este enaltece o Benfica de forma alguma, nem a carreira de nenhum de nós.”