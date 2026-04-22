O futuro de Arne Slot já está decidido? Jamie Carragher dá uma grande notícia sobre a situação do técnico do Liverpool após uma temporada desastrosa

Espera-se que o técnico holandês continue como treinador principal do Liverpool na próxima temporada, já que o clube está perto de garantir a classificação para a Liga dos Campeões, segundo a Sky Sports. Quaisquer dúvidas sobre o futuro de Slot parecem estar se dissipando rapidamente, uma vez que se abriu uma diferença de sete pontos entre o Liverpool, em quinto lugar, e o Chelsea, em sétimo. O quinto lugar garantirá a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada após a classificação do Arsenal para as semifinais — e o Liverpool vem apresentando uma melhora no desempenho, enquanto o Chelsea está em declínio.

Slot, que levou o Liverpool ao título da Premier League na temporada passada, tem enfrentado pressão durante sua segunda campanha. Os Reds devem encerrar a temporada sem nenhum título e encontram-se bem distantes do ritmo imposto pelo Arsenal e pelo Manchester City. No entanto, a diretoria continua comprometida com o projeto, tendo Slot afirmado anteriormente que mantém o apoio total dos proprietários e dos diretores executivos Richard Hughes e Michael Edwards.