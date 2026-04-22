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O futuro de Arne Slot já está decidido? Jamie Carragher dá uma grande notícia sobre a situação do técnico do Liverpool após uma temporada desastrosa
A Liga dos Campeões é fundamental para a sobrevivência do Slot
Espera-se que o técnico holandês continue como treinador principal do Liverpool na próxima temporada, já que o clube está perto de garantir a classificação para a Liga dos Campeões, segundo a Sky Sports. Quaisquer dúvidas sobre o futuro de Slot parecem estar se dissipando rapidamente, uma vez que se abriu uma diferença de sete pontos entre o Liverpool, em quinto lugar, e o Chelsea, em sétimo. O quinto lugar garantirá a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada após a classificação do Arsenal para as semifinais — e o Liverpool vem apresentando uma melhora no desempenho, enquanto o Chelsea está em declínio.
Slot, que levou o Liverpool ao título da Premier League na temporada passada, tem enfrentado pressão durante sua segunda campanha. Os Reds devem encerrar a temporada sem nenhum título e encontram-se bem distantes do ritmo imposto pelo Arsenal e pelo Manchester City. No entanto, a diretoria continua comprometida com o projeto, tendo Slot afirmado anteriormente que mantém o apoio total dos proprietários e dos diretores executivos Richard Hughes e Michael Edwards.
Carragher comenta sobre o "barulho" em Anfield
Ao falar no Monday Night Football, Carragher deu sua opinião sobre a situação. “O cargo de Arne Slot tem sido tema de discussão durante toda a temporada. Já discutimos isso bastante no Monday Night Football”, explicou o ex-zagueiro. “Provavelmente há uma divisão entre os torcedores do Liverpool sobre se ele deve ficar ou sair, mas o que estou ouvindo é que Slot será o técnico do Liverpool na próxima temporada se o time conseguir garantir a classificação para a Liga dos Campeões, o que parece estar acontecendo neste momento.”
Van Dijk reflete sobre uma campanha “abaixo do padrão”
O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, fez uma avaliação direta da temporada, mesmo após a vitória motivadora no clássico de Merseyside contra o Everton no fim de semana. “Ainda temos mais cinco jogos contra times que também estão disputando vagas na Liga dos Campeões. Cada partida é decisiva. Estamos muito decepcionados como um todo com a temporada que estamos tendo, devido à qualidade que temos. Está abaixo do padrão”, comentou o zagueiro. “Mas temos que continuar lutando, seguir em frente e tirar o melhor proveito desta temporada ruim que estamos tendo... [A situação] definitivamente não é digna do Liverpool, mas é a realidade, e foi importante termos conquistado a vitória. Estou feliz por termos conseguido.”
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Os rumores sobre uma substituição continuam circulando
Embora pareça provável que Slot permaneça no cargo, a mídia tem especulado bastante sobre nomes de possíveis sucessores, caso a diretoria mude de ideia. O ex-zagueiro dos Reds, Steve Nicol, foi convidado a escolher entre Slot, o ex-técnico do Real Madrid Xabi Alonso e o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, como solução de longo prazo para o banco de reservas de Anfield. Nicol observou que gosta do estilo de Iraola, mas acabou preferindo Alonso, apesar do histórico difícil do espanhol no Real Madrid.
Por enquanto, o Liverpool continuará focado em suas tarefas sob o comando de Slot, com um jogo em casa contra o Crystal Palace marcado para o próximo sábado.