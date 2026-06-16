O clube anunciou a conclusão bem-sucedida das negociações por meio de um comunicado oficial, que foi imediatamente comemorado pelo jogador nas redes sociais.

O comunicado do clube dizia: “O Real Madrid CF e Antonio Rudiger chegaram a um acordo para renovar o contrato do nosso jogador, o que o manterá no clube até 30 de junho de 2027.”

Rüdiger compartilhou o comunicado em sua conta no X, acrescentando: “Meu clube 🤍🤍🤍.”