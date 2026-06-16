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O futuro de Antonio Rüdiger está definido após o Real Madrid divulgar um comunicado oficial
Os Blancos garantem um pilar da defesa
O zagueiro central de 33 anos assinou uma prorrogação de contrato de doze meses, garantindo sua presença na defesa para a temporada 2026-27. O Real Madrid estava determinado a manter o ex-jogador do Chelsea, especialmente após a saída dos experientes defensores Dani Carvajal e David Alaba. Embora o robusto zagueiro inicialmente buscasse um contrato de dois anos, ele acabou aceitando a rígida política da diretoria de oferecer contratos renováveis a cada temporada para os jogadores mais velhos do elenco.
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A diretoria do Bernabéu confirma novos termos
O clube anunciou a conclusão bem-sucedida das negociações por meio de um comunicado oficial, que foi imediatamente comemorado pelo jogador nas redes sociais.
O comunicado do clube dizia: “O Real Madrid CF e Antonio Rudiger chegaram a um acordo para renovar o contrato do nosso jogador, o que o manterá no clube até 30 de junho de 2027.”
Rüdiger compartilhou o comunicado em sua conta no X, acrescentando: “Meu clube 🤍🤍🤍.”
Resiliência recompensada após lutas contra lesões
Desde que chegou ao Real em uma transferência sem custos em 2022, Rudiger tornou-se um líder fundamental no vestiário, apesar de ter enfrentado uma temporada desafiadora, marcada por contínuos problemas físicos. O zagueiro passou por uma cirurgia e viajou a Londres para realizar tratamentos especializados com o objetivo de curar dores crônicas que o obrigavam a jogar muito abaixo de sua forma física ideal. Sua imensa resiliência ao continuar jogando mesmo com as dores elevou significativamente sua reputação tanto junto à diretoria quanto aos torcedores.
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O reencontro com Mourinho oferece um novo começo
Depois de ter provado sua boa forma ao recuperar seu melhor nível na reta final da temporada, Rudiger busca agora deixar para trás as dificuldades do passado. O imponente zagueiro central enfrenta o desafio de consolidar sua vaga de titular sob o comando exigente do recém-contratado técnico José Mourinho. No entanto, o foco imediato de Rudiger está voltado para a Copa do Mundo de 2026 e para o próximo jogo da Alemanha na fase de grupos, contra a Costa do Marfim, no sábado.