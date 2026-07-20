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“O futebol venceu” – Toni Kroos critica a Argentina após a Espanha garantir a vitória na final da Copa do Mundo
- Getty
A “La Roja” conquista o título
A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo após vencer por uma diferença mínima a Argentina, que jogava com dez jogadores, na prorrogação, em Nova York. Ferran Torres marcou o gol decisivo aos 106 minutos, aproveitando a situação logo após a expulsão de Enzo Fernández por receber o segundo cartão amarelo. Os jogadores de Luis de la Fuente ditaram completamente o ritmo durante todo o tempo regulamentar, sufocando totalmente o adversário e deixando-o frustrado, sem um único chute a gol.
Kroos solta uma provocação cruel
O ex-meia do Real Madrid não perdeu tempo para dar um veredicto direto nas redes sociais, sem se deixar impressionar pelas táticas negativas e pela atitude agressiva dos sul-americanos. Logo após o apito final, Kroos postou no X, jogando sal na ferida: “O futebol venceu.”
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Cenas desagradáveis eclodem após a partida
A frustração crescente da Albiceleste foi além do ataque ineficaz, culminando em uma briga acirrada assim que soou o apito final. Leandro Paredes provocou uma briga com Eric Garcia e Gavi em meio às comemorações da Espanha, forçando Lionel Scaloni a intervir e afastar seu meio-campista. Com essa derrota decepcionante, a Argentina entra para a história como a primeira seleção a não conseguir registrar nem mesmo um único chute a gol durante os 90 minutos de uma final de Copa do Mundo.
Nova ordem global estabelecida
Essa conquista histórica consagra oficialmente a brilhante nova geração da La Roja como a dominante indiscutível do futebol mundial, após conquistar a magnífica dobradinha de Eurocopa e Copa do Mundo. Por outro lado, a Argentina enfrenta agora duras críticas quanto à sua disciplina, além de uma análise tática minuciosa após o fracasso na defesa do título. Um enorme trabalho de reconstrução aguarda Scaloni, que tentará revigorar a mentalidade de seu elenco antes do início do próximo ciclo de eliminatórias.
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