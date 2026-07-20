“O futebol venceu” – Toni Kroos critica a Argentina após a Espanha garantir a vitória na final da Copa do Mundo

A frustração crescente da Albiceleste foi além do ataque ineficaz, culminando em uma briga acirrada assim que soou o apito final. Leandro Paredes provocou uma briga com Eric Garcia e Gavi em meio às comemorações da Espanha, forçando Lionel Scaloni a intervir e afastar seu meio-campista. Com essa derrota decepcionante, a Argentina entra para a história como a primeira seleção a não conseguir registrar nem mesmo um único chute a gol durante os 90 minutos de uma final de Copa do Mundo.