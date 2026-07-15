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“O futebol venceu hoje” – Zlatan Ibrahimovic elogia o “magnífico” Rodri após a Espanha superar a França e chegar à final da Copa do Mundo
França é dominada em Dallas
Em uma partida marcada pela excelência técnica e disciplina tática, foi a La Roja que saiu vitoriosa no Dallas Stadium, exibindo um estilo de futebol que encantou os puristas em todo o mundo, incluindo o sempre franco Ibrahimovic. Após o apito final, Ibrahimovic não perdeu tempo em dar sua opinião sobre o confronto. O ex-atacante do AC Milan e do Barcelona ficou claramente impressionado com a maneira como a Espanha controlou o ritmo da partida, acabando por neutralizar a seleção francesa, que havia se mostrado formidável nas fases anteriores do torneio.
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Zlatan destaca Rodri com elogios
Embora o esforço coletivo da Espanha tenha sido o destaque da noite, Ibrahimovic preferiu destacar o brilhantismo individual de Rodri. O volante do Manchester City foi o coração do meio-campo espanhol, neutralizando os ataques franceses e iniciando as transições com sua habitual serenidade e visão de jogo.
“Tenho que mencionar que Rodri estava em toda parte. Que jogo, que jogador! Ele é um jogador que não recebe muito reconhecimento, mas, neste jogo, ele estava em toda parte. Ele foi simplesmente magnífico. O futebol venceu hoje”, disse Ibrahimovic à FOX Sports.
Uma aula magistral de tática dada pela La Roja
A trajetória da Espanha até a final foi marcada pelo retorno aos princípios da retenção de bola e da pressão alta. Contra a França, esses elementos ficaram bem evidentes, já que a seleção espanhola dominou a posse de bola e forçou os Les Bleus a cometerem erros atípicos. Enquanto isso, a França, liderada por seu elenco de superestrelas, teve dificuldades para encontrar respostas para os passes ritmados e os movimentos dos jogadores de Luis de la Fuente.
“Eles assumiram o comando do primeiro ao último minuto. Estavam cheios de vida. Estavam ativos. Queriam muito a vitória. Correram aqueles metros a mais. Em cada duelo que travaram, queriam vencer. Quando atacavam, estavam convencidos. Assumiram a iniciativa. Dava para perceber que cada passe que davam era como se dissessem: ‘nós queremos isso’. E o oposto quando se trata da França”, explicou Ibrahimovic.
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De olho no prêmio máximo
Com a vaga na final já garantida, a Espanha busca recuperar seu status no topo do futebol mundial. A Espanha tentará conquistar o troféu da Copa do Mundo pela segunda vez, depois de ter feito isso em 2010. Esta final promete ser emocionante, já que a La Roja enfrentará o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina. O “magnífico” Rodri continua sendo a peça-chave da estratégia da equipe, enquanto ela se prepara para a partida decisiva do torneio.
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