“O futebol venceu hoje” – Zlatan Ibrahimovic elogia o “magnífico” Rodri após a Espanha superar a França e chegar à final da Copa do Mundo

Embora o esforço coletivo da Espanha tenha sido o destaque da noite, Ibrahimovic preferiu destacar o brilhantismo individual de Rodri. O volante do Manchester City foi o coração do meio-campo espanhol, neutralizando os ataques franceses e iniciando as transições com sua habitual serenidade e visão de jogo.

“Tenho que mencionar que Rodri estava em toda parte. Que jogo, que jogador! Ele é um jogador que não recebe muito reconhecimento, mas, neste jogo, ele estava em toda parte. Ele foi simplesmente magnífico. O futebol venceu hoje”, disse Ibrahimovic à FOX Sports.