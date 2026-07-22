“O futebol tem um lado mais violento” - Gavi afirma que NÃO quer que os jogadores da Argentina sejam suspensos pela briga após a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo

Gavi tomou medidas para amenizar as tensões crescentes entre a Espanha e a Argentina após o confronto explosivo na final da Copa do Mundo. O jogador de 21 anos esteve no centro de uma briga física em Nova Jersey, onde foi confrontado por Paredes durante uma confusão generalizada que eclodiu após o apito final.

Em discurso durante um evento de boas-vindas em sua cidade natal, Los Palacios y Villafranca, onde foi homenageado ao lado de Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, Gavi expressou sua opinião sobre possíveis sanções da FIFA contra os jogadores argentinos. “Não, para ser sincero, não acho que eles devam ser suspensos”, disse ele, segundo o jornal Marca. “Entendo que não é um bom exemplo para as crianças, mas o futebol também tem um lado mais violento. Talvez o mais lógico para mim fosse expulsá-los durante a partida, mas, como disse, no fim das contas acho que tudo isso faz parte do futebol e é assim que tem que ser.”