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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

“O futebol tem um lado mais violento” - Gavi afirma que NÃO quer que os jogadores da Argentina sejam suspensos pela briga após a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo

Gavi
Espanha
L. Paredes
Copa do Mundo
Argentina
Espanha x Argentina

O craque espanhol Gavi fez um apelo surpreendente para que a FIFA demonstre clemência em relação aos jogadores da Argentina, após as cenas desagradáveis que mancharam o final da final da Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter sido agredido fisicamente por Leandro Paredes durante a confusão pós-jogo, o meio-campista do Barcelona acredita que essa intensidade é simplesmente parte natural do espírito competitivo do esporte.

  • Gavi pede calma após o caos em Nova Jersey

    Gavi tomou medidas para amenizar as tensões crescentes entre a Espanha e a Argentina após o confronto explosivo na final da Copa do Mundo. O jogador de 21 anos esteve no centro de uma briga física em Nova Jersey, onde foi confrontado por Paredes durante uma confusão generalizada que eclodiu após o apito final.

    Em discurso durante um evento de boas-vindas em sua cidade natal, Los Palacios y Villafranca, onde foi homenageado ao lado de Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, Gavi expressou sua opinião sobre possíveis sanções da FIFA contra os jogadores argentinos. “Não, para ser sincero, não acho que eles devam ser suspensos”, disse ele, segundo o jornal Marca. “Entendo que não é um bom exemplo para as crianças, mas o futebol também tem um lado mais violento. Talvez o mais lógico para mim fosse expulsá-los durante a partida, mas, como disse, no fim das contas acho que tudo isso faz parte do futebol e é assim que tem que ser.”

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  • Paredes Spagna ArgentinaGetty Images

    Paredes é alvo de críticas por conduta agressiva

    A polêmica gira em grande parte em torno do comportamento do meio-campista do Boca Juniors, Paredes, que foi visto dando uma cotovelada na garganta de Eric Garcia antes de derrubar Gavi no gramado. O incidente começou logo após o apito, quando Nahuel Molina acertou Rodri, levando a uma cena caótica que exigiu a intervenção do técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

    Apesar das crescentes críticas dos observadores, o meio-campista argentino permaneceu desafiador. Em uma recente declaração nas redes sociais, Paredes concentrou-se inteiramente em elogiar o esforço coletivo de sua equipe e em expressar orgulho por representar seu país, evitando visivelmente pedir desculpas ou abordar qualquer aspecto da controvérsia em torno do caso.


  • Yamal se junta às comemorações com uma provocação maliciosa

    Enquanto Gavi agiu com dignidade durante a homenagem local, seu companheiro de equipe Lamine Yamal não hesitou em explorar a rivalidade durante a parada da vitória da Espanha em Madri. O jovem fenômeno foi visto rindo e segurando um cartaz feito por um torcedor que comparava a briga entre os dois rivais a uma luta de boxe entre celebridades. O cartaz, que fazia referência ao popular evento “Velada del Año”, claramente divertiu o jogador de 19 anos enquanto ele comemorava o primeiro título mundial da Espanha desde 2010.


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  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    Uma recepção digna de herói em Los Palacios

    De volta a Los Palacios y Villafranca, o foco continuou voltado para os heróis locais que ajudaram a conquistar o mundo. Tanto Gavi quanto Fabián receberam como presente o equivalente ao seu peso em tomates, uma homenagem tradicional da região; Gavi recebeu 68,5 quilos e Fabián, 84,5 quilos. A cidade anunciou planos para batizar os campos de futebol locais com os nomes da dupla e, no futuro, erguerá um monumento em homenagem a eles ao lado do lendário zagueiro espanhol Jesús Navas, que também esteve presente na cerimônia. O evento serviu para relembrar o lado pessoal dessas estrelas globais, longe das disputas acirradas dos torneios internacionais.