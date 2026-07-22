AFP
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“O futebol tem um lado mais violento” - Gavi afirma que NÃO quer que os jogadores da Argentina sejam suspensos pela briga após a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo
Gavi pede calma após o caos em Nova Jersey
Gavi tomou medidas para amenizar as tensões crescentes entre a Espanha e a Argentina após o confronto explosivo na final da Copa do Mundo. O jogador de 21 anos esteve no centro de uma briga física em Nova Jersey, onde foi confrontado por Paredes durante uma confusão generalizada que eclodiu após o apito final.
Em discurso durante um evento de boas-vindas em sua cidade natal, Los Palacios y Villafranca, onde foi homenageado ao lado de Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, Gavi expressou sua opinião sobre possíveis sanções da FIFA contra os jogadores argentinos. “Não, para ser sincero, não acho que eles devam ser suspensos”, disse ele, segundo o jornal Marca. “Entendo que não é um bom exemplo para as crianças, mas o futebol também tem um lado mais violento. Talvez o mais lógico para mim fosse expulsá-los durante a partida, mas, como disse, no fim das contas acho que tudo isso faz parte do futebol e é assim que tem que ser.”
- Getty Images
Paredes é alvo de críticas por conduta agressiva
A polêmica gira em grande parte em torno do comportamento do meio-campista do Boca Juniors, Paredes, que foi visto dando uma cotovelada na garganta de Eric Garcia antes de derrubar Gavi no gramado. O incidente começou logo após o apito, quando Nahuel Molina acertou Rodri, levando a uma cena caótica que exigiu a intervenção do técnico da Argentina, Lionel Scaloni.
Apesar das crescentes críticas dos observadores, o meio-campista argentino permaneceu desafiador. Em uma recente declaração nas redes sociais, Paredes concentrou-se inteiramente em elogiar o esforço coletivo de sua equipe e em expressar orgulho por representar seu país, evitando visivelmente pedir desculpas ou abordar qualquer aspecto da controvérsia em torno do caso.
Yamal se junta às comemorações com uma provocação maliciosa
Enquanto Gavi agiu com dignidade durante a homenagem local, seu companheiro de equipe Lamine Yamal não hesitou em explorar a rivalidade durante a parada da vitória da Espanha em Madri. O jovem fenômeno foi visto rindo e segurando um cartaz feito por um torcedor que comparava a briga entre os dois rivais a uma luta de boxe entre celebridades. O cartaz, que fazia referência ao popular evento “Velada del Año”, claramente divertiu o jogador de 19 anos enquanto ele comemorava o primeiro título mundial da Espanha desde 2010.
- Getty Images News
Uma recepção digna de herói em Los Palacios
De volta a Los Palacios y Villafranca, o foco continuou voltado para os heróis locais que ajudaram a conquistar o mundo. Tanto Gavi quanto Fabián receberam como presente o equivalente ao seu peso em tomates, uma homenagem tradicional da região; Gavi recebeu 68,5 quilos e Fabián, 84,5 quilos. A cidade anunciou planos para batizar os campos de futebol locais com os nomes da dupla e, no futuro, erguerá um monumento em homenagem a eles ao lado do lendário zagueiro espanhol Jesús Navas, que também esteve presente na cerimônia. O evento serviu para relembrar o lado pessoal dessas estrelas globais, longe das disputas acirradas dos torneios internacionais.
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