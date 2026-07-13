Iraola, que teve muito sucesso no AFC Bournemouth nos últimos três anos, destacou a importância de um elenco com grande amplitude e profundidade.

A carga de jogos em duas competições de copa e na Liga dos Campeões faz com que quase sempre haja “jogos durante a semana”, disse ele, o que, no entanto, também é “uma ótima oportunidade” para “colocar mais jogadores em campo. É impossível superar uma temporada como essa com apenas 15 jogadores; para isso, você precisa do elenco certo.”

Além de Muñoz, o Liverpool contratou até agora apenas o zagueiro Jeremy Jacquet. O promissor zagueiro central de 20 anos veio do Stade Rennes por mais de 60 milhões de euros. Os Reds repassaram 40 milhões ao CA Osasuna pelo ponta-ataque Muñoz.

Iraola, é claro, não comentou os rumores de transferências, mas se pronunciou de forma muito clara sobre Harvey Elliott. O meio-campista inglês atuou sem muito sucesso na última temporada por empréstimo ao Aston Villa, depois de ter sido deixado de lado pelo antecessor de Iraola, Arne Slot. Agora, o jogador de 23 anos está de volta à Anfield Road.

“Harvey está aqui conosco, eu vi o quanto ele está motivado para estar aqui e se preparar da melhor maneira possível”, disse Iraola. “Ele terá sua chance na pré-temporada, vamos precisar dele, e isso é um bom sinal.”