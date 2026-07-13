"Até agora, contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais, sabemos disso", disse o técnico de 44 anos em sua primeira coletiva de imprensa no cargo, no clube 20 vezes campeão inglês, na segunda-feira.
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"O futebol não funciona assim": Andoni Iraola pede mais contratações do Liverpool FC e revela o “segredo” por trás de seu contrato
Atualmente, o elenco dos Reds está consideravelmente reduzido. Oito jogadores, entre eles Florian Wirtz, Virgil van Dijk e o goleiro Alisson Becker, estão de férias após a eliminação na Copa do Mundo. O recém-contratado Victor Muñoz ainda está na competição com a Espanha e enfrentará a França na semifinal na terça-feira.
Além disso, faltam os jogadores que deixaram o clube: Ibrahima Konaté, Andy Robertson e Mohamed Salah. Hugo Ekitike, Conor Bradley e Geovanni Leoni estão todos lesionados.
“Como técnico, é claro que eu gostaria de ter os jogadores comigo desde o primeiro dia da pré-temporada, mas o futebol não funciona assim”, disse Iraola. “O clube está trabalhando duro para realizar as contratações necessárias.”
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Dois novos contratados por 100 milhões e um jogador que voltou de graça
Iraola, que teve muito sucesso no AFC Bournemouth nos últimos três anos, destacou a importância de um elenco com grande amplitude e profundidade.
A carga de jogos em duas competições de copa e na Liga dos Campeões faz com que quase sempre haja “jogos durante a semana”, disse ele, o que, no entanto, também é “uma ótima oportunidade” para “colocar mais jogadores em campo. É impossível superar uma temporada como essa com apenas 15 jogadores; para isso, você precisa do elenco certo.”
Além de Muñoz, o Liverpool contratou até agora apenas o zagueiro Jeremy Jacquet. O promissor zagueiro central de 20 anos veio do Stade Rennes por mais de 60 milhões de euros. Os Reds repassaram 40 milhões ao CA Osasuna pelo ponta-ataque Muñoz.
Iraola, é claro, não comentou os rumores de transferências, mas se pronunciou de forma muito clara sobre Harvey Elliott. O meio-campista inglês atuou sem muito sucesso na última temporada por empréstimo ao Aston Villa, depois de ter sido deixado de lado pelo antecessor de Iraola, Arne Slot. Agora, o jogador de 23 anos está de volta à Anfield Road.
“Harvey está aqui conosco, eu vi o quanto ele está motivado para estar aqui e se preparar da melhor maneira possível”, disse Iraola. “Ele terá sua chance na pré-temporada, vamos precisar dele, e isso é um bom sinal.”
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Iraola: “Espero ficar dois anos ou muitos mais”
O técnico basco, que neste verão também havia sido apontado como um dos principais candidatos ao cargo no Bayer Leverkusen, assinou com o Liverpool um contrato válido até 2028. Em todas as suas passagens anteriores, ele também havia se comprometido “apenas” por dois anos. Na segunda-feira, quando questionado sobre o assunto, ele revelou o motivo pelo qual não dá importância a contratos de longo prazo.
“Contratos de treinador não significam muita coisa. Não quero ficar em lugar nenhum só porque tenho um contrato válido”, explicou ele. “Assinei por dois anos, mas, na verdade, para os treinadores, as coisas sempre funcionam ano a ano.”
Ele tem a sensação de que os treinadores precisam “merecer o direito de continuar a cada ano, especialmente em clubes como o Liverpool”. Iraola espera, porém, “ficar dois anos ou muitos mais. Isso significaria que eu teria feito um ótimo trabalho.”
A viagem aos EUA está prestes a começar — vários nomes estão sendo citados em relação aos Reds
No final de julho, o Liverpool disputará três jogos amistosos nos EUA contra o Sunderland, o Wrexham e o Leeds. A Premier League começa para os Reds com uma partida fora de casa contra o Newcastle United, no dia 23 de agosto. Até lá, Iraola provavelmente poderá dar as boas-vindas a mais alguns novos reforços em seu elenco.
Entre os nomes mais conhecidos associados ao Liverpool estão Manu Kone, que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo pela França, a estrela em ascensão do Marrocos, Ayyoub Bouaddi, e vários alas como sucessores de Salah, incluindo Said El Mala, do 1. FC Köln, e Yan Diomande, do RB Leipzig.
No entanto, para Iraola e os Reds, as perspectivas não parecem boas em relação a esses dois jovens da Bundesliga. O PSG é considerado o favorito para contratar Diomande e, no caso de El Mala, uma transferência para o exterior parece estar sendo impedida pelo veto da mãe do jogador.
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