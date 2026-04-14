O futebol não é uma “prioridade” para o “preguiçoso” Rafael Leão, já que o astro do AC Milan foi duramente criticado por Paolo Di Canio

O debate em torno do estilo de vida de Leão se intensificou, já que ele não conseguiu evoluir significativamente desde que foi eleito o melhor jogador do campeonato durante a campanha do Milan que conquistou o título em 2021-22. Di Canio acredita que o jogador de 26 anos se acomodou demais, com seus projetos musicais e de moda minando a força mental necessária para competir no mais alto nível.

Di Canio continuou: “Ele relaxou; tem sido mimado e não tem tido a determinação ou o desejo de continuar melhorando. A prioridade quase se tornou outra coisa. Ao longo dos anos, não me lembro de ter visto tantos vídeos de desfiles de moda ou sessões de gravação de oito horas com gravadoras. Você sempre diz que devemos observar a vida privada dos jogadores, mas se alguém passa quatro ou cinco horas fazendo outras coisas, sua energia física e mental se esgota.

Não é como jogar PlayStation por meia hora. Se você passa seis ou sete horas com uma gravadora e vai a desfiles de moda, como é que você vai regenerar a energia mental para jogar nesse nível?”