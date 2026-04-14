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O futebol não é uma “prioridade” para o “preguiçoso” Rafael Leão, já que o astro do AC Milan foi duramente criticado por Paolo Di Canio
O craque do Rossoneri enfrenta reações negativas
As recentes atuações de Leão têm despertado grande descontentamento entre a torcida do Milan, culminando em vaias estrondosas durante a decepcionante derrota por 3 a 0 em casa para o Udinese. Embora o técnico Massimiliano Allegri tenha tentado reorientar o ex-Jogador do Ano da Série A para a posição de centroavante dentro de um esquema 4-3-3, a mudança tática tem gerado resultados insatisfatórios. Os críticos argumentam que seus movimentos estáticos e a incapacidade de dar cobertura defensiva deixaram a equipe cada vez mais vulnerável durante a recente fase de baixa.
- AFP
Di Canio critica a iniciativa
Ao analisar a queda de rendimento do atacante na Sky Sport, Di Canio insistiu que as exigências de atuar como ponto de referência exigem um ritmo de trabalho que falta atualmente ao astro português. Ele argumentou que a relutância de Leão em fazer jogadas altruístas prejudicou a fluidez ofensiva do Milan durante sua recente sequência sem vitórias.
O ex-jogador do West Ham e da Juventus, Di Canio, disse: “Estamos falando de um jogador que deveria fazer 50 movimentos para receber a bola, mas não faz nem metade disso, a menos que tenha certeza de que vai recebê-la. Ele nem mesmo fez um movimento para abrir espaço para seus companheiros, porque não tinha certeza de que receberia o passe. Qualquer atacante, em qualquer liga, precisa se esforçar muito. É difícil até mesmo para os centrais de ataque naturais; imagine para um jogador que parece preguiçoso quase sempre que não está com a bola.”
O foco deixou de ser o futebol
O debate em torno do estilo de vida de Leão se intensificou, já que ele não conseguiu evoluir significativamente desde que foi eleito o melhor jogador do campeonato durante a campanha do Milan que conquistou o título em 2021-22. Di Canio acredita que o jogador de 26 anos se acomodou demais, com seus projetos musicais e de moda minando a força mental necessária para competir no mais alto nível.
Di Canio continuou: “Ele relaxou; tem sido mimado e não tem tido a determinação ou o desejo de continuar melhorando. A prioridade quase se tornou outra coisa. Ao longo dos anos, não me lembro de ter visto tantos vídeos de desfiles de moda ou sessões de gravação de oito horas com gravadoras. Você sempre diz que devemos observar a vida privada dos jogadores, mas se alguém passa quatro ou cinco horas fazendo outras coisas, sua energia física e mental se esgota.
Não é como jogar PlayStation por meia hora. Se você passa seis ou sete horas com uma gravadora e vai a desfiles de moda, como é que você vai regenerar a energia mental para jogar nesse nível?”
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Futuro incerto no San Siro
O Milan ocupa atualmente a terceira posição na Série A, com 63 pontos em 32 partidas, três pontos atrás do Napoli, segundo colocado, e 12 pontos atrás do rival local, o Inter. Apesar de ter contrato até 2028, reportagens da Gazzetta dello Sport sugerem que o clube poderia considerar ofertas por Leão caso seu desempenho não melhore. Com jogos cruciais contra Verona, Juventus e Atalanta se aproximando, Leão enfrenta a tarefa monumental de recuperar sua precisão e justificar seu status de jogador mais bem pago do time.