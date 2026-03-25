“O futebol não é uma ciência exata” – Carlo Ancelotti responde às críticas sobre a convocação de Neymar, enquanto o Brasil intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026

Em declarações antes do amistoso entre Brasil e França em Boston, Ancelotti abordou as incessantes perguntas sobre a contínua ausência de Neymar de seus planos. O técnico italiano, que ainda não convocou o atacante do Santos desde que assumiu o comando da seleção, reconheceu o debate público, mas insistiu que seu foco continua sendo o coletivo.

“Eu observo tudo, ouço tudo. Mas meu papel é tomar decisões. É normal que todos possam ter uma opinião, porque o futebol não é uma universidade... o futebol não é uma ciência exata. Todos têm sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos”, disse Ancelotti aos repórteres, segundo a ESPN.