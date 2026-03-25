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“O futebol não é uma ciência exata” – Carlo Ancelotti responde às críticas sobre a convocação de Neymar, enquanto o Brasil intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026
Ancelotti mantém-se firme quanto à escolha do elenco
Em declarações antes do amistoso entre Brasil e França em Boston, Ancelotti abordou as incessantes perguntas sobre a contínua ausência de Neymar de seus planos. O técnico italiano, que ainda não convocou o atacante do Santos desde que assumiu o comando da seleção, reconheceu o debate público, mas insistiu que seu foco continua sendo o coletivo.
“Eu observo tudo, ouço tudo. Mas meu papel é tomar decisões. É normal que todos possam ter uma opinião, porque o futebol não é uma universidade... o futebol não é uma ciência exata. Todos têm sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos”, disse Ancelotti aos repórteres, segundo a ESPN.
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Romário e Ronaldo lideram a campanha em prol de Neymar
A pressão sobre Ancelotti se intensificou após intervenções contundentes de ícones brasileiros. Romário, o herói da Copa do Mundo de 1994, foi particularmente direto em sua avaliação da situação, instando o técnico a priorizar o talento em detrimento de rígidos parâmetros físicos, afirmando: “Um jogador de destaque tem que jogar. A seleção nacional é o lugar para os melhores e mais talentosos. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar, tanto física quanto tecnicamente, ganhar ritmo de jogo e criar entrosamento com o grupo. É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja a 100%, do que convocar qualquer outro jogador.”
Ronaldo Nazário acrescentou: “Se Neymar estiver em boa forma física, eu o levaria para a Copa do Mundo. Vou torcer para que Neymar esteja bem fisicamente. Se estiver, tenho certeza de que Ancelotti o levará. Ele pode ajudar.”
"Ainda é o jogador brasileiro mais talentoso"
O experiente craque brasileiro Fabinho, que integrou a convocação de Ancelotti para a pré-convocatória de março, também manifestou seu apoio a Neymar. “Para mim, ele continua sendo o jogador brasileiro mais talentoso da atualidade”, afirmou o ex-jogador do Liverpool nesta semana. “Ele é capaz de fazer a diferença a qualquer momento, por isso pode ser muito importante em uma Copa do Mundo. Se estiver em boa forma e fisicamente apto, ele é o melhor.”
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O tempo contra Neymar
O foco imediato da seleção brasileira recai agora sobre o confronto contra a França e o amistoso subsequente contra a Croácia, enquanto Ancelotti começa a definir seus planos para a Copa do Mundo. Neymar tem apenas mais oito partidas pelo Santos antes de Ancelotti anunciar a convocação para o torneio, começando com o confronto da Série A contra o Remo-PA, no dia 2 de abril.