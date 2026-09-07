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'O futebol me deu tudo' - Ex-ponta do Barcelona Cristian Tello anuncia aposentadoria após 512 jogos como profissional
Ponta espanhol pendura as chuteiras
O revelado em La Masia encerrou oficialmente a longa carreira em 6 de setembro, depois de somar 512 partidas como profissional. Depois de surgir inicialmente no Barcelona, ele passou o auge dos seus dias como jogador competindo no mais alto nível por Porto, Fiorentina e Betis. Mais recentemente, o ponta atuou no Oriente Médio, defendendo o Palm City FC, da terceira divisão dos Emirados Árabes Unidos, desde outubro de 2025.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Atacante compartilha despedida emocionante
O espanhol divulgou uma mensagem emocionante refletindo sobre os altos e baixos de sua trajetória no futebol, ao mesmo tempo em que expressou gratidão à família, aos companheiros de equipe e aos torcedores.
Escrevendo em sua conta oficial no Instagram, Tello disse: "Hoje é hora de dizer adeus a uma parte da minha vida. Depois de tantos anos, tantos jogos, tantos vestiários, tanta alegria e também momentos difíceis, chegou a hora de colocar um ponto final no futebol profissional.
"O futebol me deu tudo. Permitiu que eu realizasse sonhos que antes pareciam impossíveis, conhecesse pessoas que levarei comigo para sempre e vivesse momentos que ficarão na minha memória por toda a vida. Tive a sorte de vestir camisas que significam o mundo para mim e de compartilhar essa trajetória com companheiros de equipe, treinadores, funcionários dos clubes, amigos e, acima de tudo, minha família."
Carreira vitoriosa chega ao fim
Ao longo de sua trajetória, Tello acumulou uma invejável coleção de títulos, incluindo um título de La Liga com o Barcelona, uma conquista da Copa do Rei com o Betis e o título da MLS Cup com o Los Angeles FC.
Dando continuidade à sua mensagem de despedida, ele acrescentou: "A todos que já torceram por mim, me apoiaram, me criticaram ou simplesmente estiveram ao meu lado: obrigado. Do fundo do meu coração. Saio com a tranquilidade de que dei tudo por este esporte e com um orgulho imenso da trajetória percorrida.
"Hoje chega ao fim o meu tempo como jogador profissional, mas tudo o que o futebol me ensinou fica comigo para sempre. Obrigado, futebol."
- Pressinphoto
Novos horizontes acenam para o veterano
Encerrar a carreira de jogador põe fim a uma trajetória nômade, que viu o ponta atuar na Espanha, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Tello agora vai avaliar suas opções fora dos gramados após mais de uma década no nível profissional. Sua vasta experiência em várias ligas de elite da Europa e do mundo pode abrir caminho para uma transição para a carreira de treinador ou para a gestão esportiva.
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