'O futebol me deu tudo' - Ex-ponta do Barcelona Cristian Tello anuncia aposentadoria após 512 jogos como profissional

O espanhol divulgou uma mensagem emocionante refletindo sobre os altos e baixos de sua trajetória no futebol, ao mesmo tempo em que expressou gratidão à família, aos companheiros de equipe e aos torcedores.

Escrevendo em sua conta oficial no Instagram, Tello disse: "Hoje é hora de dizer adeus a uma parte da minha vida. Depois de tantos anos, tantos jogos, tantos vestiários, tanta alegria e também momentos difíceis, chegou a hora de colocar um ponto final no futebol profissional.

"O futebol me deu tudo. Permitiu que eu realizasse sonhos que antes pareciam impossíveis, conhecesse pessoas que levarei comigo para sempre e vivesse momentos que ficarão na minha memória por toda a vida. Tive a sorte de vestir camisas que significam o mundo para mim e de compartilhar essa trajetória com companheiros de equipe, treinadores, funcionários dos clubes, amigos e, acima de tudo, minha família."