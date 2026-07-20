Depois de ter sido um dos principais jogadores da Inglaterra, inclusive com a camisa da seleção (pela qual, de 1972 a 1982, disputou 63 partidas e marcou 21 gols), ele iniciou sua carreira como técnico. O Newcastle, o segundo amor de sua vida depois do Liverpool, foi o início e o fim de sua trajetória: ele comandou os Magpies de 1992 a 1997, chegando até a disputar o título da Premier League com o Manchester United de Sir Alex Ferguson e levando o clube de volta às competições europeias após muitos anos de espera, para depois reassumir o cargo em 16 de janeiro de 2008, após a demissão de Sam Allardyce. Ele conseguiu salvar o clube e mantê-lo na Premier League, mas apresentou sua demissão, em meio a polêmicas com o controverso proprietário Mike Ashley, apenas alguns meses depois e após fortes divergências sobre a campanha de contratações conduzida pela diretoria.