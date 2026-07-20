O futebol inglês e o internacional perdem um ícone lendário. Aos 75 anos, faleceu Kevin Keegan, um dos maiores atacantes europeus de todos os tempos, Bola de Ouro em 1978 e 1979, ícone como jogador vestindo a camisa do Liverpool antes de se tornar igualmente popular como técnico, sobretudo à frente do Newcastle e também durante uma breve passagem como técnico da seleção inglesa. Ele estava gravemente doente há algum tempo.
Traduzido por
O futebol lamenta a morte de Kevin Keegan: ele tinha 75 anos e estava doente há algum tempo; ganhou duas Bolas de Ouro e foi um ícone do Liverpool e do Newcastle
A CARREIRA
Kevin Keegan nasceu em Doncaster em 14 de fevereiro de 1951 e, após seus primeiros passos no Scunthorpe United entre 1968 e 1971, iniciou sua grande aventura nas fileiras do Liverpool, que se estenderia até 1977. Com a camisa dos Reds, conquistou três campeonatos ingleses, uma FA Cup, dois Charity Shields, uma Copa dos Campeões em 1977 e duas edições da Copa da UEFA. Em 1977, ele se transferiu para a Alemanha, para o Hamburgo, com o qual conquistou um título da Bundesliga e chegou a outra final da Copa dos Campeões em 1980, sendo derrotado apenas pelo Nottingham Forest. Naquele verão, ele retornou à Inglaterra, onde encerrou sua carreira (em 1985) após ter jogado pelo Southampton, Newcastle e Blacktown City.
TAMBÉM É UMA LENDA EM NEWCASTLE
Depois de ter sido um dos principais jogadores da Inglaterra, inclusive com a camisa da seleção (pela qual, de 1972 a 1982, disputou 63 partidas e marcou 21 gols), ele iniciou sua carreira como técnico. O Newcastle, o segundo amor de sua vida depois do Liverpool, foi o início e o fim de sua trajetória: ele comandou os Magpies de 1992 a 1997, chegando até a disputar o título da Premier League com o Manchester United de Sir Alex Ferguson e levando o clube de volta às competições europeias após muitos anos de espera, para depois reassumir o cargo em 16 de janeiro de 2008, após a demissão de Sam Allardyce. Ele conseguiu salvar o clube e mantê-lo na Premier League, mas apresentou sua demissão, em meio a polêmicas com o controverso proprietário Mike Ashley, apenas alguns meses depois e após fortes divergências sobre a campanha de contratações conduzida pela diretoria.
A BREVE EXPERIÊNCIA COMO TÉCNICO DA SELEÇÃO INGLESA
Entre essas duas passagens como técnico do Newcastle, vale destacar sua passagem como técnico da seleção da Inglaterra, de fevereiro de 1999 até o final do Euro 2000. Ele assumiu o lugar de Glen Hoddle, que havia sido demitido, e conseguiu a classificação para a fase final apenas por meio da repescagem vencida contra a Escócia, mas pagou com a demissão por uma campanha decepcionante na Euro 2020, onde foi eliminado pela Romênia nas quartas de final. Em janeiro de 2026, ele revelou ao público que sofria de uma forma muito agressiva de câncer, até seu falecimento, ocorrido nas últimas horas.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.