AFP
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"O futebol está sendo refém" - Jurgen Klopp, indignado com as pausas para hidratação na Copa do Mundo, junta-se ao técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, para manifestar publicamente suas reclamações
Klopp critica o "espetáculo publicitário"
Atualmente, os jogadores têm direito a uma pausa de três minutos aos 22 minutos de cada tempo para se hidratarem, devido ao intenso calor do verão nos Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, Klopp não se convenceu com a justificativa apresentada pela entidade reguladora.
Em entrevista à emissora alemã ZDF, Klopp não mediu palavras ao avaliar a situação atual do torneio. O lendário técnico disse: “O futebol está sendo refém de executivos acomodados em escritórios com ar-condicionado. Quando vi os jogadores simplesmente parados ali durante uma pausa por calor, enquanto os intervalos comerciais da TV ditavam o ritmo da partida, não pude deixar de me perguntar: a quem a Copa do Mundo realmente serve? Aos torcedores? Aos jogadores? Ou aos anunciantes?”
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Os interesses comerciais prevalecem sobre o espírito esportivo
A FIFA já havia defendido as pausas, afirmando que a adoção de intervalos para hidratação faz parte de um esforço específico para garantir as melhores condições possíveis aos jogadores, com base nas experiências de torneios anteriores, incluindo a recém-reformulada Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos no verão passado. Apesar disso, as pausas têm sido criticadas por serem motivadas por interesses financeiros, em vez de demonstrarem uma preocupação genuína com os participantes.
Klopp acredita que os intervalos destroem o ritmo orgânico do jogo, comparando o esporte a uma força natural que está sendo bloqueada artificialmente. “Uma partida da Copa do Mundo deveria fluir como um rio. Em vez disso, construímos barragens bem no meio para que os comerciais possam passar. O futebol costumava ser o evento principal, mas agora corre o risco de se tornar a música de fundo de um show de publicidade”, acrescentou ele, descrevendo os intervalos como “nada mais do que uma gaiola dourada construída para os patrocinadores”, ao mesmo tempo em que são “apresentados como uma espada nobre contra o calor”.
Pochettino junta-se à crescente onda de críticas
O alemão não é a única figura de destaque a manifestar suas preocupações em relação às interrupções táticas e físicas. Pochettino também tornou públicas suas reclamações, sugerindo que as pausas costumam ser desnecessárias, a menos que o clima chegue a um ponto crítico. O técnico da seleção americana afirmou: “Não gosto disso. Só gosto quando as condições são extremas. Mas quando as condições são boas, é desnecessário.”
A controvérsia em torno da hidratação não se limitou ao campo. Os torcedores também enfrentaram uma série confusa de regulamentos relativos ao seu próprio consumo de água. A FIFA recentemente deu uma grande guinada em sua política para os estádios, após inicialmente proibir os torcedores de levar garrafas reutilizáveis para os locais dos jogos. Essa reviravolta só alimentou a percepção de que o ganho comercial é a força motriz por trás de todas as decisões logísticas tomadas neste verão.
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O Super Bowl do sucesso comercial
As emissoras certamente não estão reclamando do tempo de transmissão extra gerado pelos intervalos. Nos Estados Unidos, a FOX Sports tem enfrentado críticas por exibir anúncios em tela cheia durante as interrupções, com os comentaristas chegando a anunciar que “este intervalo para hidratação é patrocinado pela Powerade”. O potencial financeiro desses intervalos é imenso para as emissoras envolvidas.
Kelly Williams, diretora-geral de publicidade da ITV, destacou a importância financeira do torneio ao dizer ao The Guardian: “Este será nosso torneio de maior sucesso comercial de todos os tempos. Não se trata apenas de um jogo, mas de seis semanas de audiências realmente grandes na TV. É efetivamente nosso momento de Super Bowl de verão de seis semanas.” Para Klopp, no entanto, essa tendência representa um afastamento perigoso da essência do jogo, já que o ritmo das maiores partidas do mundo é sacrificado em prol de mais um intervalo comercial.