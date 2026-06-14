"O futebol está sendo refém" - Jurgen Klopp, indignado com as pausas para hidratação na Copa do Mundo, junta-se ao técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, para manifestar publicamente suas reclamações

A FIFA já havia defendido as pausas, afirmando que a adoção de intervalos para hidratação faz parte de um esforço específico para garantir as melhores condições possíveis aos jogadores, com base nas experiências de torneios anteriores, incluindo a recém-reformulada Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos no verão passado. Apesar disso, as pausas têm sido criticadas por serem motivadas por interesses financeiros, em vez de demonstrarem uma preocupação genuína com os participantes.

Klopp acredita que os intervalos destroem o ritmo orgânico do jogo, comparando o esporte a uma força natural que está sendo bloqueada artificialmente. “Uma partida da Copa do Mundo deveria fluir como um rio. Em vez disso, construímos barragens bem no meio para que os comerciais possam passar. O futebol costumava ser o evento principal, mas agora corre o risco de se tornar a música de fundo de um show de publicidade”, acrescentou ele, descrevendo os intervalos como “nada mais do que uma gaiola dourada construída para os patrocinadores”, ao mesmo tempo em que são “apresentados como uma espada nobre contra o calor”.



