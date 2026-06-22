O futebol em defesa da família... Como o caso de Doko se transformou em uma batalha pela opinião pública?

Em um torneio do porte da Copa do Mundo, onde os olhos de milhões de pessoas se voltam para o gramado e cada partida se transforma em um evento global, raramente uma história humana rouba a cena da própria competição. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jérémy Doku, ponta da seleção da Bélgica e do Manchester City, que se viu no centro de uma tempestade de polêmicas após anunciar seu desejo de deixar o concentramento da seleção de seu país caso as partidas da Copa do Mundo coincidissem com o nascimento de seu primeiro filho.

O que começou como uma decisão pessoal ligada à família rapidamente se transformou em um debate global sobre os limites das obrigações dos jogadores e a prioridade da vida privada no mundo do futebol moderno. Embora o jogador tenha sido alvo de críticas severas por parte de alguns meios de comunicação, a reação, tanto dentro quanto fora do meio esportivo, foi notavelmente unânime, afirmando que certos momentos da vida são insubstituíveis, independentemente da importância do torneio ou do valor da partida.

Espera-se que Jérémy Doku receba seu primeiro filho na segunda semana de julho, período que poderá coincidir com as decisivas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, caso a seleção belga continue sua trajetória com sucesso. O jogador não tentou esconder sua posição, mas falou abertamente sobre seu desejo de estar ao lado de sua esposa durante esse momento excepcional.

Duko afirmou que qualquer pessoa que esteja prestes a se tornar pai pela primeira vez não gostaria de perder essa experiência única, ressaltando, ao mesmo tempo, que está plenamente ciente dos compromissos associados a representar a seleção e participar de um torneio mundial da magnitude da Copa do Mundo. Apesar das complexidades da situação, o jogador demonstrou confiança de que a Federação Belga de Futebol compreenderá suas circunstâncias humanas e familiares, segundo informou a “BBC” .