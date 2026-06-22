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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O futebol em defesa da família... Como o caso de Doko se transformou em uma batalha pela opinião pública?

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J. Doku
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A polêmica que começou com um nascimento e terminou com um consenso inesperado

Em um torneio do porte da Copa do Mundo, onde os olhos de milhões de pessoas se voltam para o gramado e cada partida se transforma em um evento global, raramente uma história humana rouba a cena da própria competição. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jérémy Doku, ponta da seleção da Bélgica e do Manchester City, que se viu no centro de uma tempestade de polêmicas após anunciar seu desejo de deixar o concentramento da seleção de seu país caso as partidas da Copa do Mundo coincidissem com o nascimento de seu primeiro filho.

O que começou como uma decisão pessoal ligada à família rapidamente se transformou em um debate global sobre os limites das obrigações dos jogadores e a prioridade da vida privada no mundo do futebol moderno. Embora o jogador tenha sido alvo de críticas severas por parte de alguns meios de comunicação, a reação, tanto dentro quanto fora do meio esportivo, foi notavelmente unânime, afirmando que certos momentos da vida são insubstituíveis, independentemente da importância do torneio ou do valor da partida.

Espera-se que Jérémy Doku receba seu primeiro filho na segunda semana de julho, período que poderá coincidir com as decisivas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, caso a seleção belga continue sua trajetória com sucesso. O jogador não tentou esconder sua posição, mas falou abertamente sobre seu desejo de estar ao lado de sua esposa durante esse momento excepcional.

Duko afirmou que qualquer pessoa que esteja prestes a se tornar pai pela primeira vez não gostaria de perder essa experiência única, ressaltando, ao mesmo tempo, que está plenamente ciente dos compromissos associados a representar a seleção e participar de um torneio mundial da magnitude da Copa do Mundo. Apesar das complexidades da situação, o jogador demonstrou confiança de que a Federação Belga de Futebol compreenderá suas circunstâncias humanas e familiares, segundo informou aBBC” .

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Declarações que causaram grande indignação

    A polêmica começou quando a jornalista francesa France Pierron, apresentadora do jornal e do canal L’Équipe, criticou a postura de Doku de uma forma que gerou grande indignação.

    Ela considerou que a presença do pai durante o parto não tem grande importância e descreveu a situação com expressões que provocaram uma onda de críticas severas nas redes sociais e nos meios esportivos e de comunicação.

    Não demorou muito para que a instituição L’Équipe se visse obrigada a emitir um comunicado oficial, no qual afirmou que essas declarações não refletem seus valores nem suas orientações.

    Além disso, Pierron apresentou um pedido de desculpas público após a grande polêmica causada por suas palavras, enquanto reportagens da mídia francesa indicaram que ela não apresentou seu programa habitual no dia seguinte.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Ampla manifestação de solidariedade por parte das estrelas do futebol

    A reação mais forte veio de dentro do próprio mundo do futebol, onde vários jogadores, treinadores e personalidades do esporte manifestaram seu total apoio a Doku.

    Entre os mais notáveis estava o atacante da seleção inglesa Ollie Watkins, que falou com base em sua experiência pessoal como pai de dois filhos.

    Watkins explicou que o nascimento do primeiro filho representa um dos momentos mais importantes na vida de qualquer pessoa, ressaltando que essa experiência é única e que acompanhar a parceira nessa fase excepcional tem um valor humano incomparável a qualquer evento esportivo.

    Ele acrescentou que os jogadores de futebol passam grande parte de suas vidas longe de suas famílias devido aos jogos, aos campos de treinamento e às viagens constantes; por isso, perder esses momentos familiares tão importantes é extremamente doloroso.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Os jogadores não são máquinas

    Por sua vez, a Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol afirmou que as pressões e exigências impostas aos jogadores não devem prejudicar os momentos familiares essenciais em suas vidas.

    A Associação enfatizou que tratar os jogadores como pessoas com vida privada e responsabilidades familiares é tão importante quanto considerá-los atletas profissionais.

    E esclareceu que proporcionar um ambiente saudável e equilibrado aos jogadores começa pelo respeito aos eventos importantes de suas vidas, principalmente casamento, nascimento de filhos e situações familiares de emergência.

    Entre os comentários que mais chamaram a atenção está o do Instituto da Paternidade, uma instituição que apoia o papel dos pais na vida familiar.

    O vice-presidente executivo do instituto, Jeremy Davies, comparou a visão que obriga os jogadores a ignorarem suas vidas particulares à dos gladiadores no antigo Coliseu Romano.

    Ele observou que a torcida espera que essas estrelas proporcionem entretenimento e vitórias constantemente, mas às vezes se esquece de que eles são seres humanos antes de serem jogadores de futebol.

    Ele acrescentou que o dinheiro, a fama e os títulos têm menos valor do que os momentos humanos que criam as verdadeiras lembranças dentro da família.

  • FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIAAFP

    Ausência de normas claras sobre a licença paternidade

    Um dos aspectos que o caso de Doku trouxe à tona é a ausência de regulamentos claros no futebol no que diz respeito à licença paternidade.

    Enquanto os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) garantem direitos claros às jogadoras no que diz respeito à licença-maternidade, incluindo períodos remunerados e prazos específicos, não existem regras semelhantes que regulem a situação dos jogadores homens.

    Essa lacuna regulatória deixa muitos jogadores diante de um dilema difícil: escolher entre o dever profissional e a responsabilidade familiar, especialmente durante grandes torneios e temporadas intensas.

  • FBL-WC-2018-ENG-PRESSERAFP

    Casos semelhantes no mundo do futebol

    Doku não é o primeiro jogador a enfrentar essa situação, e provavelmente não será o último. Na Copa do Mundo de 2018, Fabian Delph deixou o concentramento da seleção inglesa na Rússia para acompanhar o nascimento de sua filha, antes de retornar para jogar com a equipe.

    No mesmo ano, o espanhol David Silva ficou de fora de partidas pelo Manchester City depois que seu filho nasceu antes do previsto, preferindo ficar ao lado da família durante esse período delicado.

    Além disso, o goleiro espanhol David de Gea recebeu uma licença relativamente longa em 2021 após o nascimento de sua filha durante a pandemia de COVID-19.

    Por outro lado, alguns jogadores foram obrigados a acompanhar esses momentos à distância. O norueguês Leo Ostigard assistiu ao nascimento de seu filho por videochamada enquanto disputava a Copa do Mundo, enquanto o português Rúben Neves passou por uma experiência semelhante durante o período de restrições de viagem relacionadas à pandemia de COVID-19.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O futebol é importante... mas

    Por sua vez, o técnico dinamarquês Thomas Frank apresentou uma visão que talvez resuma a essência de toda a questão. Ele afirmou que o futebol continua sendo “a coisa mais importante entre as coisas sem importância”, em referência ao grande lugar que ocupa na vida das pessoas, mas que permanece menos importante do que os grandes acontecimentos humanos.

    Frank enfatizou que estar presente no nascimento de um filho representa uma das experiências mais marcantes que um ser humano pode viver, e que sempre aconselhou seus jogadores a darem prioridade a esse momento quando se deparassem com uma situação semelhante.

    Ele concluiu sua fala afirmando que o retorno de Doko à sua família para acompanhar o nascimento de seu filho seria a decisão certa, observando que o jogador voltaria depois mais feliz e com maior equilíbrio emocional.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Uma vitória para o ser humano, antes de tudo, e só depois para o jogador

    Talvez haja divergências de opinião sobre muitas questões relacionadas ao futebol, mas a polêmica em torno de Jérémy Doku revelou um consenso raro, tanto dentro quanto fora do meio esportivo.

    Num mundo em que o sucesso é medido por gols, vitórias e títulos, Doukou lembrou a todos de uma verdade simples: há momentos na vida que são insubstituíveis.

    Por isso, sua história não se transformou em uma mera discussão sobre uma possível ausência em uma partida da Copa do Mundo, mas tornou-se um símbolo de uma luta mais ampla relacionada ao direito dos atletas de serem pais, maridos e pessoas normais, e não apenas estrelas obrigadas a dar o máximo dentro de campo.

    No fim das contas, pareceu que todo o mundo do futebol concordou com uma única mensagem: algumas vitórias não são conquistadas sobre a grama, mas sim no seio da família.

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