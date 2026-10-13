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“O futebol é sobre memórias”: por que Michael Owen não quer uma segunda medalha de campeão da Premier League enquanto caso de fair play financeiro provoca debate sobre a retirada de títulos do Manchester City
Manchester City recorre de decisões que o consideraram culpado em caso de fair play financeiro
O Manchester City, que vê uma saga que desvia as atenções se arrastar há mais de três anos e meio, sustenta que não fez nada de errado e recorreu das decisões que o consideraram culpado proferidas por uma comissão independente.
O clube, no entanto, é acusado pela Premier League de ter realizado negócios “de fachada” entre 2009 e 2018. Foi nesse período que foram lançadas as bases de uma dinastia esportiva moderna no Etihad Stadium.
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Manchester City pode ver seus títulos apagados dos livros de história
Depois de conquistar grandes títulos, o City já soma oito títulos da Premier League, uma vitória na Champions League e várias conquistas de copas nacionais em um currículo dos mais brilhantes. Esse sucesso foi alcançado por meios legais? E as punições mais severas serão aplicadas?
Essas perguntas ainda não foram respondidas, mas muitos continuam especulando sobre o que pode acontecer. Da exclusão da primeira divisão à perda de pontos e à proibição de contratar, diversas sanções podem ser impostas a um clube que gastou muito em busca do sonho.
Se for considerado que o City violou as regras e que uma forma de “trapaça” permitiu a realização frequente de desfiles em ônibus abertos, suas conquistas poderão ser apagadas dos livros de história.
Se isso acontecer, vitórias passadas poderão ser atribuídas a outros. Esse cenário continua improvável, já que os possíveis beneficiários de títulos concedidos retroativamente não parecem muito interessados em receber troféus por benevolência.
Por que Owen é contra a concessão retroativa de títulos
Questionado sobre a possibilidade de cassação de títulos, já que integrou o elenco do Manchester United em 2011-12 que perdeu a disputa pelo título para o Manchester City após o gol icônico de Sergio Aguero nos últimos instantes da rodada final da temporada, Owen, que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse à GOAL: “Depende de quais infrações o City for considerado culpado, se for considerado culpado, é claro.
“Até agora, o clube foi considerado culpado, mas, obviamente, há um recurso. É muito difícil dizer, porque há seis, sete, oito cenários diferentes sobre os quais poderíamos falar. Poderíamos falar de cassação de títulos, multas, proibição de contratar jogadores, rebaixamento, perda de pontos. Há muitas maneiras diferentes de puni-lo.
“Se o City infringiu as regras na medida que estamos ouvindo, é claro que haverá uma punição muito, muito severa. Não se pode infringir as regras e sair impune. Não se pode infringir as regras da forma como, segundo as notícias, o City infringiu e receber apenas uma punição leve. Será algo significativo.
“Acho que eu teria direito a mais uma medalha de campeão da liga se fosse esse o caso, mas não teria a mesma sensação. Para mim, o futebol é feito de lembranças, não de receber algo 10, 15, 20 anos depois. O que importa é aquele momento, e então você recebe uma medalha, mas ela só faz você voltar àquele momento e ao que sentiu.
“É assim que vejo a situação. Cada pessoa é diferente. Não sou do tipo que deseja algo ruim aos outros para sair ganhando. Para mim, ganhei o que ganhei e não me preocupo com mais nada agora.
“É uma situação triste, mas acho que ainda vai se arrastar por bastante tempo. Todo mundo está eufórico e empolgado, ou abatido e deprimido, ou seja lá o que for, mas acho que isso vai levar muito, muito tempo. Então, na minha opinião, vai se arrastar. É claro que teremos apenas de esperar para ver.”
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Quais punições, se houver, serão impostas ao Manchester City?
Ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid, Owen conquistou a Premier League pelo Manchester United em 2010-11. Sua carreira também lhe rendeu títulos da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Uefa e a Bola de Ouro, deixando-lhe muitas boas lembranças.
O caso do Manchester City, porém, continuará gerando debates acalorados, já que ainda não foi definido como ficarão o passado, o presente e o futuro do clube. Uma decisão definitiva está prevista para até o fim de janeiro de 2027, embora novos recursos possam ser apresentados nessa etapa.
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