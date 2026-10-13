Questionado sobre a possibilidade de cassação de títulos, já que integrou o elenco do Manchester United em 2011-12 que perdeu a disputa pelo título para o Manchester City após o gol icônico de Sergio Aguero nos últimos instantes da rodada final da temporada, Owen, que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse à GOAL: “Depende de quais infrações o City for considerado culpado, se for considerado culpado, é claro.

“Até agora, o clube foi considerado culpado, mas, obviamente, há um recurso. É muito difícil dizer, porque há seis, sete, oito cenários diferentes sobre os quais poderíamos falar. Poderíamos falar de cassação de títulos, multas, proibição de contratar jogadores, rebaixamento, perda de pontos. Há muitas maneiras diferentes de puni-lo.

“Se o City infringiu as regras na medida que estamos ouvindo, é claro que haverá uma punição muito, muito severa. Não se pode infringir as regras e sair impune. Não se pode infringir as regras da forma como, segundo as notícias, o City infringiu e receber apenas uma punição leve. Será algo significativo.

“Acho que eu teria direito a mais uma medalha de campeão da liga se fosse esse o caso, mas não teria a mesma sensação. Para mim, o futebol é feito de lembranças, não de receber algo 10, 15, 20 anos depois. O que importa é aquele momento, e então você recebe uma medalha, mas ela só faz você voltar àquele momento e ao que sentiu.

“É assim que vejo a situação. Cada pessoa é diferente. Não sou do tipo que deseja algo ruim aos outros para sair ganhando. Para mim, ganhei o que ganhei e não me preocupo com mais nada agora.

“É uma situação triste, mas acho que ainda vai se arrastar por bastante tempo. Todo mundo está eufórico e empolgado, ou abatido e deprimido, ou seja lá o que for, mas acho que isso vai levar muito, muito tempo. Então, na minha opinião, vai se arrastar. É claro que teremos apenas de esperar para ver.”