"O futebol é irracional" - Wilfried Nancy se pronuncia sobre sua demissão do Celtic após uma passagem desastrosa de 33 jogos

Apesar da brevidade de sua passagem, Nancy mantém a humildade em relação à experiência, ressaltando que recusou várias outras ofertas para se mudar para o East End de Glasgow. O mandato de 33 dias figura como um dos mais curtos da história moderna do clube, mas o técnico não guarda rancor contra a diretoria ou a torcida em relação à sua rápida demissão, mesmo com a disputa pelo título ainda em aberto.

Refletindo sobre a marca do clube, Nancy disse: “A marca do Celtic, isso é algo que eu gosto muito. É por isso que eu quis ir para lá, apesar de ter tido muitas oportunidades, com muita humildade, em diferentes clubes. É por isso que coloquei tudo em perspectiva. Depois disso, a pressão é a pressão e eles mudaram de ideia. Mas eu passei um tempo realmente muito bom lá. Não tive tempo suficiente para implementar a minha maneira de treinar, a minha maneira de fazer as coisas. Mas é assim que as coisas são. Não tenho nada de ruim a dizer sobre o que aconteceu lá. Faz parte da minha trajetória.”