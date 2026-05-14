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"O futebol é irracional" - Wilfried Nancy se pronuncia sobre sua demissão do Celtic após uma passagem desastrosa de 33 jogos
Uma experiência maravilhosa, apesar do caos
Nancy refletiu sobre sua breve e turbulenta passagem pelo Celtic, descrevendo a oportunidade de comandar o gigante escocês como uma “experiência maravilhosa”, apesar dos resultados desastrosos que levaram à sua demissão em menos de cinco semanas. Nancy foi contratado do Columbus Crew para substituir a comissão técnica anterior, mas sua tentativa de reformular a identidade tática do clube saiu pela culatra quase imediatamente.
Em entrevista ao podcast Training Ground Guru, Nancy compartilhou suas reflexões sobre sua mentalidade durante aquele período. “Sinceramente, foi uma experiência maravilhosa porque, antes de tudo, você tem a paixão. Eu faço meu trabalho com paixão. É por isso que amo meu trabalho e procuro jogadores que joguem com paixão. Neste clube, entre os torcedores e na cidade, podemos sentir isso. Tem sido incrível por causa disso”, disse ele.
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Mudanças táticas e a pressão de Glasgow
A queda do francês foi atribuída, em grande parte, à sua insistência em implementar um esquema 3-4-3, uma mudança radical em relação ao estilo a que o elenco do Celtic estava acostumado. Nancy insiste que o clube o contratou especificamente por suas ideias inovadoras. No entanto, ele admitiu que a imensa pressão que cercava o clube acabou por ditar seu destino.
Nancy explicou: “O Celtic me contratou para mudar [o estilo de jogo]. Não sou um técnico conservador, foi por isso que me contrataram. Tínhamos um plano, tudo estava claro porque eu fiz meu dever de casa. Mas depois disso, com a pressão, ainda tínhamos tudo em nossas mãos para mudar as coisas e nos ajustar. Minha ideia não era mudar tudo, isso é impossível. Não sou burro a ponto de chegar e mudar tudo. A ideia era trazer algo novo passo a passo, ou algo diferente. Mas depois disso, a pressão, e ela é tão grande, foi por isso que o que aconteceu, aconteceu.”
Sem arrependimentos quanto à mudança para Parkhead
Apesar da brevidade de sua passagem, Nancy mantém a humildade em relação à experiência, ressaltando que recusou várias outras ofertas para se mudar para o East End de Glasgow. O mandato de 33 dias figura como um dos mais curtos da história moderna do clube, mas o técnico não guarda rancor contra a diretoria ou a torcida em relação à sua rápida demissão, mesmo com a disputa pelo título ainda em aberto.
Refletindo sobre a marca do clube, Nancy disse: “A marca do Celtic, isso é algo que eu gosto muito. É por isso que eu quis ir para lá, apesar de ter tido muitas oportunidades, com muita humildade, em diferentes clubes. É por isso que coloquei tudo em perspectiva. Depois disso, a pressão é a pressão e eles mudaram de ideia. Mas eu passei um tempo realmente muito bom lá. Não tive tempo suficiente para implementar a minha maneira de treinar, a minha maneira de fazer as coisas. Mas é assim que as coisas são. Não tenho nada de ruim a dizer sobre o que aconteceu lá. Faz parte da minha trajetória.”
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Nancy queria mais tempo
Ao concluir suas reflexões sobre a saída, Nancy acrescentou: "O apoio que recebi do presidente e de todos foi enorme. Mas, além disso, há os resultados, e sabemos, neste trabalho, que é difícil se não os levarmos em conta. O futebol às vezes é irracional, então é óbvio dizer que não tive tempo suficiente. É claro que as coisas poderiam ter sido melhores, mas a vida é feita de momentos. O momento em que fui para lá, pensando bem, talvez não tenha sido o momento certo.”
O Celtic ocupa atualmente o segundo lugar na Premiership escocesa, um ponto atrás do líder Hearts, antes do confronto decisivo da última rodada neste sábado.