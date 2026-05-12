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O futebol é a vida! O El Paso Locomotive contrata o ator Cristo Fernández, da série “Ted Lasso”, conhecido pelos fãs como Dani Rojas
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O Locomotive anuncia uma grande contratação
Há muito tempo circulam rumores de que Fernández estaria de olho em uma carreira no futebol profissional. O atacante, de 35 anos, fez testes primeiro no Chicago Fire 2 e depois no El Paso no início deste ano. Mas agora, ao que parece, ele terá sua chance definitiva na USL. O clube não divulgou os termos do contrato.
“Cristo é uma ótima aquisição para o nosso elenco, trazendo mais uma opção ofensiva para a nossa linha de ataque”, disse o técnico do Locomotive, Junior Gonzalez, em comunicado. “Sua paixão pelo esporte e suas qualidades de liderança no vestiário nos permitem continuar a cultivar a cultura positiva pela qual nos empenhamos como clube.”
Uma longa carreira nas categorias de base
Por algum tempo, parecia que Fernández estava a caminho de uma carreira profissional. Ele jogou nas categorias de base do Tecos FC, na época uma academia muito conceituada, antes de ver sua carreira interrompida por lesões. Foi incentivado a seguir a carreira de ator e — apesar de interpretar o papel de um jogador de futebol muito querido — parecia decidido a abandonar o esporte de vez.
Fernandez expressou sua empolgação em retornar ao esporte em um comunicado: “O futebol sempre foi uma parte importante da minha vida e da minha identidade, e não importa aonde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca saiu de verdade do meu coração.
“Sou imensamente grato ao El Paso Locomotive FC — ao clube, aos treinadores, à equipe técnica e, especialmente, aos meus companheiros de equipe — por abrir as portas e me dar a oportunidade de competir desde o primeiro dia. Esta jornada de volta ao futebol profissional tem a ver com acreditar em si mesmo, assumir riscos e continuar perseguindo seus sonhos, por mais inesperado que o caminho possa ser. Porque, como dizemos no México: hay que seguirle echando ganas (vamos continuar dando o nosso melhor). Sempre grato a Deus, à minha família e aos meus amigos por acreditarem em mim. Talvez eu seja apenas um louco com sonhos malucos… então, estar aqui com os “Locos” faz todo o sentido.”
- AFP
Outros astros de Ted Lasso entram na onda
Fernandez não é a única estrela da série que já esteve envolvida no futebol. Kola Bokinni, que interpretou o capitão Isaac McAdoo, jogou em nível semiprofissional, enquanto Phil Dunster, querido pelo público por sua interpretação do atacante desajustado Jamie Tartt, tem sido elogiado por vários membros do elenco por suas habilidades no futebol.
O Locomotive está tendo uma excelente temporada
A contratação de Fernández chega em um momento interessante para o El Paso. O clube da USL ocupa atualmente a quarta posição na Conferência Oeste e é o time com mais gols marcados na liga. No ano passado, terminou em quarto lugar na conferência e foi eliminado nas quartas de final. Rojas, no mínimo, pode dar um impulso extra ao ataque da equipe.