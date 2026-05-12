O futebol é a vida! O El Paso Locomotive contrata o ator Cristo Fernández, da série “Ted Lasso”, conhecido pelos fãs como Dani Rojas

Por algum tempo, parecia que Fernández estava a caminho de uma carreira profissional. Ele jogou nas categorias de base do Tecos FC, na época uma academia muito conceituada, antes de ver sua carreira interrompida por lesões. Foi incentivado a seguir a carreira de ator e — apesar de interpretar o papel de um jogador de futebol muito querido — parecia decidido a abandonar o esporte de vez.

Fernandez expressou sua empolgação em retornar ao esporte em um comunicado: “O futebol sempre foi uma parte importante da minha vida e da minha identidade, e não importa aonde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca saiu de verdade do meu coração.

“Sou imensamente grato ao El Paso Locomotive FC — ao clube, aos treinadores, à equipe técnica e, especialmente, aos meus companheiros de equipe — por abrir as portas e me dar a oportunidade de competir desde o primeiro dia. Esta jornada de volta ao futebol profissional tem a ver com acreditar em si mesmo, assumir riscos e continuar perseguindo seus sonhos, por mais inesperado que o caminho possa ser. Porque, como dizemos no México: hay que seguirle echando ganas (vamos continuar dando o nosso melhor). Sempre grato a Deus, à minha família e aos meus amigos por acreditarem em mim. Talvez eu seja apenas um louco com sonhos malucos… então, estar aqui com os “Locos” faz todo o sentido.”