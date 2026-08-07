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O “futebol cruel” joga contra o ídolo do Wrexham Paul Mullin, mas ex-estrela do Wrexham apoia Kieffer Moore para liderar a campanha de promoção à Premier League
Mullin marcou 110 gols pelo Wrexham e conquistou três acessos
Na esteira de Ryan Reynolds e Rob Mac concluírem uma impressionante aquisição no Racecourse Ground em 2021, eram necessárias contratações de peso para corresponder à grande ambição. Mullin foi um dos primeiros a chegar.
Ele marcou impressionantes 79 gols ao longo de suas duas primeiras temporadas como jogador do Wrexham, com sua segunda campanha rendendo o título da National League. A League Two foi superada sem grandes dificuldades, enquanto os livros de recordes foram reescritos em 2024-25, quando o terceiro acesso consecutivo na escada da EFL foi conquistado.
Nessa altura, Mullin já era um dos favoritos da torcida e um herói cult, mas começou a cair na hierarquia sob o comando de Phil Parkinson e não teve a oportunidade de provar seu valor na Championship. Ele ainda passou por empréstimos em Wigan e Bradford.
O atacante de 31 anos agora se juntou ao Rotherham, da quarta divisão, como agente livre, com seu contrato com o Wrexham sendo rescindido.
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Mullin se juntou ao Rotherham após sua saída do Wrexham
Ele sempre ocupará um lugar especial no coração dos torcedores do Wrexham, com Trundle, falando em associação com a Stake, dizendo à GOAL sobre a decisão do Wrexham de seguir em frente sem um grande nome dos tempos modernos: “O futebol é cruel, não é? Você olha para o que Mulls fez e, para mim, o Wrexham não estaria onde está sem ele. É assim que o futebol funciona. Mulls seguiu em frente, nunca teve realmente a sua chance na Championship.
“Com os jogadores que eles têm lá, têm diferentes tipos de jogadores que podem te dar diferentes gols. Eles têm ameaça no ataque por todos os lados.”
Mullin publicou nas redes sociais ao se despedir de forma emocionante do Wrexham: “Do fundo do meu coração, muito obrigado a todos os torcedores, de perto e de longe. O que criamos juntos é algo do qual sempre terei orgulho.
“Este clube é especial e foi assim para mim e minha família desde o começo. Não quero nada além de ver este clube continuar a progredir, por todas aquelas pessoas que se uniram para mantê-lo vivo e por Ryan Reynolds e Rob Mac, que são um par de pessoas especiais. Este pode ser o fim para mim como jogador, mas não há a menor chance de ser o fim do meu amor e carinho pelo clube.”
Peças-chave são destacadas na tentativa de acesso à Premier League
Reynolds e Mac continuaram a disponibilizar recursos ao longo de várias janelas de transferências, o que permitiu reforços regulares para o setor ofensivo. Nem todas essas contratações deram certo, mas o Wrexham tem muitas opções no ataque.
Avaliando as opções para a temporada 2026-27, Trundle, que passou dois anos no Racecourse entre 2001 e 2003, acrescentou: “Kieffer Moore sempre vai te garantir gols e, pela forma como Parky joga também, ele será um pouco mais direto, o que às vezes me agrada, porque acho que as pessoas podem exagerar um pouco nas jogadas.
“Quando você tem alguém como Kieffer Moore, especialmente com essa ameaça pelo alto, quando você coloca essas bolas na área, ele causa muitos problemas e vai te dar gols. Acho que a questão é mantê-lo em forma, porque, se você conseguir mantê-lo em forma, ele é alguém que pode te dar esse acesso.”
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Jogos do Wrexham em 2026-27: estreias na Copa da Liga e na Championship
Moore balançou as redes em 13 ocasiões pelos Red Dragons na última temporada, enquanto Josh Windass contribuiu com 17 gols em todas as competições. Bailey Cadamarteri está entre os que marcaram na pré-temporada, enquanto Sam Smith e Davis Keillor-Dunn oferecem opções alternativas para o veterano técnico Parkinson considerar.
O Wrexham voltará à ação competitiva na sexta-feira, quando enfrentará o Middlesbrough na primeira rodada da Carabao Cup, antes de a busca por preciosos pontos na Championship e outra tentativa de promoção à Premier League começar em um clássico contra o Cardiff, em 17 de agosto.
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