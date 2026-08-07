Ele sempre ocupará um lugar especial no coração dos torcedores do Wrexham, com Trundle, falando em associação com a Stake, dizendo à GOAL sobre a decisão do Wrexham de seguir em frente sem um grande nome dos tempos modernos: “O futebol é cruel, não é? Você olha para o que Mulls fez e, para mim, o Wrexham não estaria onde está sem ele. É assim que o futebol funciona. Mulls seguiu em frente, nunca teve realmente a sua chance na Championship.

“Com os jogadores que eles têm lá, têm diferentes tipos de jogadores que podem te dar diferentes gols. Eles têm ameaça no ataque por todos os lados.”

Mullin publicou nas redes sociais ao se despedir de forma emocionante do Wrexham: “Do fundo do meu coração, muito obrigado a todos os torcedores, de perto e de longe. O que criamos juntos é algo do qual sempre terei orgulho.

“Este clube é especial e foi assim para mim e minha família desde o começo. Não quero nada além de ver este clube continuar a progredir, por todas aquelas pessoas que se uniram para mantê-lo vivo e por Ryan Reynolds e Rob Mac, que são um par de pessoas especiais. Este pode ser o fim para mim como jogador, mas não há a menor chance de ser o fim do meu amor e carinho pelo clube.”