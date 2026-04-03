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O furioso técnico do Wrexham, Phil Parkinson, enviará vídeos aos árbitros após o sonho dos Red Dragons de chegar à Premier League sofrer mais um revés
Parkinson critica a decisão de penalidade severa
A campanha do Wrexham rumo à Premier League sofreu um revés polêmico durante o empate com o West Brom, levando Parkinson a anunciar que buscará respostas junto ao chefe dos árbitros da Championship.
Os Red Dragons ficaram frustrados quando Issa Kabore, emprestado pelo Manchester City, foi considerado culpado por uma falta sobre Jayson Molumby dentro da área, permitindo que Josh Maja aumentasse a vantagem dos Baggies para 2 a 0.
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Parkinson se manifesta
"Se você marcar uma falta por isso, vai acabar marcando três ou quatro faltas por jogo", disse Parkinson. "É claro que houve contato, mas é exatamente o tipo de jogada que se vê o tempo todo na área de penalidade. Uma decisão muito, muito severa."
O atacante Smith carece de proteção
A penalidade não foi o único ponto de discórdia para Parkinson, que expressou uma preocupação crescente com o tratamento físico sofrido pelo atacante Sam Smith.
“Outra coisa que está me deixando muito frustrado é o tratamento que Sam Smith vem recebendo”, explicou Parkinson. “No jogo fora de casa contra o Watford, quantas vezes ele foi derrubado, bloqueado e empurrado. Enviei todos os incidentes ao chefe dos árbitros e ele concordou comigo em quase todos. Depois, fomos ao Sheffield United e Japhet Tanganga o derrubou, o que é cartão vermelho direto, mas a falta foi marcada contra o Smudge. Hoje, houve um passe de parede que o deixou sozinho na cara do gol e Nat Phillips simplesmente o puxou. Foi apenas um leve contato, mas é cartão vermelho, e sinto que o Smudge precisa de mais proteção.”
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O diálogo com os árbitros continua
Em um esforço para encontrar uma solução para essas questões recorrentes, Parkinson confirmou que entrará em contato com Kevin Friend, o coordenador dos árbitros da Championship. O técnico do Wrexham pretende compilar uma montagem em vídeo dos incidentes recentes para garantir que os padrões de arbitragem estejam à altura do que está em jogo na disputa pela promoção.
Parkinson detalhou sua abordagem planejada: “Vou enviar todos esses casos juntos e pedir aos árbitros, nos próximos dois dias, que me deem algumas respostas, porque ele tomou algumas decisões ruins contra ele. Estou sempre em contato com Kevin Friend, o chefe dos árbitros, porque ele é um ótimo sujeito e sabe ouvir. Mas quando o árbitro analisar esses casos hoje à noite, ele saberá que estou certo e que ele está errado.”