O furioso técnico do Wrexham, Phil Parkinson, enviará vídeos aos árbitros após o sonho dos Red Dragons de chegar à Premier League sofrer mais um revés

A penalidade não foi o único ponto de discórdia para Parkinson, que expressou uma preocupação crescente com o tratamento físico sofrido pelo atacante Sam Smith.

“Outra coisa que está me deixando muito frustrado é o tratamento que Sam Smith vem recebendo”, explicou Parkinson. “No jogo fora de casa contra o Watford, quantas vezes ele foi derrubado, bloqueado e empurrado. Enviei todos os incidentes ao chefe dos árbitros e ele concordou comigo em quase todos. Depois, fomos ao Sheffield United e Japhet Tanganga o derrubou, o que é cartão vermelho direto, mas a falta foi marcada contra o Smudge. Hoje, houve um passe de parede que o deixou sozinho na cara do gol e Nat Phillips simplesmente o puxou. Foi apenas um leve contato, mas é cartão vermelho, e sinto que o Smudge precisa de mais proteção.”