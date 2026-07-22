AFP
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O fundador da Amazon, Jeff Bezos, foi abordado por um consórcio liderado pelo coproprietário cessante do QPR para adquirir uma participação no Liverpool
Bezos é associado a uma transferência surpreendente para Anfield
Em uma iniciativa que poderia redefinir o panorama financeiro da Premier League, o fundador da Amazon, Bezos, foi convidado a integrar um consórcio que está em negociações para adquirir uma participação no Liverpool, segundo a Sky Sports. O magnata americano, que também é dono da Blue Origin e do Washington Post, tem uma fortuna estimada pela revista Forbes em quase US$ 257 bilhões, o que o torna o quarto homem mais rico do mundo.
O interesse vem de um consórcio de investidores liderado por Amit Bhatia, ex-coproprietário do Queens Park Rangers e genro do bilionário magnata do aço Lakshmi Mittal. No entanto, a reportagem ressaltou que não é certo que Bezos vá adiante com um investimento no Liverpool FC, mas o alto perfil das discussões destaca o fascínio contínuo que o gigante de Merseyside exerce.
- Getty
A FSG confirma as negociações sobre uma participação minoritária
O Fenway Sports Group (FSG), proprietário do Liverpool e liderado por John W. Henry, vem se mantendo aberto a investimentos externos há algum tempo para ajudar a lidar com os custos crescentes de competir no mais alto nível. Um porta-voz do FSG confirmou as negociações em andamento à Sky Sports, afirmando: “Um consórcio de investidores liderado, administrado e representado por Bhatia manifestou interesse em realizar um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club.”
Espera-se que o acordo proposto tenha uma estrutura semelhante ao firmado com a Dynasty Equity em 2023. Esse acordo específico previu que a FSG vendesse uma pequena participação por aproximadamente 164 milhões de libras, com os recursos obtidos sendo utilizados para quitar dívidas bancárias e financiar despesas de capital, como a reforma da arquibancada da Anfield Road e do Centro de Treinamento AXA.
Bhatia abre caminho para o investimento dos Reds
O empresário de 46 anos deixou clara sua intenção de entrar na primeira divisão ao encerrar sua longa parceria com o Queens Park Rangers, time da Championship. Bhatia era coproprietário do QPR até 21 de julho, quando transferiu sua participação no clube para Ruben Gnanalingam.
O consórcio, apoiado pela imensa fortuna da família Mittal, já contratou consultores para trabalhar nos detalhes do acordo com a FSG. O Financial Times sugere que um acordo com o grupo liderado por Bhatia avaliaria o Liverpool em mais de US$ 6 bilhões (4,5 bilhões de libras).
O que isso significa para o futuro do Liverpool
Embora os torcedores possam sonhar com um enorme fundo para contratações financiado por um dos homens mais ricos do mundo, o foco desse investimento continua sendo estratégico. Assim como na injeção de capital da Dynasty Equity, os recursos levantados geralmente não são destinados à compra imediata de jogadores. Em vez disso, o foco está na sustentabilidade de longo prazo e na infraestrutura.
Apesar da cautela em relação ao envolvimento pessoal de Bezos, a simples magnitude dos nomes envolvidos sugere que o Liverpool está entrando em uma nova era de valorização comercial. Com o Arsenal e o Manchester City atualmente ditando o ritmo em campo, a batalha pela supremacia na Premier League está cada vez mais sendo travada nas salas de reunião dos bilionários globais.
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