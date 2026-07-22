O fundador da Amazon, Jeff Bezos, foi abordado por um consórcio liderado pelo coproprietário cessante do QPR para adquirir uma participação no Liverpool

Em uma iniciativa que poderia redefinir o panorama financeiro da Premier League, o fundador da Amazon, Bezos, foi convidado a integrar um consórcio que está em negociações para adquirir uma participação no Liverpool, segundo a Sky Sports. O magnata americano, que também é dono da Blue Origin e do Washington Post, tem uma fortuna estimada pela revista Forbes em quase US$ 257 bilhões, o que o torna o quarto homem mais rico do mundo.

O interesse vem de um consórcio de investidores liderado por Amit Bhatia, ex-coproprietário do Queens Park Rangers e genro do bilionário magnata do aço Lakshmi Mittal. No entanto, a reportagem ressaltou que não é certo que Bezos vá adiante com um investimento no Liverpool FC, mas o alto perfil das discussões destaca o fascínio contínuo que o gigante de Merseyside exerce.