O Fulham está “finalizando” a contratação de Álvaro Arbeloa, já que o ex-técnico do Real Madrid deve substituir Marco Silva

O ex-zagueiro assumiu o cargo no Bernabéu em janeiro, após a saída de Xabi Alonso, herdando um time que estava quatro pontos atrás do Barcelona e que acabou terminando a temporada com oito pontos de diferença. Seu turbulento período de quatro meses incluiu uma surpreendente eliminação da Copa del Rey para o Albacete, da segunda divisão, e uma eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. No entanto, a experiência tática adquirida no mais alto nível da Europa faz dele um substituto atraente para Silva, que consolidou o clube na primeira divisão.