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O Fulham está “finalizando” a contratação de Álvaro Arbeloa, já que o ex-técnico do Real Madrid deve substituir Marco Silva
O Cottagers busca um novo técnico
O clube do oeste de Londres vem buscando um novo técnico desde que Silva encerrou seu mandato de cinco anos no início deste mês para substituir José Mourinho no Benfica. De acordo com o The Athletic, os dirigentes do Fulham mantiveram conversas iniciais com o técnico espanhol em 10 de junho, antes de avançarem para negociações mais avançadas. Embora o vice-presidente do clube, Tony Khan, tenha afirmado recentemente que dois candidatos principais ainda estavam na disputa, os executivos estão agora acelerando rapidamente a tramitação da documentação para garantir a contratação de seu principal alvo.
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A visão de longo prazo de Arbeloa agrada ao Fulham
Enquanto a alta direção continua a acertar os últimos detalhes do contrato, o departamento esportivo está totalmente alinhado com o espanhol no que diz respeito à visão de longo prazo para a equipe principal. As negociações do clube com Arbeloa abrangeram uma série de temas, incluindo a equipe técnica do espanhol e o planejamento do elenco da equipe principal. Se o acordo plurianual for concluído com sucesso, essa nomeação marcará apenas o segundo cargo de treinador principal na carreira do técnico de 43 anos.
A passagem por Madri proporciona experiência
O ex-zagueiro assumiu o cargo no Bernabéu em janeiro, após a saída de Xabi Alonso, herdando um time que estava quatro pontos atrás do Barcelona e que acabou terminando a temporada com oito pontos de diferença. Seu turbulento período de quatro meses incluiu uma surpreendente eliminação da Copa del Rey para o Albacete, da segunda divisão, e uma eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. No entanto, a experiência tática adquirida no mais alto nível da Europa faz dele um substituto atraente para Silva, que consolidou o clube na primeira divisão.
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O planejamento da pré-temporada começa imediatamente
O novo técnico espanhol enfrenta uma estreia extremamente desafiadora no futebol inglês, com o objetivo de melhorar o desempenho da equipe, que ficou em 11º lugar nas duas últimas temporadas. Caso a contratação seja concretizada, Arbeloa enfrentará seu antecessor no Real Madrid, Alonso, na primeira partida do Fulham na Premier League desta temporada, contra o Chelsea, no dia 24 de agosto. Esse clássico local de alta intensidade servirá como um teste tático fascinante para o ex-jogador do Liverpool e do West Ham durante sua terceira passagem profissional pelo país.