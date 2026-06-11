O Fulham acrescenta Ruben Amorim à lista de candidatos e inicia negociações com Álvaro Arbeloa após a demissão do Real Madrid

Embora as negociações formais com Arbeloa já tenham começado, as discussões internas também têm se concentrado em outras opções de treinadores de ponta. O jornalista Ben Jacobs informa que o ex-técnico do United, Amorim, tem sido cogitado internamente, embora ainda não esteja claro se ele estaria disposto a assumir o cargo no Craven Cottage.

Além disso, a diretoria está considerando o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o ex-técnico do Chelsea, Frank Lampard, e Hugo Oliveira, que possui profundo conhecimento do clube devido à sua função anterior como treinador de goleiros.