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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Fulham acrescenta Ruben Amorim à lista de candidatos e inicia negociações com Álvaro Arbeloa após a demissão do Real Madrid

Rúben Amorim
Fulham
Premier League
Manchester United
A. Arbeloa

O Fulham iniciou conversações com o ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, para preencher a vaga de treinador deixada pela saída de Marco Silva para o Benfica. O clube do oeste de Londres está analisando minuciosamente suas opções e também incluiu o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, em uma lista ambiciosa de possíveis candidatos.

  • O Cottagers inicia negociações para a contratação de um técnico

    O clube do oeste de Londres está em busca ativa de um novo técnico, após Silva ter encerrado um mandato de cinco anos no Craven Cottage. De acordo com o The Athletic, os dirigentes do Fulham já mantiveram conversas preliminares com Arbeloa, cuja breve passagem de seis meses no comando do Real Madrid foi encerrada antes da contratação de José Mourinho. Silva consolidou com segurança a permanência do clube na Premier League, culminando com uma pontuação recorde de 54 pontos em 2025 e um 11º lugar na última temporada.

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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Amorim está entre os finalistas

    Embora as negociações formais com Arbeloa já tenham começado, as discussões internas também têm se concentrado em outras opções de treinadores de ponta. O jornalista Ben Jacobs informa que o ex-técnico do United, Amorim, tem sido cogitado internamente, embora ainda não esteja claro se ele estaria disposto a assumir o cargo no Craven Cottage.

    Além disso, a diretoria está considerando o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o ex-técnico do Chelsea, Frank Lampard, e Hugo Oliveira, que possui profundo conhecimento do clube devido à sua função anterior como treinador de goleiros.

  • Será que a Inglaterra vai ser a redenção de Arbeloa após o pesadelo em Madri?

    Arbeloa possui um currículo impressionante em sua carreira como jogador, tendo disputado 56 partidas pela seleção espanhola e conquistado a Copa do Mundo, dois Campeonatos Europeus e duas Ligas dos Campeões. No entanto, sua recente passagem como técnico no Santiago Bernabéu revelou-se extremamente conturbada após assumir o cargo no lugar de Xabi Alonso em janeiro. O Real Madrid sofreu uma surpreendente eliminação da Copa del Rey para o Albacete, da segunda divisão, foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e, por fim, terminou oito pontos atrás do campeão Barcelona.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aproxima-se um compromisso crucial para o verão

    O Fulham enfrenta um período crucial da pré-temporada, já que a diretoria busca concluir rapidamente a busca por um novo técnico antes que a janela de transferências de verão ganhe força. O novo técnico herda um elenco estável, mas enfrenta o desafio imediato de repetir os resultados consistentes de Silva na primeira divisão. Com intensas especulações em torno de possíveis saídas de jogadores e clubes rivais já se reforçando, a diretoria deve agir com determinação para garantir que a nova comissão técnica esteja totalmente integrada antes do início da temporada 2026-27 da Premier League, em 22 de agosto.