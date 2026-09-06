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O fracasso do Real Madrid na Andaluzia: tropeço passageiro ou início do caminho para a queda?

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Ponto decisivo diante do projeto recém-nascido

A derrota do Real Madrid diante do Real Betis não foi apenas a perda de três pontos na disputa pelo Campeonato Espanhol, mas o primeiro teste real da personalidade do projeto de José Mourinho em sua segunda passagem.

Depois de um início perfeito, no qual a equipe conquistou a pontuação máxima em seus três primeiros jogos, veio o tropeço na Andaluzia pelo placar de 1 a 0, em uma partida na qual o Real Madrid teve longos períodos de controle e chances, mas faltou o toque final, a ponto de Kylian Mbappé desperdiçar um pênalti nos acréscimos, enquanto Troy Parrott marcou o único gol do Betis aos 81 minutos.

O problema, portanto, não está na derrota de uma partida, mas sim na forma como o Real Madrid lida com o primeiro tropeço.

O próprio Mourinho considerou que sua equipe fez uma boa partida, mas o futebol não concede pontos por posse de bola e chances, o que torna os próximos jogos mais importantes do que o próprio resultado diante do Betis.

  • Momento ruim

    E Mourinho não terá muito tempo para respirar, pois, poucos dias depois, o Real Madrid recebe a Inter de Milão na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Europa, na terça-feira, 8 de setembro, antes de enfrentar o Rayo Vallecano no campeonato no dia 12 de setembro, e depois visitar o Elche no dia 15, antes de ir ao estádio Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid no dérbi da capital no dia 20 de setembro.

    Sendo assim, a queda diante do Betis veio praticamente no pior momento possível, pois o confronto com a Inter não é apenas mais uma partida europeia comum, mas sim um teste diante de um dos grandes do continente, e numa ocasião que carrega uma enorme peculiaridade para Mourinho especificamente, após ter conduzido o clube italiano à conquista da Liga dos Campeões em 2010. 

    Além disso, a agenda da próxima etapa coloca o Real Madrid diante de 4 jogos em 12 dias, entre eles uma partida da Liga dos Campeões e o dérbi de Madrid.

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  • Crise do meio-campo

    E o mais difícil é que Mourinho entra no confronto contra a Inter enfrentando uma verdadeira crise no meio-campo.

     Estão ausentes Arda Güler, Eduardo Camavinga e Bernardo Silva, por conta da suspensão remanescente da temporada passada, enquanto Aurélien Tchouaméni ainda sofre com a lesão e não iniciou sua temporada.

    Segundo o próprio Mourinho, Fede Valverde tornou-se praticamente o único primeiro volante à disposição entre os jogadores da equipe principal, o que pode levá-lo a mudar o esquema de jogo ou a recorrer a atletas em posições fora do habitual.

    Jude Bellingham aparece à frente das soluções propostas, embora Mourinho prefira contar com ele atrás do atacante e próximo da grande área, dadas suas capacidades de finalização.

    O inglês pode se tornar uma opção lógica para retornar ao meio-campo, com a possibilidade de escalar Brahim Díaz na posição de armador e manter o esquema 4-2-3-1.

    Também se destaca Trent Alexander-Arnold entre as opções, depois de Mourinho já tê-lo utilizado em funções que lhe dão liberdade para avançar ao meio. O treinador pode recorrer ao 4-3-3, com Trent, Valverde e Bellingham no meio-campo.

  • A história dá a Mourinho um lampejo de esperança

    Voltando à história, a primeira derrota de Mourinho em sua primeira passagem pelo Real Madrid foi extremamente dura, diante do Barcelona, por 5 a 0, no Camp Nou, no dia 29 de novembro de 2010.

    Na época, era fácil considerar aquela queda catastrófica como o início de uma crise para o projeto, mas o que aconteceu depois foi exatamente o oposto.

    Nas cinco partidas seguintes, o Real Madrid conquistou cinco vitórias consecutivas: superou o Valencia por 2 a 0, depois goleou o Auxerre por 4 a 0 na Liga dos Campeões, venceu o Real Zaragoza por 3 a 1, em seguida derrubou o Sevilla por 1 a 0, antes de encerrar a sequência com uma goleada de 8 a 0 sobre o Levante na Copa do Rei, em uma partida na qual Karim Benzema e Cristiano Ronaldo marcaram três gols cada um.

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  • Alerta real

    No fim das contas, talvez seja injusto colocar o novo projeto de Mourinho diante da guilhotina do julgamento após uma única derrota, mesmo que a derrota para o Real Betis tenha sido dolorosa e tenha vindo em um momento que não permite muita tranquilidade.

    O Real Madrid não perdeu seu projeto na Andaluzia, e as primeiras semanas perfeitas não se transformaram em ilusão de uma hora para outra, mas o time recebeu o primeiro aviso real de que o caminho não estará forrado de vitórias como parecia no início.

  • Ponto de virada

    É precisamente a partir desta situação que ficará clara a personalidade do novo Real Madrid, pois os grandes projetos não são medidos apenas pelo número de vitórias que conquistam quando tudo corre conforme o plano, mas sim pela capacidade de se reerguer quando as circunstâncias se complicam.

    Será que Mourinho consegue transformar a derrota para o Betis em uma lição? Será que ele consegue suprir as ausências sem que a equipe perca o equilíbrio? Será que Mbappé, Vinícius e as demais estrelas conseguem assumir a responsabilidade de liderar a reação? São perguntas que aguardam respostas.

  • Início do verdadeiro teste

    No fim das contas, se o Merengue sair vitorioso da difícil sequência de jogos que se aproxima, a noite da Andaluzia pode se transformar do início de uma crise em apenas um capítulo passageiro em uma longa temporada, e talvez todos passem a enxergá-la mais tarde como o momento que comprovou a força de personalidade da equipe.

     Já se os erros se repetirem, o sofrimento diante dos adversários continuar e a fragilidade do projeto ficar exposta sob a primeira pressão real, então a derrota para o Betis se tornará mais do que um simples tropeço; se tornará o primeiro sinal de que a nova construção ainda não foi concluída, e de que o nome de Mourinho sozinho não basta para devolver o prestígio ao Santiago Bernabéu.

    No fim das contas, ninguém pode saber agora se o que aconteceu na Andaluzia foi um tropeço de um cavalo de raça ou o começo do caminho para a queda, mas uma coisa já é certa: o verdadeiro teste do projeto de Mourinho começou após o apito final da partida contra o Betis, e não antes dela.

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