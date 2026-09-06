A derrota do Real Madrid diante do Real Betis não foi apenas a perda de três pontos na disputa pelo Campeonato Espanhol, mas o primeiro teste real da personalidade do projeto de José Mourinho em sua segunda passagem.

Depois de um início perfeito, no qual a equipe conquistou a pontuação máxima em seus três primeiros jogos, veio o tropeço na Andaluzia pelo placar de 1 a 0, em uma partida na qual o Real Madrid teve longos períodos de controle e chances, mas faltou o toque final, a ponto de Kylian Mbappé desperdiçar um pênalti nos acréscimos, enquanto Troy Parrott marcou o único gol do Betis aos 81 minutos.

O problema, portanto, não está na derrota de uma partida, mas sim na forma como o Real Madrid lida com o primeiro tropeço.

O próprio Mourinho considerou que sua equipe fez uma boa partida, mas o futebol não concede pontos por posse de bola e chances, o que torna os próximos jogos mais importantes do que o próprio resultado diante do Betis.