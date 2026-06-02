Isso já diferencia o hotel de forma fundamental da sede da DFB na única Copa do Mundo realizada até então nos EUA, em 1994, um capítulo sombrio da história do futebol alemão. Marcado pelo gesto obsceno de Stefan Effenberg e pela eliminação nas quartas de final contra a Bulgária. Naquela época, a seleção alemã montou acampamento no Golfhotel Oak Brook, próximo à metrópole de Chicago.

O técnico da seleção alemã, Berti Vogts, já estava sob grande pressão antes mesmo do torneio. Isso se devia principalmente ao seu antecessor, Franz Beckenbauer, que, após o título da Copa do Mundo de 1990 e considerando a chegada dos jogadores da RDA, declarou a Alemanha “imbatível por muitos anos”. No Euro 1992, a seleção alemã foi derrotada na final pela Dinamarca, que havia assumido a vaga, e agora esperava-se que, pelo menos, a defesa do título mundial desse certo.

A Alemanha estreou no torneio contra a Bolívia, no Soldier Field, em Chicago, convenientemente localizado próximo ao hotel da equipe. Embora não haja jogos neste estádio na Copa do Mundo deste ano, talvez por uma questão de nostalgia, Chicago ainda faz parte do itinerário da Alemanha. Na terça-feira, a delegação da DFB voou para Chicago para um campo de treinamento e disputará no sábado, no Soldier Field, o último jogo-teste contra os anfitriões dos EUA. Em 1994, a Alemanha conseguiu ali mesmo uma vitória por 1 a 0 na estreia contra a Bolívia.