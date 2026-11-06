Questionado se esse era o maior problema enfrentado por Martin, sua resistência a abandonar o plano A, Beckford acrescentou: “Sim, o que, até certo ponto, é admirável. Mas também é muito preocupante quando você e sua torcida estão vendo algo que todos percebem que não funciona e, ainda assim, você insiste nisso. Essa é a definição de loucura, na verdade.

“Eu gostaria de vê-lo fazer exatamente o contrário, deixar de lado tudo o que mostrou ao mundo do futebol nos últimos quatro ou cinco anos e mudar completamente a forma de jogar. Nada de sair jogando desde a defesa, por exemplo. Nada de tiki-taka. Ir direto ao ataque. Ou lançar a bola para os jogadores pelos lados e pedir que cruzem para a área, mantendo a defesa bem fechada e o meio-campo disciplinado.

“É isso que a torcida quer ver. Ela quer ver algo diferente porque sabe que o que tem acompanhado não está funcionando. É muito frustrante. Nos primeiros cinco minutos dos jogos, basta ouvir a torcida: as reclamações começam quando os jogadores ainda estão saindo com a bola desde a defesa. Mesmo com o adversário pressionando por todo o campo, dá para perceber o que vai acontecer. É inevitável. Eu gostaria de vê-lo mudar um pouco as coisas.

“Mas, volto a dizer, a função e o trabalho de um treinador estão entre os mais difíceis do futebol, se não forem os mais difíceis. Entendo perfeitamente que ele tem uma maneira específica de jogar e quer mantê-la. Mas espero, por ele e pelo clube, que consiga fazer algo diferente e mudar a situação. Porque esse clube é grande demais para estar penando na League One.”