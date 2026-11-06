O fim da história de Russell Martin no Leicester é inevitável? Ex-atacante do clube pede que ex-técnico do Rangers, que divide opiniões, mude sua postura em meio à insatisfação da torcida
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Leicester sofreu dois rebaixamentos consecutivos
Nem todos em East Midlands estavam convencidos de que o homem certo para conter uma queda alarmante pelas divisões havia sido encontrado quando o comando foi entregue a Martin em meados de junho. Naquela altura, o Leicester ainda tentava se recuperar depois de cair da Premier League para a League One ao longo de duas campanhas de rebaixamento para esquecer.
Era preciso encontrar inspiração para interromper a queda e voltar a avançar. A tarefa de conduzir esse processo foi confiada a um homem com ampla experiência na EFL.
Martin, no entanto, ainda estava à sombra de sua desastrosa passagem de 17 jogos à frente do Rangers, gigante da Premiership escocesa. Ele também havia perdido o apoio dos torcedores ao se recusar a fazer ajustes em seu plano tático no Southampton, já que a subida para a Premier League se mostrou difícil de administrar em St Mary's.
Torcedores do Leicester manifestaram sua frustração.
O Leicester começou mal a temporada 2026-27, com apenas duas vitórias nos seis primeiros jogos, considerando todas as competições. Uma humilhante derrota por 4 a 0 em casa para o Oxford United fez a pressão sobre Martin aumentar logo no início.
A irregularidade continua sendo um problema: a equipe só conseguiu vencer duas partidas seguidas uma vez na terceira divisão, e seguem os questionamentos sobre se a pessoa mais indicada está no comando. O público nos jogos em casa também vem diminuindo, enquanto torcedores frustrados deixam clara sua insatisfação.
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Martin está fadado ao fracasso sem o apoio da torcida?
Questionado se Martin está fadado ao fracasso, já que normalmente há apenas um desfecho quando a torcida se volta contra um técnico, o ex-atacante do Leicester Beckford, que falou em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse ao GOAL: “Muitas vezes é assim, a menos que você esteja conseguindo resultados. O Leicester está numa situação meio estranha no momento. Digo ‘no momento’, mas o Leicester está numa situação muito ruim há alguns anos.
“Uma coisa que você precisa fazer, e não quero falar contra Russell Martin, porque só posso imaginar como qualquer trabalho de treinador é difícil, ainda mais em um clube enorme como o Leicester, especialmente depois de cair duas divisões e com tantas coisas jogando contra. Olhando de fora, é preciso dizer: mantenha a torcida do seu lado. Ouça a torcida, ouça o que ela está pedindo, ouça o que ela está pedindo aos gritos.
“No momento em que você contraria a torcida, é como se estivesse dizendo: ‘Não me importo com vocês, não me importo com o que vocês pensam’. Seja isso o que ele pensa ou não, é a impressão que se tem olhando de fora. Se você tem um jeito de jogar, e ele certamente tem uma identidade muito específica para a forma como quer que suas equipes joguem, às vezes não funciona.”
Martin precisa fazer ajustes em sua abordagem?
Questionado se esse era o maior problema enfrentado por Martin, sua resistência a abandonar o plano A, Beckford acrescentou: “Sim, o que, até certo ponto, é admirável. Mas também é muito preocupante quando você e sua torcida estão vendo algo que todos percebem que não funciona e, ainda assim, você insiste nisso. Essa é a definição de loucura, na verdade.
“Eu gostaria de vê-lo fazer exatamente o contrário, deixar de lado tudo o que mostrou ao mundo do futebol nos últimos quatro ou cinco anos e mudar completamente a forma de jogar. Nada de sair jogando desde a defesa, por exemplo. Nada de tiki-taka. Ir direto ao ataque. Ou lançar a bola para os jogadores pelos lados e pedir que cruzem para a área, mantendo a defesa bem fechada e o meio-campo disciplinado.
“É isso que a torcida quer ver. Ela quer ver algo diferente porque sabe que o que tem acompanhado não está funcionando. É muito frustrante. Nos primeiros cinco minutos dos jogos, basta ouvir a torcida: as reclamações começam quando os jogadores ainda estão saindo com a bola desde a defesa. Mesmo com o adversário pressionando por todo o campo, dá para perceber o que vai acontecer. É inevitável. Eu gostaria de vê-lo mudar um pouco as coisas.
“Mas, volto a dizer, a função e o trabalho de um treinador estão entre os mais difíceis do futebol, se não forem os mais difíceis. Entendo perfeitamente que ele tem uma maneira específica de jogar e quer mantê-la. Mas espero, por ele e pelo clube, que consiga fazer algo diferente e mudar a situação. Porque esse clube é grande demais para estar penando na League One.”
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Jogos do Leicester em 2026/27: Copa da Inglaterra é o próximo compromisso
O Leicester ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da terceira divisão, a três pontos da zona dos playoffs após 13 rodadas. Ainda há tempo para iniciar uma arrancada rumo ao acesso.
Na sexta-feira, a equipe disputará a primeira fase da Copa da Inglaterra em visita ao modesto Oxford City, da National League North, e será importante evitar uma zebra. O time de Martin só voltará a jogar pela League One em 21 de novembro, quando visitará o Huddersfield.
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